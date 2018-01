En la época en que vivimos las redes sociales ocupan un lugar destacado en materia de comunicación. Es así que han cumplido un rol preponderante sobre todo en regímenes que siguen pensando que lo mejor es mantener un sistema de censura que impide a los ciudadanos el libre acceso a estos medios.

En caso de revueltas populares, cuando se trata de manifestaciones de los pueblos, como ha sucedido en Irán, como ha sucedido incluso en Venezuela, han sido las redes sociales las que han permitido burlar estas disposiciones para dar a conocer aspectos esenciales referidos a dichas manifestaciones y las acciones represivas que suelen originar.

Claro está que también esta libertad para acceder a las redes sociales permite publicar lo primero que escuchamos o “lo que dice la calle” y de esta manera se siente y se observa cualquier tipo de versiones.

Peor todavía, este acceso libre a las redes habilita también la posibilidad de manipular la información e incluso manejarla de acuerdo a los intereses personales o grupales, que no siempre son bien intencionados.

Por lo tanto entendemos que corresponde recordar las bases del periodismo explicativo y el maestro español Martínez Albertos lo define así:

“Fase histórica del periodismo que comprende desde 1956 hasta nuestros días. Tiene su origen en el periodismo informativo y el orientado ideológicamente. Incorpora a los datos los elementos valorativos, antecedentes, prospección, etc. Lo que supone dosis de opinión. Ofrece al lector todos los hechos para que éste saque sus conclusiones o juicios. “El periodismo de explicación utiliza equilibradamente ambos géneros básicos – el relato y el comentario -, pero situándolos en una nueva perspectiva mediante la cual el lector encuentra los juicios de valor situados de forma inmediata al lado de la narración objetiva de los hechos” (Martínez Albertos 1974, 72).

El juicio del maestro español Martínez Albertos, entiende que “el periodismo explicativo prescinde, en general, de la fotogrfía noticiosa, ya que no le es inmediatamente necesaria, y se sitúa más cerca del tabloide que del (diario tamaño) sábana, en lo que respeta al formato.

Cuando alguien habla con propiedad de periodismo informativo, debe saber diferenciar y explicar qué es el periodismo informativo y qué es periodismo explicativo, para nosotros interpretativo, que va más allá de la información, pero diferenciando con mucha claridad entre ambas cosas.

A.R.D.