Cuando años atrás un grupo de científicos anunciaba los cambios climáticos debido a recalentamiento global, en menor o mayor medida nadie se impacientó.

Es que todavía existían dudas con respecto a la efectiva llegada de estos cambios, porque había a su vez científicos que sostenían que se trataba de fenómenos climáticos cíclicos, que así como estaban llegando y haciéndose sentir paulatinamente luego se irían y volveríamos a tener las mismas temperaturas a que estábamos acostumbrados.

Hoy ante la realidad de nuestros días ya casi nadie discute la llegada de estos cambios. Aún hay varias predicciones, unidas al aumento de las temperaturas de los mares, al deshielo y desertificación de tierras que hasta ahora han sido fértiles, que existen se saben, se conocen pero no se atienden porque aún no se cree que lleguen.Por estos días tenemos en el país una ola de calor que ha llevado hasta a las autoridades sanitarias a difundir alertas y medidas destinadas a enfrentar las altas temperaturas, que alcanzan a los 50 grados en temperaturas ambientes, sobre el hormigón de las ciudades.

En contrapartida en el hemisferio norte se dan fríos tan intensos que superan los 50 grados bajos cero y en algunos casos han dejado capas de nieve que superan los 15 centímetros lo que de por sí ya es preocupante.

No pretendemos ser augures de calamidades, ni alarmistas, sino sencillamente alertar de lo que están opinando científicos afamados y dedicados a estos temas.

Según los expertos en salud, las principales víctimas de estas olas de calor suelen ser los niños de corta edad y los adultos mayores, de más de 65 años.

Es sólo una visión parcial y cortoplacista del tema. Es sabido que hay grandes intereses detrás del tema, porque existen industrias y multinacionales, involucradas en el desmonte y desrtificación de la tierra, que constituyen las causas más frecuentes de este aumento de temperaturas.

De cumplirse las predicciones de estos científicos las temperaturas serán cada vez más altas y si bien las poblaciones a nivel mundial las habrán de sufrir lo peor serán las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el aumentos de las altura de los mares y océanos.

Teniendo en cuenta las ciudades que están construidas en la costa, que constituyen los principales lugares turísticos, como las paradisíacas islas perdidas en los mares, se imponen prestarle mayor atención al tema, aún cuando estos suponga desafiar muchos poderes.

A.R.D.