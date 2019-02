Las cionobaterias llegaron para quedarse. El tema es que ya no existen islas ambientales donde la contaminación no llega, sino que el ecosistema nos enseña que todo depende de todo y sólo es cuestión de tiempo para que las consecuencias se noten en todos los lugares.

Las cianobaterias no son otra cosa que los residuos de los fertilizantes o abonos químicos que abundan en materia de fósforo y nitrógeno.

Cuando estos excesos son favorecidos por el calor y las aguas quietas, entre otros elementos, se produce la proliferación de las cianobaterias o algas verdes que pueden acarrear graves problemas a la salud humana.

Las algas verdes no aparecieron hoy en el país, porque en el río Uruguay existen y han proliferado desde hace varios años atrás y su presencia fue denunciada y combatida desde entonces.

Claro está que como suele suceder mientras el problema no alcanzó la dimensión que tiene que tener para que las autoridades se ocupen de él, se miró para otro lado, las autoridades de Medio Ambiente se hicieron los distraídos y todo quedó en las declaraciones sosteniendo que en poca horas o días a lo sumo el problema desparecería de si solo.

El tema es que lejos de desaparecer, la residuos de la producción de nuestro campo fueron en aumento. Hoy se los está analizando para tratar de fomentar otro tipo de fertilización. Es que las cianobaterias tuvieron que afectar el turismo, una actividad muy cara para el país, para que recién se tomaran las cosas con mayor seriedad.

Hoy se suman voces sosteniendo que las cianobaterias vinieron para quedarse, ya no desaparecerán a las pocas horas, porque se han multiplicado lo suficiente como para llenar permanentemente las aguas de nuestras costas.

Nadie puede dudar que la prohibición de usar nuestras aguas para baños en el mar y en los ríos ha sido uno de los elementos negativos para la llegada de turistas al país.

Nadie duda tampoco que de no poder usar nuestras costas el atractivo turístico del país bajará muchísimo, porque el turismo de sol y playa es el gran atractivo de Uruguay en los meses de verano.

Vale decir que sin costas el turismo receptivo de nuestro país se verá seriamente restringido. Es hora entonces que tomen las cosas con mayor seriedad porque de lo contrario será tremendamente dañino.

A.R.D.