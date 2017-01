La droga de mayor consumo en nuestro país, no se compra “en una boca”, no hay que pedirla a un “transa”. Siquiera hay que andar ocultándose para consumirla, porque se lo hace libremente en cualquier lugar.

A las bebidas alcohólicas se las compra diríamos en todos los comercios del país y libremente. En horarios prohibidos, siempre se encuentran excepciones por más duros que sean los castigos legales y los menores siempre encuentran un mayor “pierna”, que recién ha dejado de ser menor muchas veces, para que les consiga la droga.

Tiempo atrás difundimos un informe de la Fundación Manantiales, que orienta sus actividades a combatir la adicción a las drogas, el que alerta sobre el aumento explosivo del consumo de alcohol por parte de los adolescentes.

La cuestión es preocupante sin lugar a dudas, y la Fundación Manantiales, responsable de una obra social de mucho valor, hace muy bien en alertar sobre este tema.

Que nadie lo ignore, controlar el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores, es una cuestión muy importante.

Pero con todo respeto, si nos quedamos mirando las consecuencias e ignoramos el trasfondo no podremos lograr más que mejorías puntuales, sin solucionar el tema de fondo.

Aclaremos. La primera responsabilidad en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes está en nosotros, los padres.

Pero no está en la adolescencia, porque esta edad ya comienza a ser tardía para intentar enderezar el árbol.

La responsabilidad de los padres en referencia al consumo de alcohol comienza a la edad escolar o primer año liceal a lo sumo, cuando el niño tiene que tener muy claro los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas exageradamente. Tiene que ver en sus padres, que no consumen o lo hacen con mucha moderación. Un niño que suele ver a sus padres o sus hermanos borrachos, seguramente intentará el mismo camino.

Si este consumo sigue teniendo una suerte de “protección” y carta blanca en todos los ambientes de la sociedad, e incluso en nuestra familia, entonces lo más que nos quedará será “apagar el incendio”, asumir las consecuencias del consumo de esta droga, que todos sabemos que pueden llegar a ser catastróficas.

Felizmente tenemos muy claro que no toda la juventud uruguaya es alcohólica. Que no todos nuestros jóvenes se dejan llevar a niveles ilimitados en el consumo de alcohol.

Felizmente la mayoría de nuestros jóvenes, aún cuando hayan pasado por alguna experiencia, saben plantarse frente al consumo irresponsable y lo que llenan los noticieros son las excepciones, que lamentablemente sigue habiéndolas y están aumentando.