Acualquier persona más o menos sensible, escuchar el pasado miércoles a la hora en que debió disputarse el partido final de la Copa Sudamericana, a la hinchada del Nacional de Medellín, Colombia, victoriando y cantando los cánticos del equipo rival que pereció en una catástrofe aérea, se le ponía “la piel de gallina”.

Es que más allá de la emotividad que despertó el hecho, los dos pueblos, de Medellín (Colombia) a quien representa de alguna manera el Nacional, y de Chapecó (Santa Catarina, Brasil) se sintieron profundamente unidos por el dolor.

Más allá también de lo deportivo y del gesto de dirigencia y jugadores del equipo colombiano que propusieron que se declarara campeón a Chapecó, la demostración simultánea realizada en Medellín y en Chapecó, es un claro ejemplo de deportividad.

En tiempos en que el fútbol, como el deporte todo está infectado de otros intereses, como el narcotráfico, los intereses económicos y demás, la acción de los dos equipos mencionados resulta aleccionadora.

Medellín, en Colombia, es una ciudad a menudo mencionada como uno de los centros del narcotráfico y Colombia mismo una de las naciones latinoamericanas que más mala fama en cuanto a violencia, guerrilla y narcotráfico tiene. Sin embargo el pueblo de Medellín, como todos los pueblos generalmente están al margen de esta delincuencia que generalmente los tiene de rehenes.

En esta ocasión ha quedado más que de manifiesto, porque ha sido el propio pueblo colombiano, en este caso de Medellín el que ha dado conmovedoras muestras de dolor ante la tragedia de su ocasional rival.

Luego vendrán las horas de las responsabilidades que seguramente las hay, y no son pocos, pero hoy nos queda una enseñanza: cuando el deporte, es deporte, todos sentimos lo mismo.

Ojalá sirva de ejemplo para quienes han copado el fútbol convirtiéndole en algo aberrante, que nada tiene que ver con el deporte precisamente.

Para quienes distribuyen entradas gratuitas, vaya a saber por qué intereses, aunque luego lo niegan.

A quienes facilitan los espacios y lugares dentro de los estadios para la venta de los estupefacientes y sobre todo quienes apañan las acciones criminales de algunos violentos que no pueden llamarse “hinchas” precisamente.

Por aquí y sobre todo en nuestros días, sabemos de esto ¿verdad?