El director general de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, criticó las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, sobre la ley de libertad anticipada.

En declaraciones a radio M24, Carrera dijo que le sorprendieron los dichos de Pérez Manrique. “¿No será 28 de diciembre, el Día de los Inocentes?”, comentó el jerarca.

El presidente de la Suprema Corte dijo a El Observador que ese organismo es contrario a la ley que determina que los delincuentes reincidentes no puedan obtener el beneficio de la libertad anticipada y que “si hay libertades anticipadas, que son las que puede dar la Corte, se darán a pesar de lo que dice la nueva ley”.

Carrera afirmó que “las leyes se tienen que aplicar”, ya que la única forma de que eso no suceda es si la norma se declara inconstitucional, lo que no está planteado.

(Observa.com.uy, 21 12 16)

El tema que nos ocupa es realmente preocupante, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia afirme que no habrá de cumplir el mandato de una ley – si es que ha sido esto lo que dijo – es una cuestión muy grave.

Las leyes son para cumplirlas y si realmente todos los pobladores de este país somos iguales ante la ley, significa que todos debemos cumplirlas, nos guste o no.

En estos momentos, uno de los puntos que se argumenta para justificar la presunta falta de compromiso o de actitud de algunos policías, es precisamente que no se sienten respaldados por la Justicia.

Si en estos momentos nada menos que un ministro de la Suprema Corte afirma que está dispuesto a desobedecer lo que indica la ley, es un flaco aporte que hacemos a la situación.

Es más, aún cuando no se expresara públicamente esta actitud, el sólo hecho de desconocer el mandato del soberano expresado en la Constitución de la República sería de mucha gravedad.

Las consecuencias de una afirmación de este tipo, sobre todo entre la Policía, auxiliar de la justicia, que debe hacer el trabajo práctico de investigación y detención de los delincuentes, son muy lamentables.

No somos de los que compartimos la afirmación de que la falta de compromiso en la función policial se debe a que la Justicia es demasiado “blanda” con quienes delinquen y muchas veces hemos oído que “los ladrones llegan antes a su casa de regreso, que nosotros a la comisaría…”, afirmación que lógicamente no compartimos, pero que se robustecen con este tipo de afirmación.