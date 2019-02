En más de una oportunidad hemos dedicado el contenido de estas columnas de opinión para dar a conocer nuestra posición sobre el tema de los ediles integrantes de las juntas departamentales. La situación es bastante inocultable. De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, se trata de cargos honorarios, vale decir sin retribución alguna. Pero en los hechos la realidad indica que si bien los ediles no reciben sueldo de parte del Estado, reciben partidas para diferentes “gastos”, como locomoción, telefonía, gastos de alimentación, viáticos en caso de integrar delegaciones oficiales y otros. En el caso de la junta departamental de Salto, tenemos entendido que además del gasto del celular cada edil tiene un ordenador portátil concedido por el órgano legislativo y ni que hablar lo que está específicamente establecido de la patente de un vehículo de su propiedad concedida en forma gratuita. Este es un elemento inocultable que hace a la justificación, reclamada también desde estas columnas, que los ediles deben tener sueldo, pero a su vez su número debe ser menor y al pagárseles determinada suma deben estar sometidos a control y transparencia en su actividad. No es posible exigirles nada si no se les paga para que controlen, que analicen al gobierno departamental e informen a la población. Al día de hoy la situación es inadmisible, tal como informáramos en estas columnas en la pasada edición, se hace insostenible que la junta departamental de Montevideo, departamento donde hay más de un millón de ciudadanos habilitados para votar, en su jurisdicción, tenga igual número de ediles que la junta departamental de Flores, que tiene un número menor de habilitados del que representa un solo edil montevideano.Seguir manteniendo la situación actual resulta inadmisible. Las juntas departamentales no sólo no cumplen la función específica de contralor, sino que como en el caso de Salto donde los vaivenes de la política han determinado que sea la oposición al Intendente la que tiene mayoría, no tiene sentido alguno. Nos atrevimos a realizar una docena de llamadas telefónicas al azar en el departamento y nadie supo decirnos como está integrada la mesa directriz de la junta departamental y ni siquiera quien preside el órgano legislativo departamental. ¡Una verdadera vergüenza! Pero sin lugar a dudas que es sintomática de la total intrascendencia que tiene el órgano del gobierno departamental en esta situación. Para ser claros. Los ediles deben tener sueldo, para evitar que sólo aspiren al cargo quien tiene mucho tiempo ocioso o quienes no dedicarán todo el tiempo necesario a la función. Debe reducirse su número a no más del 50 por ciento actual y deben especificarse claramente sus obligaciones.

A.R.D.