31 de diciembre, último día del año, tiempo de balance.

¿Qué nos dejó este 2017?

Año raro, si los hubo, para muchos bueno, con la sensación de que para otros fue un año difícil, pero cada uno tiene una opinión propia de lo vivido, a nivel personal, a nivel ciudad y a nivel país.

En estos dos últimos puntos nos detenemos.

Así como hablamos de una sensación de cierta ambivalencia entre muy bueno y malo, podemos afirmar que lo que está viviendo la ciudad de Salto en lo que respecta a seguridad, es preocupante.

En los dos últimos meses hubo más de veinte asaltos, muchos a mano armada, utilizando la misma modalidad en la mayoría de ellos.

Hombre con casco y moto en la puerta del comercio, pocos segundos alcanzan para llevar a cabo el hecho delictivo.

Lamentablemente se ha vuelto un delito rutinario, agradeciendo que en cada uno de ellos, las pérdidas sean solo económicas.

¿Hasta cuándo? ¿Hasta que exista una victima fatal? ¿Ese es el límite?

No se trata de ser fatalista, sino realista.

¿Las autoridades no perciben qué puede llegar a suceder?

Luego seguramente los líderes políticos se lamentarán, con elegantes palabras, culpando a la oposición, intentarán en una conducta egoísta tratar de anotarse un próximo votante.

¿Y el gobierno qué dirá?

No es necesario ser futurista para imaginarnos que seguramente muchos parlamentarios darán su opinión y ocuparán espacios en la radio, TV y en la prensa escrita, esos mismos diputados y senadores que votaron la modificación del Código del proceso penal.

Seguramente el presidente de los uruguayos, brindará sus condolencias a la familia, hasta tal vez, el propio ministro del Interior tendrá una mirada piadosa para el interior del país.

Habrá marchas del silencio, reclamos de justicia y estaremos unidos como pocas veces.

No somos autores de novelas policiales, pero la realidad lo está anunciando.

Hay varios dichos populares que indican que tomar el problema antes que suceda es lo recomendable

“Más vale prevenir que curar”, Toma el toro por las astas”, “excava el pozo antes de que tengas sed”. “Hombre prevenido vale por dos”.

Llegando a la conclusión de que cuánta verdad es la famosa frase que expresa “que el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra”.

Adriana Martínez