Uno de los temas preocupantes que debe solucionar Uruguay es el referido a la vivienda para las jóvenes parejas.

El denominado “sueño de la casa propia” se está volviendo cada vez más sueño y por lo tanto cada vez más alejado de la realidad que muestra que sólo un pequeño porcentaje de excepciones es el que logra hacerlo realidad.

La enorme mayoría de las parejas, a veces incluso con hijos optan por alquilar y esta necesidad obviamente que se transforma en un elemento que incide en el precio de los alquileres.

Una casa bien ubicada, con buen estado y las comodidades que la pareja considera satisfactorias, no baja hoy día de 150 mil dólares, cifra inalcanzable para la gran mayoría de estas.

Si bien hay algún aspecto que juega a favor, como la situación del dólar que incluso ha bajado de precio o se ha detenido, incide a favor, pero esta incidencia es ínfima.

Ya nadie piensa que basta conque uno sólo de los cónyuges trabaje y mantenga la familia, para que el otro se dedique al cuidado de los hijos.

Esto sencillamente no es viable hoy, salvo excepciones muy puntuales.

Vale decir que la realidad muestra que es imprescindible que ambos cónyuges o integrantes de la pareja aporten dinero a la casa para que se pueda pensar al menos en alquilar.

En la mayoría de los casos, uno de los dos sueldos o ingresos mensuales es necesariamente volcado a cubrir el arrendamiento que promedia entre 12 y 15 mil pesos en casos de viviendas con una ubicación satisfactoria.

Esta situación es uno de los elementos que conspira incluso con la formación familiar, debido a que el problema económico ocupa mayor tiempo y concentra la atención a punto tal que termina afectando incluso.

Prueba de esta situación es lo que vemos en materia de inversiones en construcción de viviendas para alquilar. Esto indica que la demanda está creciendo, que hay mercado insatisfecho y por lo tanto “es negocio” tener casas para alquilar. Nada hay de ilícito o malo en ello, dado que quien manda en este aspecto es el mercado.

Pero socialmente el tema merece un análisis mucho más profundo, esta inseguridad determina que un país de viejos, como es Uruguay, con una de las más bajas tasas de natalidad de la región, se vea cada vez más afectado.

Por el momento, la salida más viable, aunque no al alcance de todo el mundo, es la construcción de viviendas por ayuda mutua, subsidiadas por el Estado. Esto implica un cambio cultural incluso, porque es necesario dejar de lado el viejo sueño de la casa propia, independiente, el clásico fondito para la huerta o el jardín, porque vivir en un complejo de viviendas generalmente implica hacerlo en un apartamento, sin jardin, sin fondo y además con un alto grado de convivencia.

De todas formas, es uno de los desafíos que los uruguayos deben resolver porque la situación lejos de mejorar tiende a agravarse.