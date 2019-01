El arresto del presidente de la Asamblea Nacional, opositora a Nicolás Maduro, en Venezuela, Juan Guaidó desató una serie de manifestaciones de condena a nivel internacional.

La situación de Venezuela es uno de los puntos más polémicos no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Es que no se trata de un tema en blanco y negro como hemos visto considerar a la mayoría de las personas que opinan sobre el tema.

En un punto no hay divergencia alguna, Venezuela es en este momento centro de muchas violaciones de los derechos humanos y de una serie de situaciones que van contra toda democracia. Pero esto es una visión absolutamente personal, la información que nos llega proviene toda de países y centros de poder alineados a un sistema neoliberal, que económicamente ha sido condenado unánimemente por muchas naciones.

No estamos tomando posición alguna en este sentido. No ignoramos la cruel realidad que vive Venezuela, pero esto no nos obnubila. Si lo que se busca es fomentar determinada opinión y alentar situaciones de condena, mostrando sólo la parte de la película que nos favorece, no es ver precisamente el problema en toda su dimensión.

El presidente de la Asamblea Nacional fue liberado en 24 horas y el gobierno ha afirmado que todo ha sido una puesta en escena precisamente para condenar y repudiar al gobierno nacional venezolano que conduce Nicolás Maduro.

No tenemos elementos para opinar ni en una ni en otra dirección, pero nos llama poderosamente la atención el hecho de que fuera rápidamente liberado. No descartamos que las cosas sean muy diferentes al hecho que se nos presenta.

De todas formas por el bien de Latinoamérica, preferimos abrir un gran signo de interrogación, porque se dan condiciones que lamentablemente han sido llevadas a la práctica en otros lugares del planeta y donde posteriormente a determinados conflictos bélicos incluso, se pudo comprobar que los verdaderos intereses no eran los que se argumentaban.

No olvidemos que las armas químicas que supuestamente escondía Irak, jamás aparecieron, pero el petróleo que la zona tiene en grandes volúmenes, pasó a ser dominado por los Estados Unidos.

Probablemente esta opinión sea polémica, condenada por muchos, pero tenemos que expresarla, porque honestamente no nos gusta que nos tomen por tontos.

Alberto Rodríguez Díaz