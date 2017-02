De acuerdo a una encuesta dada a conocer ayer por “El País”, el 60% de los jóvenes universitarios que logran cursar una carrera terciaria tiene el propósito de irse al extranjero. Si bien hay una distancia bastante grande entre el propósito o la decisión de irse y la concreción de esto, es una realidad que hay una alta emigración y la discusión está en saber si se trata de una “fuga de cerebros”, como sostienen algunos o un efecto “normal” de la denominada globalización.

Para nosotros, más que un hecho discutible nos resulta preocupante el acentuamiento de las diferencias entre los universitarios que se quedan en el país y que a los cinco años deben comenzar a pagar impuestos específicos, al denominado Fondo de Solidaridad, cuando han hecho su carrera en la Universidad de la República. No interesa tanto si es mucho o poco lo que se debe pagar, pero seguramente hay cosas a revisar en este sentido.

En primer lugar, por ejemplo, un profesional universitario de la UDELAR que haya hecho una carrera de cuatro años o más – muchas de ellas lo son – pagan después del quinto año si perciben algún tipo de remuneración, por su profesión o por cualquier otro motivo, a partir de poco más de 12 mil pesos mensuales. Vale decir que un médico, o un abogado, por ejemplo, que se desempeñe como taximetrista en tanto no consiga trabajo por su profesión, tendrá que pagar sí o sí, a partir del quinto año al Fondo de Solidaridad.

Conviene aclarar que no estamos en contra de esta contribución, todo lo contrario, estamos planteando la necesidad de hacerle algunos ajustes a una ley que nos parece justa y beneficiosa para procurar que muchos de los jóvenes que de otra manera no podrían estudiar, logren hacerlo a través de las becas que se financian mediante el Fondo de Solidaridad.

Y uno de los aspectos a ajustar, a nuestro entender es que también aporten los profesionales que se están desempeñando en el exterior y que incluso han fijado allí su residencia, porque esta situación es injusta. Si ellos han usufructuado becas del Fondo de Solidaridad tienen la obligación ética y moral de devolver al Estado de alguna manera el apoyo que tuvieron para poder estudiar.

No creemos que sea un elemento determinante para que alguien se vaya al extranjero, sino que el hecho de que no haya ninguna exigencia establecida en estos casos permite esta especie de “limbo” impositivo. Esto a su vez determina que un profesional aporte en el país donde trabajaba y en algunos casos –acuerdos mediante entre países – puede luego presentarse ante el Banco de Previsión Social solicitando su jubilación, pero el Fondo de Solidaridad habrá dejado de percibir lo que le correspondía, durante 30 o 35 años de promedio.