La bienvenida ofrecida ayer por la Universidad de la República a los más de mil estudiantes que comenzaron su pasaje por las aulas de la mayor universidad del país es un hecho que no debe perderse de vista.

El país no tiene aún la Universidad que queremos, vale decir de un país donde todo aquel que quiera estudiar y cumpla con los pasos correspondientes para hacerlo pueda hacerlo. Mas aún, quienes no tengan motivación en el seno de su familia, pero si tengan interés en estudiar y prepararse, se sientan apoyados y respaldados para hacerlo.

Para esto hay que entender que todos somos parte de esta gran casa de estudios, en cuanto como cualquier otro servicio del Estado, se solventa con el dinero que aportan los habitantes del país de diversas formas.

Seguramente que hay muchos resortes para ajustar, el monto de lo que se aporta -que no es poco para los profesionales nuevos que aportan casi que directamente para las becas que permiten que muchos de los aspirantes las obtengan – y la población en general que aporta en sus impuestos, directos, como el IVA y otros o indirectos para financiar los gastos del Estado.

La Universidad de la República debe estar entre los primeros presupuestos a atender, pero también como expresión de un país pequeño, con pocos pobladores y posibilidades limitadas en muchos aspectos, debe ajustarse el cinturón.

Nada tenemos contra quienes reclaman sueldos del primer mundo, olvidando que no estamos en él. Si tenemos contra quienes pretenden amasar fortunas, que luego se van al extranjero, en forma individual, desentendiéndose por completo de los semejantes que viven en el país a quienes sólo ven como aportantes.

Es esta sólo una pata de un mundo “globalizado” en el que el individualismo ha prevalecido notoriamente y los valores comunitarios son cada vez más escasos.

Esto hace que cada vez sean más las personas excluidas de la salud, de la educación, del mejor nivel de vida y obviamente que estas personas terminan decepcionándose y tomando muchas veces decisiones equivocadas, que tienen que ver con el resentimiento, la depresión y el suicidio, la droga, el delito…

Es fácil reclamar, pedir, exigir, criticar. Lo difícil es mirar para dentro ¿en que medida aporto?. ¿pago mis impuestos?. Me interesa aportar a obras sociales para tratar de atender al mayor número posible de compatriotas o sólo miro, critico y trato de exponer el delito, la inseguridad y demás, que es real y concreta, pero no surge por generación espontánea?

¡Bienvenida la generación 2017 y ojalá entendamos que cuanto más jóvenes motivados por el estudio y las posibilidades de prepararse para la vida tengamos, habrá menos delito, menos injusticias y menos individualismo en las calles.

Alberto Rodríguez Díaz