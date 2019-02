Seguramente las expresiones del Dr. Jorge Chediak, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y actual integrante del máximo cuerpo judicial del país, resultan un análisis serio y objetivo del tema, que no se puede desatender.

El nuevo CPP (Código del Proceso Penal), es una buena herramienta si se la utiliza correctamente. En cambio si se la emplea en forma errónea o se la tergiversa, aún dentro de las potestades que otorga, se vuelve totalmente contraproducente.

Hoy existe la convicción popular de que el CPP no sirve, que ha beneficiado más al delincuente que a la sociedad en su conjunto que se supone debe proteger. En parte algunos fallos parecen darles la razón a quienes así opinan.

El hecho de que la fiscalía que actualmente tiene la responsabilidad de investigar y presentar pruebas, función que anteriormente tenían los jueces a través de la policía, haya optado por el denominado “proceso abreviado”, el que en contrapartida a la confesión del acusado o la aceptación del delito, se le concede una reducción dela pena, siempre y cuando la defensa y el propio acusado estén contestes en admitir los cargos, ha significado una escandalosa reducción de la capacidad punitiva del Estado.

Es que no sólo se rebaja muchas veces la gravedad del delito, que según el Dr. Chediak puede llevar a que una rapiña agravado, pueda convertirse en una rapiña simple, con una pena mucho menor, sino que a su vez el denominado juicio abreviado faculta al fiscal a convenir una nueva reducción de la pena.

Esto ha determinado la levedad de las penas e incluso a que delincuentes con antecedentes han resultado liberados o con penas de pocos meses, aunque hayan participado en delitos graves.

Esta es la situación real y concreta y quien la manifiesta es nada menos que un ministro de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto urge “aggiornar” el Código para que realmente cumpla la función para la que ha sido concebido y en la forma que se espera que la cumpla. Tal como lo hemos reclamado insistentemente en estas columnas, porque además c omo lo sostiene el Dr. Chediak, era imposible dada la premura conque se confeccionó y aprobó que el nuevo CPP no tuviera defectos y aspectos erróneos a corregir.

Hoy se siguen discutiendo aspectos colaterales, la eficiencia o no de los fiscales, el rol de los jueces, de la policía, pero nos sigue costando mucho los cambios, a pesar de que estén totalmente justificados y demostrados por gente capacitada para evaluarlos.

A.R.D.