ajo el lema de: «Turismo para todos: promover la accesibildad universal» se conmemoró ayer el Día Mundial del Turismo, celebración determinada por la asamblea de la Organización Mundial de Turismo (OMT) en 1979 y que desde el 27 de setiembre de 1980 se celebra tradicionalmente en dicha fecha.

En su tercera reunión, celebrada en Torremolinos (España) en septiembre de 1979, la Asamblea General de la OMT decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la OMTel 27 de septiembre de 1970.

La fecha del Día Mundial del Turismo resulta especialmente idónea ya que coincide con el fin de la temporada alta en el hemisferio norte y el comienzo de la temporada en el hemisferio sur, una fecha en que el turismo está en la mente de millones de personas de todo el mundo.

El gran desafío de esta actividad conocida como “la industria sin chimeneas”, está en alcanzar un desarrollo sostenible, vale decir, visitar, conocer, disfrutar, sin deteriorar el medio ambiente o mejor dicho deteriorando lo menos posible el planeta en que vivimos.

No ha sido hasta el momento el criterio conque se han manejado el turismo internacional, el que no siempre ha armonizado ambos intereses.

El mundo entero enfrenta hoy la amenaza de las consecuencias del calentamiento global, un aspecto preocupante, en cuanto cada día hay mayores elementos para pensar en que este recalentamento y sus nefastas consecuencias son inevitables.

El turismo es la actividad por excelencia para distribuir en más cantidad de beneficiarios el dinero que dejan los visitantes, sin embargo, no siempre estas divisas son suficientes para preservar como corresponde a la riqueza natural que tenemos. El mensaje de “Turismo para todos” apunta a la accesibilidad de todas las personas, aspecto que merece el máximo apoyo, pero junto a eso, debemos tener en cuenta la preservación ambiental , porque en ello nos va la vida de todos los seres humanos y esto no es resorte exclusivo de los políticos, que deberían tener al frente de la actividad a personas debidamente preparadas, sino de las políticas que se pongan en práctica en este sector, como las bien llamadas políticas sociales, pero su instrumentación y adecuación a las necesidades depende en alguna medidas de todos nosotros.

No olvidemos que también somos parte trascendente en este aspecto y por pequeña que sea nuestra contribución influye positiva o negativamente.