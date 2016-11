La reunión de autoridades de la Intendencia, sector turismo, con el subjefe de Policía, actualmente a cargo de la Jefatura, para coordinar y ajustar el sistema de seguridad vigente en los centros termales no es más que otra manifestación de un viejo dilema que ninguno de los gobiernos departamentales de Salto ha sabido resolver.

Es que se trata de la función que pretendemos que cumplan los centros termales y sobre todo las Termas del Daymán en el departamento.

Vale decir, si queremos que cumpla un rol social, adonde concurra una masa de la población salteña para tener esparcimiento y disfrutar de las aguas termales, deben ser dotadas de todo un contexto que les permita cumplir este rol.

Vale decir, deben tener un precio accesible, debe de establecerse un sistema de transporte accesible y obviamente una entrada accesible para la mayor parte de la población salteña.

Obviamente que este público no es “turista”, dado que por tal entendemos a las personas que se alojan en el lugar y utilizan los servicios como restaurantes y demás.

Convencer de esto a los empresarios turísticos del lugar no sería tarea fácil seguramente porque muchos perderían gran parte del mercado turístico para el cual realizaron la inversión.

Ahora, si precisamente el objetivo es este, vale decir ofrecer a los turistas un servicio acorde a la demanda, sobre todo tranquilidad, seguridad y dotado del confort que requieren quienes llegan a disfrutar del lugar, entonces deben adoptarse disposiciones que le den al lugar estas características.

Vale decir que el costo y las posibilidades de acceso deben estar acordes al servicio turístico que se ofrecería y por lo tanto en los hechos, esto las dejaría fuera del alcance de la masa que actualmente concurre a las termas, en que conviven ambos públicos. Si bien hay lugares en los que el costo de la entrada se acerca a los seis dólares (165 pesos), la entrada popular a las piscinas públicas es muy inferior.

Pero entiéndase bien, creemos que el gobierno departamental debería prever ambas cosas. Esto es, tener algún centro termal cercano -recordamos que la perforación del Cerro, al lado de los tanques de OSE sigue estando ociosa – y a su vez dar a Daymán las características de un centro termal de alto nivel, no de exclusividad, pero sí selecto, a efectos de que el turista que allí concurre se sienta protegido y atendido en sus derechos como corresponde. Este turismo es del que se espera arroje los frutos correspondientes al departamento y por extensión a todos los salteños.

No pretendemos marginar a nadie, pero es necesario entender de una vez por todas, que ambos intereses no son compatibles y por lo tanto, tenga el costo social que tenga (lo que hasta hoy ha inmovilizado a todas las fuerzas políticas a asumirlo) es imprescindible tomar las medidas correspondientes.

Alberto Rodríguez Díaz