Elecciones nacionales y plebiscito

El próximo domingo 27 de octubre, los uruguayos concurriremos una vez más a las urnas, a elegir quiénes conducirán los destinos del país. En esta oportunidad, se sumará la decisión de reformar o no la Constitución de la República, por medio de un plebiscito que busca incluir en la Carta Magna aspectos importantes de seguridad.

Compartimos con ustedes datos necesarios a tener en cuenta al momento de la votación, con el objeto de tener una información más específica del procedimiento en sí.

¿Qué se vota?

La elección nacional de este domingo 27 de octubre tiene una doble condición; es presidencial y parlamentaria. Se elige al presidente y vicepresidente de la República para el período 2020-2025 así como la conformación de las dos cámaras (30 senadores y 99 diputados). Para ser electos en esta ocasión el presidente y vicepresidente requieren de mayoría absoluta de los votos, lo cual equivale al 50% más un voto. Si ninguno de los candidatos lo logra se deberá realizar una segunda vuelta (balotaje) el domingo 24 de noviembre, en la que ganará la fórmula que obtenga mayor cantidad de votos.

VOTOS VÁLIDOS

Todos los que voten por algún partido. Para la designación de las bancas no se computarán los votos en blanco o anulados. Sólo cuentan los votos válidos. Es por ello que la mayoría parlamentaria se puede obtener sin llegar al 50% de los votos.

VOTO AL CANDIDATO Y NO AL PARLAMENTO

Sí, para ello deberá poner dos listas no idénticas del mismo partido político.

VOTO ANULADO

1-Si hay más de dos listas de votación (aun si fueran iguales).

2-Si se introduce cualquier objeto extraño en el sobre aparte de la lista, como la bolsa de nylon. No se incluye como objeto extraño la papeleta por el «SÍ», de apoyo a la reforma constitucional.

3-Si hay listas de dos departamentos distintos.

4-Si la lista está señalada con signos, enmendaduras, testaduras o nombres manuscritos agregados.

VOTO EN BLANCO

1-Al dejar el sobre vacío sin ninguna lista.

2-Si se vota con listas departamentales diferente de aquel en el que se sufraga.

VOTO SÓLO LA REFORMA

Sí. En ese caso se computa el voto para el plebiscito, y en las elecciones nacionales se computa como voto en blanco.

¿Quiénes tienen que votar?

El voto es secreto y obligatorio. Están habilitadas para votar todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional que hayan cumplido 18 años de edad al día domingo 27 de octubre de 2019 inclusive. Vale aclarar que no existe límite de edad para sufragar.

HABILITADOS

Cantidad de circuitos en todo el país: 7.122 (6.314 urbanos y 808 rurales).

Habilitados para votar: 2.699.847 personas.

¿Cómo se vota?

La persona debe ingresar sola al cuarto secreto, salvo aquellos no videntes o que estén imposibilitados de caminar por sí mismos.

VOTO SIN CREDENCIAL

Sí. La persona debe concurrir al circuito en el que le corresponde votar, debe saber su número y serie de credencial y acreditar quien dice ser (mediante documento de identidad).

JUSTIFICACIÓN DE NO IR A VOTAR

Quien no vote podrá justificarlo por causas de «fuerza mayor» (como inundaciones), enfermedad o estar fuera del país.

En todos los casos se debe acreditar la justificación.

Quienes estén enfermos o imposibilitados físicamente, tienen que justificarlo con un certificado médico ante la Corte Electoral.

Por ley, la persona que se encuentre en el exterior, está obligada a presentarse ante la oficina de la Junta Electoral del departamento donde normalmente vota para informarlo en un plazo de 30 días desde el arribo al país. Deberá presentar los sellos en el pasaporte, los pasajes de abordar o las reservas.

MULTA POR NO VOTAR

En caso de que la persona no se presente, la multa que corresponde pagar es de 1UR ($1.196 aproximadamente) o de 2UR ($2.392) en caso de ser funcionario público.

CONSECUENCIAS POR NO VOTAR Y NO PAGAR LA MULTA

Por no haber cumplido con la obligación del voto están previstas una serie de sanciones. Puede complicar a quien sea funcionario público, jubilado, o pretenda presentarse a cargos públicos, o a quien vaya a realizar una compraventa. En este último caso, el escribano debe pedir la justificación del voto de la Junta Electoral.

El control solo se realizará en los 120 días posteriores a la celebración de las elecciones. Eso significa que la persona que no se presentó a la oficina de la Junta Electoral para probar la falta y tampoco pagó la multa durante un lapso de cuatro meses que siguen a su llegada a Uruguay podría evitar la sanción económica.

TRABAJO EN EL DÍA DE LAS ELECCIONES

La ley establece que los patrones deberán otorgarles al menos dos horas para que puedan concurrir a votar, sin perjuicio de que eso afecte la paga de su salario.

HORARIO DE VOTACIÓN

Se puede votar entre las 8:00 y las 19:30 horas.

Se cierran las puertas del local a las 19:30, pero quienes estén adentro podrán votar y las mesas permanecerán abiertas hasta una hora más.

VEDA ALCOHÓLICA

Comienza a las 19:30 horas del sábado y tiene una duración de 25 horas, hasta las 20:30 del domingo.

