No puedo ocultar que la aparición frente a las cámaras de televisión de tres líderes de los tres principales partidos políticos (Pablo Abdala (PN), Javier Miranda (FA) y Julio Sanguinetti (PC) me hizo sentir reconfortado y asumir que en determinadas circunstancias los uruguayos nos sentimos capaces de unirnos y dispuestos a librar batalla por el bien de todos.

No somos de dejarnos llevar por signos sensibleros. Por aquellos que bien pueden ser instrumentados y aprovechados con otros fines, pero hasta que no nos demuestren lo contrario creemos en las personas, en sus intenciones y en sus propósitos.

Ante esta pandemia que azota el país en estos momentos, nada mejor que unirse y dar pelea en forma conjunta para disminuir las consecuencias de esta enfermedad.

Entendimos como muy acertadas las medidas que se han tomado e incluso el respeto a los pacientes portadores de la enfermedad, que hay causado estragos muy grandes en todo el mundo.

Las particularidades de esta enfermedad llevan a pensar que es poco lo que podemos hacer para evitar que la enfermedad nos llegue, pero mucho lo que está a nuestro alcance para lograr para prevenir que se disemine libremente.

Sean propuesto medidas en este sentido, desde el saludo que mal que nos pese debemos cambiarlo, porque el beso fraterno con que acostumbrábamos saludarnos, hoy conlleva un enorme riesgo y por lo tanto se impone el saludo con el puño o sencillamente el saludo oral a la distancia.

Otras medidas propuestas (el “caderazo” por ejemplo) se nos antojan absolutamente ridículas. Los medios de comunicación tienen en esto una gran responsabilidad social. No ignoramos que algunos de estos cambios llevarán mucho tiempo en conseguirse. Es más ni siquiera sabemos si todos los uruguayos estarán dispuestos a aceptarlos y llevarlos a la práctica, pero en esto hay una cosa insoslayable, quien no lo asuma estará arriesgando la salud no sólo suya, sino de todos los seres queridos que los rodean.

Y en esto somos tajantes, preferimos pecar de exagerados antes que de negligentes.

Aunque nos cueste, aunque no estemos convencidos de su eficacia, debemos comportarnos como seres socialmente conscientes, cosa fácil de decir pero muy difícil de mostrar y por lo tanto es necesario llevar a la práctica esta conducta.

No es hora de debatir ni de dividir, sino de juntarnos y encarar las cosas en forma conjunta muchos más allá de las ideas políticas, que ya habrá tiempo de analizar, discutir y exponer, como corresponde en una democracia que se precie de tal.

A.R.D.