Días atrás, durante una rueda de prensa ofrecida por Luis Lacalle Pou, en compañía de Guido Manini Ríos, le fue preguntado al líder nacionalista que opinaba de las expresiones vertidas con anterioridad por su acompañante, ya electo senador de la república, sobre si se acogería a los fueros parlamentarios o no, si fuera procesado (formalizado) por la Justicia.

Lacalle Pou comenzó a explicar su posición, basada en tres puntos, que según señaló fue avalada por un jurista. La misma se refría a cuando comenzaban a regir los fueros, o sea desde qué momento:

1) al momento de ser electo por el voto popular

2) al ser proclamado por la Corte Electoral o

3) al asumir el cargo.

Explicó Lacalle Pou que su posición personal era la que compartía que los fueros comenzaban al asumir el cargo, por la sencilla razón que hacerlo antes sería poner en vigencia dos cámaras altas (en este caso) al mismo tiempo.

Pero no es esto lo que nos ocupa, sino la intempestiva salida del Gral. Manini Ríos, quien irrumpió para señalar que su defensa ya tenía instrucciones expresas al respecto y eran que él no pensaba cobijarse en ningún fuero (dicho sea de paso los fueros son de la cámara para protección de sus integrantes y no de los legisladores, por lo tanto por más que personalmente se piense u opine, o incluso se solicite una cosa), es la cámara la que decide si levanta o no los fueros.

Pero la cuestión es que el Gral. Manini agregó “no creo que sea este el tema a tratar en esta reunión…”

Aquí está el motivo de nuestra preocupación. ¿Es el entrevistado o el periodista quien debe determinar qué tema debe preguntar?

Por casualidad cree el general que estamos en tiempo de dictadura, donde se determinaba de antemano ¿de que se hablaría y de que no se podría hablar?

Nos oponemos tajantemente a que se determinen las condiciones de la agenda de que se hablará y de que no se podrá hablar durante una rueda de prensa.

Para nosotros, la cuestión debe ser libre y sin condicionamiento alguno, porque el periodista que asume debidamente su función no es un mandadero, sino un servidor de la comunidad y tiene la obligación de preguntar lo que considere de interés para ésta, aunque como sucede a menudo sus preguntas “incomoden” al entrevistado.

Si lo que se pretendió fue enfocar la rueda de prensa en otros temas, es la respuesta, no la pregunta la que estuvo errada.

¡Que conste!

A.R.D.