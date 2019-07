Felizmente la Constitución de la República, también conocida como “la ley madre”, sigue rigiendo las principales decisiones de la ciudadanía uruguaya. En 1830 los uruguayos de entonces se convencieron que las principales decisiones deberían de ser tomadas por amplias mayorías y fue entonces que los constituyentes decidieron adoptar las disposiciones correspondientes para asegurar que la democracia respondiera a la voluntad de la mayor parte del pueblo.

A lo largo del tiempo ha sido necesario “aggiornarla” y ajustarla a las exigencias y la realidad de las nuevas épocas. Con todo, aún cuando pueda cuestionársela o acusársela de no ser suficiente para responder a las exigencias actuales, es la mayor garantía para que las grandes decisiones del país sólo pueden ser tomadas bajo determinadas exigencias que aseguran que responden a la voluntad de la mayor parte del pueblo.

Muchas veces discrepamos o nos amargamos porque la mayor parte del pueblo no piensa igual que nosotros, pero la constitución es sagrada y por lo tanto uno de los aspectos más destacados y valiosos del pueblo uruguayo, es el respeto a las decisiones mayoritarias de los ciudadanos.

En octubre próximo los uruguayos deberemos pronunciarnos sobre uno de los temas más candentes de nuestros días. La incorporación de las fuerzas armadas a la represión de delincuentes, tarea que constitucionalmente corresponde a la Policía nacional.

Para cambiar las cosas y adoptar estas modificaciones, la única forma de hacerlo es que la mayoría de los uruguayos expresemos en las urnas que así lo queremos.

Es un tema complejo, que preocupa a todos y cada uno de nosotros, pero no todos coincidimos en cuanto a la salida a este grave problema.

El trasfondo de este tema llega al rol y la función que se les adjudica a los militares. Sobre todo a quien o quienes sufrieron graves represiones que llegaron a la tortura e incluso la muerte no se le puede pedir que estén de acuerdo en otorgarles nuevamente atribuciones que van más allá de las establecidas en la Constitución de la República.

Aún están muy frescas en su memoria la supresión de todos los derechos y garantías constitucionales que fueron canceladas por los militares en ocasión de la dictadura. Imposible pedirles que vean este tema sin que se “contamine” de hechos recientes.

En la otra vereda quienes no sufrieron la dictadura y quienes son víctimas de la actual situación, no dudan en reclamar lo establecido en este proyecto.

Por nuestra parte ya lo hemos establecido. Sin límites claros y sin determinar fehacientemente quien o quienes se encargarán de controlar y fiscalizar para que no haya excesos, ni arbitrariedades NO.

A.R.D.