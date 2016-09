Habitualmente los medios de comunicación masiva recurrimos a la Policía para conocer de una fuente cercana a los hechos los detalles de los accidentes de tránsito. En el ámbito informativo esto es conocido incluso como la información “oficial”.

No se trata de determinar de esta forma “cómo” se produjo, ni mucho menos quién o quiénes tuvieron la culpa del hecho. Tampoco es posible determinar responsablemente en primera instancia, si se está ante un siniestro (causado por alguna imprudencia, irresponsabilidad o similar) o si se trata de un accidente (comprendido este como algo absolutamente imprevisible).

Este aspecto corresponde a la Justicia y no siempre aparece tan claro. A la prueba está que hoy hay hechos en Salto registrados muchos meses atrás, sobre los cuales aún la Justicia no se ha expedido. Es más, frecuentemente algunos de ellos quedan en la nebulosa en la que no se sabe cómo se registraron.

Pero lo que más interesa en este sentido es saber que la mayoría de estos hechos pudieron ser evitados. Son precisamente los que se registran debido a imprudencias o a irresponsabilidades que muchas veces las pagan quienes no tienen la culpa de estos siniestros.

Nos parece muy loable lo que se hace para evitar disminuir las consecuencias de estos siniestros sobre las víctimas y entendemos que quienes están en esta tarea deben hacerlo lo mejor que pueden, vale decir deben hacer todo lo que está a su alcance para evitar que las consecuencias se agraven por una mala o desacertada atención primaria, prehospitalaria.

Nunca puede saberse si la víctima que se está atendiendo es la causante del siniestro o una víctima inocente de la misma, pero a esa altura no puede ni debe evaluarse este aspecto.

Lo que tenemos que entender en este sentido es que también en materia de salud, como tantas otras cosas lo mejor que podemos hacer es prevenir, antes que curar, también en el tránsito.