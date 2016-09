Realmente lamentable como política integracionista ha sido el argumento empleado por el Ministro de Agricultura de Brasil a las autoridades de Corea del Sur, para “torcer” la preferencia del atractivo mercado cárnico asiático hacia Brasil, en perjuicio de Uruguay, que es quien vende actualmente a ese mercado.

Según publicó el jornal “Comercio do Porto Alegre” del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. El ministro Blairo Maggi dijo a los coreanos ¿Dónde van a vender más autos Hyundai, Kia, TV Samsung oLG?, en Uruguay que tiene poco más de 3,4 millones de habitantes o en Brasil que tiene 200 millones?

Más allá de los números y de las cifras, lo que aparece como verdaderamente lamentable son los argumentos del ministro brasileño, que muestran una pobreza elemental, casi ridícula.

¿Habrá pensado que de esta forma le está haciendo un favor a la integración regional?.

¿Será el espíritu con que piensa manejarse Brasil para “integrar” a los países del MERCOSUR, como Uruguay, uno de sus socios fundadores?

Siempre hemos tenido claro que en los negocios no rigen afectos, no se hacen con el corazón, sino con el bolsillo, pero hay formas y formas, hay argumentos y argumentos.

La actitud del ministro, según el mencionado periódico brasileño, reproducido en su cuenta de twitter por un legislador uruguayo es deplorable.

Es el meor ejemplo de la filosofía del “hacé la tuya”, vale decir, de la antítesis de la integración, de la política de bloques o consorcios que se nos predica.

Si esta va a ser la política integracionista de Brasil Uruguay ya no tiene nada que hacer en el MERCOSUR, porque pasaría a ser por lo menos un competidor más e integrar el MERCOSUR si se aplica esta actitud es “dormir con el enemigo”, vale decir, compartir con él todo lo que sea favorable para él y verse privado de lo poco en que nos resultara favorable a nosotros.

¡Vaya integración!