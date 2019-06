El tema de la vivienda es uno de los que más preocupa en el Uruguay aunque habitualmente no se maneja. El alquiler de una vivienda normal, con los servicios correspondientes y una construcción digna, excede un sueldo mínimo, vale decir que una persona sola que tenga un solo trabajo no puede acceder al arrendamiento de una vivienda.

Esto explica por qué hasta algunos policías y algunos soldados, como lo militares de más bajo rango, terminan en los denominados “asentamientos” que cada vez son más numerosos en todo el país.

El Estado es la única opción que puede marcar una diferencia en la situación actual y el apoyo a las viviendas por ayuda mutua que cuenta con un gran número de adherentes en el país, es una salida válida, aunque debe perfeccionarse para ponerse al alcance de las familias que más necesidad tienen de solucionar su problema de vivienda.

El problema de la vivienda figura entre las principales preocupaciones, sobre todo de las parejas jóvenes, que conciben a la vivienda como parte de las posibilidades de formar su propio hogar.

Es lo normal de las nuevas familias, porque tener su propia vivienda, así sea en calidad de propietarios o de arrendatarios es vital para formarse, para sentir que se es dueño de su vida y de la posibilidad de establecerse como jefe de familia, de tener.

Hasta el momento no vemos que en el Uruguay se tome el tema con la importancia que merece, aunque incide en la seguridad – porque no es lo mismo vivir en un asentamiento que hacerlo en una vivienda normal – en la relación social y sobre todo en el plano familiar debido a que mientras no se solucione este tema, seguirá influyendo y a medida que pase el tiempo su incidencia se irá agravando.

La vivienda es un tema preocupante en todos lados. Conocemos experiencias en el sistema socialista donde se presta la vivienda a las familias, por un alquiler más que razonable, lo que parece acertado, pero lamentablemente esto también se ha prestado para casos de corrupción y de usurpación lamentables.

El mercado no es un buen regulador porque hay en este tema un interés social y el Estado debe intervenir, cosa harto compleja por todo lo que significa. Tanto intervenir en él, como dejarlo totalmente libre tiene ventajas y desventajas, pero mientras no se lo haga sus consecuencias serán inevitables.

A.R.D.