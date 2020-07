Circunstancialmente dirigiéndonos a Termas del Daymán, hemos comprobado las tremendas irregularidades existentes en el tránsito carretero en el lugar. Se trata sobre todo de la circulación por la banquina, vale decir por la derecha de quien circula correctamente por la ruta.

Lo peor de todo esto es que habitualmente en el tramo que va de la ciudad a las termas hay un coche de la Policía Nacional (ex Policía Caminera), que sin embargo no parece tomarse el trabajo de hacerles notar a estos conductores su irregularidad.

Tampoco notamos la existencia de ningún cartel que alerte sobre esta situación en un tramo corto, no más de ocho kilómetros, pero sumamente peligroso.

Sucede que se sabe que las banquinas no son circulables, sino que para eso está la calzada, y el tránsito carretero al ser más veloz y fluido es también más peligroso. Cualquier vehículo que deba estacionarse o salir de circulación para maniobrar o porque ha sufrido algún desperfecto, debe estacionarse en la banquina.

Si se registra esta situación en el tramo mencionado, las posibilidades de accidente son muy altas y creemos que la mayoría de estas situaciones se da por ignorancia de las normas de tránsito.

Honestamente no entendemos cual es el rol que cumple la Policía Nacional allí, incluso no sabemos si no advierte ante estas infracciones a los conductores, pero a juzgar por los resultados han sido por lo menos infructuosos.

Tenemos entendido que esta situación o se registra en otros lugares, donde se usan correctamente las banquinas y por lo tanto el peligro es aún mayor para estos conductores que están acostumbrados a que nadie les adelante ni circule a su derecha, sencillamente porque está prohibido hacerlo.

Tratándose de un lugar turístico esto se vuelve más riesgoso aún, teniendo en cuenta que un gran número de familias acostumbran circular hacia el lugar. Tenemos entendido que tanto la Policía Nacional, como la UNASEV e incluso los inspectores municipales de tránsito están autorizados para intervenir ante estas situaciones y por lo tanto no es este un argumento de recibo.

Entiéndase bien, no estamos pidiendo sanciones, salvo para los que a sabiendas son reincidentes, cuando ya fueron informados, sino educación, asesoramiento, porque entendemos que también es una forma de evitar accidentes de tránsito, generalmente graves.

A.R.D.