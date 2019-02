La falta de información abona el terreno precisamente para todo tipo de conjeturas. En estos tiempos en que las redes sociales han irrumpido con mucha fuerza, esta orfandad de información es totalmente contraproducente.

Y nos explicamos, en Salto se han registrado hechos gravísimos que han quedado totalmente impunes y nunca más se supo nada. En esta situación inscribimos obviamente el asesinato del empresario Bidart. El que fuera asesinado poco antes de llegar a su casa en ruta 3, poco antes de Termas del Daymán.

Pese a que se trató de un crimen registrado a pleno día, el 13 de diciembre último, y en un tramo de ruta muy transitado, nada se supo nunca de él o los autores del mismo.

Casi un mes atrás se había registrado un insólito robo en plena Jefatura de Policía de Salto, armas y otros elementos incriminatorios “desparecieron” de la Dirección de Investigaciones, ubicada obviamente en el interior de edificio sede de la policía en Salto.

Son solamente dos de los casos mas notorios registrados en los últimos meses, pero ni que hablar que a diario se registran hechos, muchos de ellos a mano armada, rapiñas y atracos en general de los que nada se llega a saber nunca.

Por supuesto que no descartamos la participación de gente extraña a la ciudad, pero la población tiene el legítimo derecho a saber por lo menos si estos hechos son investigados, qué pasos se han dado y en qué están dichas acciones.

Entendemos que muchas veces no es posible informar de algunos aspectos concretos, porque se corre el riesgo de entorpecer la acción investigativa, pero no siempre es así y por lo tanto

Con todo respeto, entendemos que es uno delos elementos que juegan en contra de la seguridad. Nadie ignora que se trata de las principales preocupaciones de la ciudadanía en estos momentos y hasta diríamos, un elemento determinante a la hora de elegir gobernantes.

Podemos entender que falten policías para cumplir todas las tareas asignadas. Podemos entender que en algunos casos se sientan desprotegidos y una duda cuando se trata de hechos con armas de fuego puede resultar fatal.

Podemos entender incluso que la delincuencia esté hoy más armada y organizada que la propia policía.

Podemos entender que entre quienes acceden a la carrera policial hay gente que ingresa por necesidad, sin sentir para nada la labor policial, con los aspectos contraproducentes que ello supone.

Pero entiéndase bien, ninguno de estos aspectos es obstáculo para que la población al menos sepa que es lo que se hace o se deja de hacer en este sentido.

