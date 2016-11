La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha divulgado la intención de trabajar para la recuperación de la costa del río binacional y las especies autóctonas, tanto de flora como de fauna.

Se trata de una iniciativa destacable que ojalá esté rodeada de la seriedad y con las garantías correspondientes, que requiere la iniciativa para que Uruguay y Argentina se dediquen a recuperar todo lo que se ha destruido en los últimos años en este sentido.

Es que la erosión, junto a otras problemáticas han causado en las últimas décadas problemas difíciles que no han sido tenidos en cuenta debidamente. Salvo los geotextiles implantados durante el segundo gobierno de Malaquina, si no nos equivocamos, cuyos resultados no sabemos si se han evaluado, y la reconstrucción del muro de las playas en los últimos años, no han habido otras medidas y estas sólo han apuntado a las más visibles.

Dos áreas altamente sensibles han sido a nuestro juicio las más castigadas. La que tiene que ver con el monte autóctono, debido a que un invierno sumamente crudo como el que acabamos de tener con muchas jornadas de temperaturas bajo cero, llevó a que la venta de leña fuera importantísima y los montes silvestres, sobre todo de los espinillos, ejemplares de leña muy preciada y otros árboles de valor en este sentido, fueran literalmente diezmados en nuestras costas.

En algunos casos las especies demoran más de 10 años en alcanzar lo que se considera un porte comercial, es decir, un tamaño que les da mayor valor a la venta de su leña.

Las leyes están. La venta de esta leña requiere de las guías correspondientes, pero ¿quién la exige? ¿Qué autoridad o funcionarios son los que realizan los controles? Que sepamos no los ha habido, al menos en el número que la situación requirió.

El segundo aspecto sumamente comprometido es además el de la fauna ictícola, es decir, los peces que antiguamente poblaban el río y hoy ya casi no se los encuentra.

Es que aquí juega un rol muy importante el vertido de elementos químicos de uso doméstico e industrial, que van a parar a los cursos de agua y obviamente afectan la vida acuática.

En esta área además seguimos manteniendo grandes dudas en referencia al funcionamiento de las esclusas de peces de la represa. Por más que se han hecho filmaciones y se han largado comunicados afirmando que cumplen la función para las cuales han sido construidas, nos quedan dudas si los peces de mayor porte, los que buscan remontar el río para desovar en el alto Uruguay, son capaces de remontar la represa o mueren golpeándose contra la muralla de hormigón como hemos visto en algunas ocasiones.

Son todos aspectos que deben tenerse claros, fehacientemente, determinados e investigados porque tratar de disimularlos o negarlos va contra nosotros mismos y cuidar el río y su ecosistema es cuidar el mundo de nuestros sucesores, hijos, nietos y demás.

Corresponde hacerlo ahora.