Cuando escuchamos decir a la entonces presidente de la Argentina, que el Gral. José Gervasio Artigas era argentino y no lo quisieron.

Cuando escuchamos decir también en la otra orilla, que Uruguay ni siquiera es una nación independiente, porque apenas se acerca a una provincia en territorio y en cantidad de pobladores, tenemos la misma convicción.

Uruguay es para la Argentina una grieta que no cierra. El haberse atrevido a formar una liga de provincias unidas en el pasado junto a varias de las provincias más ricas del vecino país, constituye una grieta que no cerrará jamás, mientras no se asuma que los uruguayos, orientales de entonces, no somos ni seremos jamás iguales a los argentinos y en especial a los porteños, eternos rivales de Montevideo esto no tendrá variantes.

La diferencia, entre otras, es que no somos partidarios de las traiciones, como la historia indica que hubo en referencia a los planes del Gral. Artigas, que procuraba un equilibrio mayor entre las naciones de América del Sur.

De todas formas, saben los argentinos que no somos una provincia de ellos, aunque en muchos casos los tengamos como principales clientes, tanto en materia de turismo, como de algunas industrias exportadoras.

Es más en estas columnas hemos afirmado que la realidad indica que en casi todos los campos los uruguayos más notables, han pasado por Argentina, formándose allí o destacándose en ese lugar.

Desde Gardel (que a esta altura nadie discute que nació en el Uruguay, aunque haya hecho su carrera en Argentina), hasta China Zorrilla, Enzo Francescoli y una larga lista más.

Cuando escuchamos decir a los argentinos que Uruguay no puede considerarse un país independiente, no podemos evitar una sonrisa, es que la presencia de Uruguay como país soberano e independiente, constituye la piedra en el zapato de los argentinos, que no pudieron más que refrendar la soberanía de la República Oriental del Uruguay.

En estos momentos les produce mucho escozor, el hecho de que el manejo de la pandemia, haya sido más exitoso en el Uruguay y aún con las críticas y el rechazo que es de esperar, una enorme cantidad de argentinos comparte el hecho de que el manejo en el Uruguay ha sido diferente al de allí.

Una cosa marca la diferencia y tendrán que terminar por entenderla los argentinos. Los uruguayos amamos la libertad, somos rebeldes cuando se trata de defenderla y difícilmente aceptamos las imposiciones, como la obligación de quedarse en casa, sugerida en el Uruguay y obligatoria en Argentina.

Esta es la diferencia.

A.R.D.