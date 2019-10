En las elecciones del 27 de octubre se votará la aprobación o no del plebiscito «Vivir sin miedo», la reforma propuesta por el senador Jorge Larrañaga. Cumplimiento de penas, allanamientos nocturnos, reclusión permanente y guardia nacional con militares son los cuatro ejes que plantea.

Reforma Constitucional

Porque se necesita un cambio en seguridad La Constitución es el Contrato Político que nos damos como sociedad. No hay mayor derecho para un ciudadano que intervenir y decidir en el modelo de sociedad que queremos. El cambio necesario, solo se asegura con este mecanismo de reforma constitucional.

Cumplimiento de Penas

Se observa diariamente que delincuentes recuperan su libertad antes del tiempo establecido por la pena que le habían impuesto. Esto alimenta el fenómeno de puerta giratoria, que hace que los que delinquen entren y salgan con facilidad del sistema de Justicia. Cada año 6.000 presos son liberados, 4.000 reinciden en el delito. Si las penas no se cumplen, hay impunidad. El proyecto de reforma prevé que quien cometa delitos graves no podrá recibir beneficios liberatorios y deberá cumplir la pena en su totalidad.

Allanamientos Nocturnos

Es sabido que muchos delincuentes usan casas para la venta de droga, como las denominadas bocas de pasta base o para cometer otros delitos. Estos delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente brinda la Constitución al hogar, para evitar de ese modo la acción policial. (El proyecto de reforma prevé habilitar que la LEY le de el derecho a los JUECES para que, cuando haya sospechas, puedan ordenar este tipo de medidas para combatir la delincuencia en horas de la noche. Esta medida será un nuevo instrumento para la Policía, fiscales y jueces.

Reclusión Permanente Revisable

Porque existen delitos de una aberración tal que ameritan una severa respuesta de la sociedad. Y porque quienes los cometen son difícilmente recuperables, por lo que la sociedad debe protegerse de estos individuos.(Esta pena se aplicaría a los que violan o abusan y matan a un menor de edad, al sicariato, (los que matan a cambio de un precio) y a los homicidas múltiples. Estos tipos de delincuentes suelen ser de difícil o imposible recuperación y hoy, cumpliendo su pena de prisión, a pesar de no estar rehabilitados, recuperan la libertad y conviven con el resto de la sociedad.(El proyecto prevé que este tipo de delincuentes permanezcan 30 años recluidos, y recién ahí, si se demuestra su rehabilitación; recuperarían la libertad. Si no están rehabilitados, permanecerán recluidos.

Guardia Nacional con Militares

Porque es necesario tener una nueva fuerza de seguridad pública: una Guardia Nacional. Estará integrada por 2.000 efectivos militares. Estamos ante una situación de emergencia. Hay que usar todos los recursos del Estado para cuidar a los ciudadanos. Es necesario acudir a militares porque están calificados, poseen disciplina, tienen una estructura jerarquizada, están instruidos en el manejo de armas, tienen equipamiento, están a disposición del Estado, podemos recurrir a ellos sin mayor demora. Además ya cumplen tareas típicamente policiales en la Prefectura Nacional Naval, en la Policía Aeroportuaria y en la guardia perimetral de varios establecimientos carcelarios. El propio gobierno le ha ido dando algunas funciones típicamente policiales. Se trata entonces de usar adecuadamente los recursos del Estado, preparándolos previamente para nuevos cometidos. Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar, complementariamente y en paralelo a la policía civil, ya existe con notable eficacia y prestigio institucional en España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Chile, entre otros países. Se plantea un diseño que existe -y con éxito- en muchos países.

¿Cuándo comienza a regir?

Si el próximo domingo 27 de octubre la Corte Electoral informa que se llegó al mínimo necesario para que se reforme la Constitución, los cambios entrarán en vigencia inmediatamente. Así lo establece el texto del plebiscito, que prevé que para aquellos casos en los que se necesitan aprobar leyes, se agreguen disposiciones a la Constitución.

El artículo 332 de la Constitución indica que no es necesaria una reglamentación extra para que una norma constitucional entre en vigencia.

Este artículo establece que «los preceptos de la Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación respectiva, sino que será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas».

Plebiscito

De forma paralela, este domingo se votará el plebiscito constitucional sobre seguridad impulsado por el nacionalista Jorge Larrañaga. Sólo habrá papeletas por el “SÍ”, no habrá papeletas por el “NO”. La forma de votar la reforma es introducir la papeleta por el “SÍ”. Se deberá llegar al 50% más uno de los votos emitidos para que se apruebe la reforma constitucional.

¿Qué incluye la reforma?

1-La creación de una Guardia Nacional con 2.000 militares para cumplir funciones en materia de seguridad ciudadana.

2-El “cumplimiento efectivo de las penas” para determinados delitos. Eso quiere decir que en casos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado, trata de personas o delitos de estupefacientes, no se podrá aplicar la libertad anticipada.

3-La posibilidad de hacer allanamientos nocturnos, previa autorización de un juez.

4-Cadena perpetua revisable: para delitos de violación o abuso sexual y homicidio a menores, así como homicidio especialmente agravado a adultos se establece la reclusión permanente, revisable a los treinta años cumplidos de pena.

VOTOS VÁLIDOS

Todos los que voten por algún partido. Para la designación de las bancas no se computarán los votos en blanco o anulados. Sólo cuentan los votos válidos. Es por ello que la mayoría parlamentaria se puede obtener sin llegar al 50% de los votos.

