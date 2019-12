Un hecho policial registrado en Las Piedras (Canelones) días atrás, fue frustrado gracias a la colaboración de una vecina del lugar que notó la acción de los rapiñeros y el “campana” que aguardaba en un coche, que luego se lo halló abandonado y se comprobó que era robado, al pasar por el lugar. El hecho terminó con la persecución policial una balacera, el pretendido refugio de uno de los delincuentes en una vivienda donde se hallaban tres niños solos y finalmente la captura de al menos dos de los tres delincuentes y un par de armas de fuego. Lo que pretendemos destacar en esta nota es la actitud sobre todo de la vecina de lugar que lejos de amedrentarse atinó a llamar la Policía, hecho que fue notado por el delincuente que hacía de “campana” en un vehículo, quien alertó a sus compinches para que abortaran el “golpe” y la rápida y decidida respuesta policial. Hemos sostenido en este aspecto que no habrá mejora alguna en materia de seguridad si la población civil no se involucra, si no toma partido y colabora al menos desde posiciones anónimas. Los delincuentes han tejido una red de miedo que usan a diestra y siniestra a su favor y esta red es mucho más amplia de lo que imaginamos. Las represalias están a la orden del día. Lo sabemos y entendemos que lamentablemente no habrá salida de esta situación sin víctimas. La corrupción afecta incluso a quienes tienen por misión la prevención del delito y pruebas de ello hay a montones. No creemos que toda la Policía, ni siquiera que la mayoría sea corrupta, pero desconocer el enorme poder y la penetración de “don dinero” en nuestros días sería un error garrafal. Mucha expectativa existe en el país en relación a las nuevas autoridades, pero creer que podrán cambiar la situación sin la colaboración de la población sería otro grave error. Siempre sostuvimos que la seguridad es el telón de Aquiles de cualquier sistema político y seguramente uno de los grandes desafíos para las nuevas autoridades. Hoy nuestro país se parece mucho a los más tenebrosos, como México, Brasil, Colombia y hasta los mismos estados Unidos, donde reina el delito, donde la acción del “hacé la tuya”, impulsada directa o indirectamente ha sometido a estos países a un verdadero caos. No queremos ver a nuestro bendito país convertido en un caos similar y por lo tanto deseamos a las futuras autoridades el mayor de los éxitos en esta labor, porque será en beneficio de todos. A.R.D.