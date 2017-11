En los últimos cinco años (según informó UNICEF ayer) 108 niños fueron asesinados en el Uruguay.

El dato es escalofriante y antes que nada debemos aclarar que está lejos de nuestro propósito querer echar leña al fuego, en momentos en que la confirmación del asesinato de otra niña en nuestro país ha caldeado más aún los ánimos, dado que la semana anterior había sucedido algo similar en Rivera y terminó con un intento de linchamiento a las dos personas responsables de la violación y asesinato de la niña.

Pero más allá del oportunismo o no de la crítica debido a estos hechos, nos queda la amarga sensación de que no le estamos prestando suficiente atención al tema. Los atentados y acciones de ataques sexuales o intentos de los mismos, pronto se olvidan y pasan a ser sólo anécdotas

Lamentablemente es así y las denuncias que provienen de menores de edad, planteadas a través de familiares, o personas mayores a cargo, no son objeto de la debida atención.

Los casos en que esto desemboca en hechos criminales lamentablemente nos hace chocar con la realidad. Muchas veces se trata de hechos que pudieran haber sido evitados, si le hubiéramos prestado la debida atención en tiempo y forma.

Admitimos que es un tema tremendamente delicado y complejo, pero gran parte de esta complejidad está dada por el hecho de que no les prestamos la atención debida.

No se trata de establecer una psicosis, situación en la que pareciera que todo el mundo es un acosador o toda acción está malintencionada. Si cayéramos en esto corremos el riesgo de cometer graves errores, de enchastrar gratuitamente a algunas personas inocentes, pero si no se hace nada, si todo da igual y seguimos sin prestar atención a estos hechos corremos el riesgo de seguir enfrentando una situación tremendamente desgraciada, en que los niños, uno de los sectores de la población más vulnerables e indefensos, resultan las víctimas más frecuentes de los criminales y sádicos asesinos.

Cuando se habla en generalidades se corre el riesgo de que todo quede en nada, que no haya responsables, esto es lo inadmisible. Creemos que tiene que haber responsables en cada caso y seguramente se cometen omisiones de deberes que deben asumirse y corregirse con urgencia.

Es nuestra opinión.