La pandemia del coronavirus COVID -19 se ha convertido en un buen catalizador de varios problemas existentes en la sociedad uruguaya, que sin embargo habitualmente quedan silenciados u ocultos por la cotidianeidad de otras situaciones.

Nos explicamos la situación que viven muchos mayores en las denominadas “residencias” u “Hogares” de Ancianos no es nueva, se sabía y se sabe de la existencia de un elevado número de estas residencias sin habilitación, porque no cumplen con las exigencias que fijan ya sea Bomberos, el Ministerio de Desarrollo o el Ministerio de Salud Pública, sólo que no lo veíamos porque no queríamos ver esta situación.

De hecho, cuando tiempo atrás seis ancianos murieron en el incendio de una de estas fincas se supo de las horrendas condiciones que se viven en algunos de estos mal llamados “hogares” de ancianos.

Ahora trasciende con mucha fuerza el hecho de que hay más de 200 de ellos en condiciones críticas y más de 100 de estos en los que ni siquiera se respetan los derechos humanos fundamentales.

El hecho no es nuevo, sencillamente trasciende ahora, porque el coronavirus lo desnuda y pone en conocimiento en toda su crudeza.

No es un tema fácil, porque como lo han explicado las autoridades del actual gobierno, no sólo se trata de evitar las pésimas condiciones en que se hallan estos ancianos y sancionar a los “mercaderes” de la miseria, sino esencialmente, se trata de determinar quién se hace cargo de estos ancianos. ¿Dónde se los aloja en adelante y con mejores condiciones?

Una cosa es inocultable, los ancianos en la actual generación son considerados “descartables” por un alto número de sus descendientes y por lo tanto han sido “depositados” en estos lugares. No pretendemos decir con esto que sean todos. Tenemos muy claro que sólo son las excepciones, porque felizmente no es el comportamiento habitual de las familias de los uruguayos.

Conocemos casos en que felizmente nuestros mayores están muy bien atendidos. Algunos en el seno familiar y otros en residencias muy bien atendidas, donde disfrutan de los últimos años de su vida rodeados de sus afectos. Pero tenemos que hacernos cargo también de las excepciones, preguntarnos por qué se llega a estas situaciones, porque muchas veces incluso los responsables de depositar a allí a sus mayores sufren una situación tremenda, debido a que no hallan otra salida.

Es lo que entendemos debemos atender. Es el Estado el que debe liderar una solución en estos casos y reconocemos que no es fácil, pero no podemos desentendernos. De todas formas, la existencia de “depósitos” de ancianos es una afrenta a la dignidad humana y merece nuestra atención.

A.R.D.