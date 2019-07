Inmersa en una gran polémica, la pastera finlandesa UPM acaba de anunciar la construcción de la segunda planta de celulosa en el Uruguay. Y más allá de la noticia en si que ha tenido tanto defensores como detractores, es importante analizar con frialdad lo que habrá de aparejar la nueva planta para el Uruguay y los uruguayos.

En primer lugar es importante reconocer que como toda intervención humana sobre la naturaleza tiene sus beneficios y su daño. Lo más importante para nosotros es precisamente tener en cuenta estos aspectos.

Cada pueblo debe enfrentar el desafío de explotar sus recursos naturales, obteniendo de esta explotación el máximo beneficio posible y que este beneficio vaya al pueblo y no uno pocos “afines”. Al mismo tiempo. Es importante asegurarse que el daño sea mínimo o sea que se preserve el recurso, asegurándose que sea capaz de superar dicha explotación.

Entendemos ambas posiciones y confiamos en que se hayan tomado los recaudos correspondientes. En lo que no confiamos en los radicalismos, debajo de los cuales suelen esconderse los verdaderos intereses, políticos, económicos y demás.

Se trata de la mayor inversión que recibe el Uruguay en toda su historia y se trata también de la mayor inversión que hace la empresa finlandesa, fuera de su país de origen.

Uno de los mayores reparos que se le hacen al emprendimiento es el daño -según dicen irreparable – que habrá de significar para el ambiente, Río Negro, campo, ruta e incluso poblaciones por donde pasará el tren y demás.

Sobre este punto hay que saber que Finlandia y Suecia son los países que están a la cabeza del cuidado ambiental en el mundo y por lo tanto es de esperar que su conducta en nuestro país sea la misma que aplican en el suyo.

En contrapartida, vemos la enorme alegría de los pobladores y las autoridades de la zona por el anuncio. Se espera que sea una fuente de trabajo y oportunidad laboral para mucha gente no sólo local, sino de la región que se ha preparado para esta instancia.

Es entendible por lo tanto su optimismo, porque ellos están pasando penurias y privaciones propias de la falta de trabajo y de esta manera aguardan que hay un cambio en la situación que enfrentan.

Es hora de entender que haciendo las cosas con la responsabilidad que corresponde podemos explotar y sacar los beneficios posibles, sin destruir y ocasionar daños irreparables a la naturaleza que nos ha bendecido con las posibilidades que nos ofrece.

No ponemos las manos en el fuego, por nada, ni por nadie, pero tampoco ponemos palos en la rueda en forma antojadiza, tratando de sacar rédito de una situación que nadie desea.

A.R.D.