Texto de la Reforma Constitucional

Iniciativa de Reforma Constitucional al amparo del artículo 331 Lit. A de la Constitución.

Artículo 1º – Agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso: «No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno, para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos».

Artículo 2º – Agrégase al artículo 27 de la Constitución los siguientes incisos: «La ley podrá establecer que quienes fueren condenados por sentencia firme por determinados delitos, no gozarán de ningún instituto que permita su liberación antes del cumplimiento de la pena en su totalidad.

La ley dictada por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer para quienes hubieren sido condenados por sentencia firme por los delitos graves que determine en forma expresa, pena de reclusión permanente, la que podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia, quien podrá decretar su libertad luego de cumplidos 30 años de reclusión».

Artículo 3º – Agrégase al numeral 8º del artículo 85 de la Constitución el siguiente inciso: «La ley por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá disponer la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas, para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio de la República».

Artículo 4º.- Agréguense las siguientes disposiciones transitorias y especiales a la Constitución: Z ´´´) Mientras no se dicte la Ley prevista en el inciso segundo del Art. 27 de la Constitución, regirán las siguientes disposiciones:

1º – (Cumplimiento efectivo de las penas) El que hubiere sido condenado por sentencia firme por cualquiera de los siguientes delitos: violación (artículo 272 del Código Penal), abuso sexual (artículos 272 Bis y 272 Ter. del Código Penal en redacción dada por la ley 19.580), rapiña (artículo 3442 del Código Penal), copamiento (artículo 344 Bis del Código Penal), extorsión (artículo 345 del Código Penal), secuestro (artículo 346 del Código Penal), homicidio con circunstancias agravantes especiales y con circunstancias agravantes muy especiales (artículos 310 Bis, 311 y 312 del Código Penal), trata de personas (artículos 78 y 79 de la ley 18.250), o por delitos de tráfico de estupefacientes previstos por los artículos 30 a 35 Bis del Decreto-Ley 14.294 con sus modificativas y concordantes, no le serán aplicables los institutos de libertad anticipada, vigilada y vigilada intensiva, ni ningún otro beneficio liberatorio o sustitutivo de la privación de libertad, debiendo cumplirse en todos los casos la pena dispuesta en forma efectiva.

Tampoco corresponderá la libertad anticipada cuando se haya acordado con el Ministerio Público pena de cumplimiento efectivo en proceso abreviado».

Z´´´´) Mientras no se dicte la ley prevista en el inciso tercero del art. 27 de la Constitución, regirán las siguientes disposiciones:

1º –(Reclusión Permanente Revisable) El que, luego de haber cometido el delito de violación o abuso sexual sobre un menor de edad, cometiera el delito de homicidio contra la misma persona, será penado con reclusión

permanente.

La misma pena se le aplicará a aquel que cometa homicidio muy especialmente agravado de acuerdo a lo establecido por el artículo 312 de Código Penal en su numeral 2, o el homicidio muy especialmente agravado previsto por el artículo 312 del Código Penal en su numeral 6.

La imposición de esta pena importa la privación permanente de la libertad o hasta la rehabilitación comprobada del mismo, bajo un régimen especial de cumplimiento que se rige por las siguientes reglas:

a. Sólo podrá ser revisada a partir de los 30 años.

b. La Suprema Corte de Justicia podrá establecer, a partir de los 30 años, la liberación del penado en caso de acreditarse que el mismo está plenamente rehabilitado. A tales efectos recabará el dictamen del Cuerpo Asesor para penados a reclusión permanente, que se creará especialmente.

La tentativa de dichas conductas será castigada con una pena de la mitad a las dos terceras partes de la pena máxima prevista para los homicidios muy especialmente agravados.

2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la integración y el funcionamiento del Cuerpo Asesor para penados a reclusión permanente».

Z) Mientras no se dicte la ley prevista en el inciso segundo del numeral 8º del art. 85 de la Constitución regirán las siguientes disposiciones:

1º – Créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, con atribuciones y cometidos en materia de Seguridad Pública. Dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa y la coordinación operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma que disponga el Poder Ejecutivo.

2º – Se estructurará jerárquicamente según las previsiones del Decreto-ley Nº 14.157, sus modificativas y concordantes.

3º – Son competencias de la Guardia Nacional:

• Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República.

• Amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas.

• Llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado.

• Participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo.

• Realizar todas las demás tareas tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad pública que le encomiende el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo coordinará la actuación de la Guardia Nacional con las demás fuerzas policiales con cometidos concurrentes, así como su relacionamiento y colaboración con el Poder Judicial.

4º – Los efectivos recibirán la formación intensiva previa para sus nuevos cometidos, siguiendo estrictos criterios de capacitación y especialización, hasta completar una dotación de 2.000 efectivos.

5º – Serán principios básicos de actuación de los integrantes de la Guardia Nacional: el estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República y la sujeción a las reglas de actuación y de conducta de la ley Nº 18.315(Ley de Procedimiento Policial).

6º – El Poder Ejecutivo promoverá la equiparación de las retribuciones de los efectivos de la Guardia Nacional con la de los funcionarios policiales, considerando las equivalencias de grado que éste determine».

Artículo 5º.- La presente reforma entrará en vigencia inmediatamente después que la Corte Electoral proclame el resultado afirmativo del plebiscito.