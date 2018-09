El doctor Tabaré Vázquez acaba de recibir en Washington, la distinción de “Héroe de la Salud Pública de las Américas”, máxima distinción otorgada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La distinción ganada por su lucha contra el tabaquismo (Hay que recordar que Vázquez enfrentó una demanda de la poderosa multinacional Philip Morris y el derecho internacional le dio la razón en un millonario juicio), es un reconocimiento, no sólo al médico oncólogo en particular, sino al político uruguayo que ha sido capaz de aunar ambas actividades. Vale decir que un oncólogo, por más que se preocupe por aquellas causas que afectan la buena salud de una población, no aporta nada a cambiar las cosas si no se ocupara de hacer todo lo que esté a su alcance para que el poder político asuma la necesidad de hacer frente a estos factores y eliminarlos, para que la salud de la población no sea privilegio de unos pocos, sino un derecho humano esencial de todos.

Siempre hemos sostenido que la relevancia o importancia de cualquier distinción o trofeo, radica en los tribunales, las instituciones o los integrantes de los jurados que los adjudican. Es así que sabemos de aquellas distinciones o trofeos que se compran, que se adjudican por intereses comerciales o similares y cuyo significado no es para nosotros al menos, de mayor relevancia.

También sabemos de las distinciones que se “auto otorgan”, vale decir que una empresa otorga a otra, que a la postre resulta subsidiaria de aquella.

Esto otorga más relevancia a la distinción obtenida por el Presidente uruguayo, recibiendo nada menos que de la máxima institución de salud humana de las Américas, como es la OPS, la máxima distinción que esta confiere.

Las palabras de Vázquez en la ocasión, las que dicho sea de paso no han tenido mayor destaque, han sido a nuestro entender de una gran significación. Ha reconocido en primer lugar el valor de la familia en el camino recorrido en la lucha antitabaco. Ha reconocido también y agradecido al país que le dio la oportunidad de formarse gratuitamente en la Facultad de Medicina y también ha reconocido y agradecido a sus pacientes, quienes le han aportado diversas experiencias que le han servido para apuntalar la lucha emprendida.

No se equivoca Vázquez cuando sostiene que el premio obtenido es para todos los uruguayos, porque gracias a este país pudo formarse y capacitarse tanto en la profesión de médico como en su lucha reivindicando el derecho a la salud de toda la población.

