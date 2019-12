En las denominadas “fiestas tradicionales”, la humanidad parece olvidarse de los graves problemas de nuestros días y una enorme mayoría se dedica a “celebrar”. No queremos ser “aguafiestas”, pero entendemos que hay aspectos de la actual situación que no deben desconocerse.

No sólo de los conflictos bélicos que han sido y son “intrínsecos” de una humanidad que a pesar de los miles de años que lleva sobre la tierra no ha podido superar sus ambiciones, sus acciones de usurpación y codicia.

En ese sentido creemos acertada una contratapa de “El Observador”, publicada tiempo atrás ( el 19 de noviembre último), dando cuenta de los principales indicios del cambio climático.

Sostiene dicha publicación que “Once mil científicos alertan de que la humanidad se expone a “sufrimientos indecibles” si no se toman medidas draconianas para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero”.

Por nuestra parte agregamos que debe tenerse en cuenta que el denominado “efecto invernadero” es sólo uno de los problemas ambientales, quizás el más acuciante, pero no por ello el único que constituye una grave amenaza para la supervivencia de la humanidad.

1) El primer tema es la desmesurada explotación de los recursos naturales que hace el hombre. Se señala al respecto que el mundo se enriquece. El PIB (producto bruto interno global) ha crecido un 80,5 por ciento.

2) El planeta se calienta. Las temperaturas aumentan 0,183 grados.

3) La gente viaja más en avión. Un 64,3 por ciento por año.

4) Aumenta la población mundial, un 15,5 %

5) Las emisiones de anhídrido carbónico han aumentado un 17,9 %

6) Se consume más carne, la producción por habitante es de un 11 %.

7) Se pierde cada vez más área de bosque, la pérdida de cobertura forestal llega al 49,6 %.

8) Hay más animales de granja. El ganado para consumo crece en un 8,72 %.

9) Los gases con efecto invernadero, Anhidrido Carbónico (CO2) Metano, y Oxido de Nitrógeno acumulados siguen creciendo, un 4,98 %; 3,65 % y 2,46 % respectivamente.

10) El nivel del mar sigue aumentando, 31,4 milímetros en relación al promedio de los últimos veinte años

11) La masa de hielo se derrite, manteniendo un mínimo de hielo en el océano Artico que ha perdido un 11,7 %.

12) Las condiciones meteorológicas extremas son más frecuentes, un 43,8 %.

13) Los costos vinculados a las fenómenos extremos aumentan en un 83,7 por ciento.

En relación al mismo tema, poco tiempo atrás se afirmaba también por parte de un grupo importante de científicos, que la humanidad en base a los grandes descubrimiento y sobre todo al avance tecnológico todavía está tiempo de revertir esta marcha, pero tampoco debemos “dormirnos” mucho como aspiran los grandes intereses, porque el tiempo se acaba.

A.R.D.