Para Álvaro Lima, candidato por la Lista 1786 del Frente Amplio

«Junto al gobierno nacional y al próximo gobierno de Salto que también será del FA, trabajaremos por la Central Hortícola del Norte, el puerto de barcazas y el proyecto El Milagro»

Álvaro Lima es candidato a diputado por la Lista 1786 del Frente Amplio, donde confluyen nueve grupos que impulsan su candidatura. Hizo un alto de su extenuante agenda, como la de todos los candidatos, para atender a EL PUEBLO.

– ¿Cómo ha sido esta primera experiencia como candidato a diputado?

– Ha resultado ser una experiencia de mucha intensidad y recorrido por todo el Departamento. Con una gran responsabilidad que supone representar a la Lista 1786 que congrega a nueve grupos políticos del Frente Amplio. Las emociones, el apoyo familiar y de tantas personas que han acompañado este proceso, me han ayudado a no desviarme del gran objetivo nacional que es aportar para obtener el gobierno del país.

Ha significado además, continuar una línea de trabajo de casi 15 años de actividad en el plano político con el agregado de ser, por primera vez, candidato en términos electorales para el desempeño de la función pública.

Encontré en todo momento, gran apoyo de los compañeros de la 1786 para desplegar la planificación que en forma permanente contó con mucha participación de la gente.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Hemos hecho referencia a la prioridad de seguir apoyando la construcción de viviendas, ya que es una cuestión prioritaria y de Estado. Salto ha sido protagonista en un proceso de apoyo desde los organismos nacionales, el sistema cooperativo y podemos aportar mucho en ese segmento.

Además, estamos comprometidos en ayudar a promover los grandes proyectos de desarrollo, inversión y trabajo de calidad. Junto al gobierno nacional frenteamplista, al próximo gobierno de Salto que aspiramos a que sea de la fuerza política también, ayudaremos a concretar la Central Hortícola del Norte, el puerto de barcazas, avanzar con el proyecto «El Milagro» entre otros.

Para empezar a abordar la zafralidad histórica reduciéndola y tratar el crecimiento salarial más bajo de la región revirtiéndolo. Todo en el marco de un proceso gradual. Por otra parte, alentamos un trabajo más armónico y estrecho con INEFOP, pensando en las capacitaciones y formación en el marco del Sistema Nacional propuesto en el programa.

Las iniciativas de la seguridad social, la prórroga de los beneficios del sindicato de SUDORA, avanzar en la agenda de derechos, la preservación de los recursos naturales entre otros son cuestiones a trabajar.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– El 27 de octubre tenemos la oportunidad de renovar la confianza en la fuerza política que más ha hecho por toda la gente, el Frente Amplio ha sabido distribuir la riqueza y el conocimiento con verdadero criterio de apertura y descentralización territorial. Ha hecho de la igualdad y la democratización de las oportunidades sus grandes ejes de gestión.

Tenemos experiencia, capacidad de apertura, recorrido por nuestros barrios y localidades de Salto y un gran equipo en la Lista 1786 hacia el Parlamento Nacional con Oscar Andrade, Carolina Cosse, Juan Castillo y Andrés Lima al Senado de la República.

Catalina Correa, candidata a diputada por la Lista 888 del Frente Amplio

«No somos diputados zafrales, somos de trabajar todo el año, todos los días, en todos lados y con toda la gente»

La maestra Catalina Correa busca su reelección como diputada con la Lista 888, de la Agrupación Humanista «Armando Aguirre» y que lleva por sublema «Progresistas» con el economista Mario Bergara como candidato al Senado.

– ¿Cómo ha sido esta campaña electoral para usted?

– Desde el momento en que la agrupación resolvió que fuera mi candidatura a la diputación un hecho, porque hasta entonces solo había sido una aspiración, realmente me sentí muy cómoda al estar apoyada por los compañeros, que ha sido como una permanente inyección de ánimo. Luego, está la recepción que tenemos en la gente, sea cual sea el lugar al que vamos, ya sea en los barrios, en el centro o en los pueblos. Eso te estimula a seguir trabajand, porque estoy en una agrupación departamental y pequeña, pero que ha tenido un posicionamiento de respeto en la opinión de la gente, y eso se nota.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Ayer reafirmé más mi convicción de algo que siempre digo, y quizás por mi condición de maestra entiendo que el ambiente también educa, y vos podés ser una excelente persona y tener toda la potencialidad que quieras como ser humano, pero si no tenés un ambiente digno donde desarrollar esas potencialidades, es muy difícil que lo logres. Ayer salimos en una barriada y me encuentro con un asentamiento que no conocía, y no porque no haya andado por el barrio sino porque son de esos que aparecen de forma casi espontánea, y realmente la forma en la que vive la gente, no es la manera en la que yo quiero que vivan los uruguayos. El tema de la vivienda digna para todo el mundo, especialmente para los más vulnerables y para los jóvenes, que empiezan su vida independiente, para los ancianos también, decir un lugar digno, limpio, prolijo para vivir, no digo de lujo. Ayer me sentí profundamente feliz cuando en la conferencia de prensa que hizo nuestro candidato a presidente, Daniel Martínez, propone once puntos justamente para la erradicación de los asentamientos porque considera que la forma en la que la gente vive, no es una forma digna de vivir. Estoy totalmente de acuerdo, me sentí muy satisfecha con quien ojalá sea nuestro presidente, tenga también ese pensamiento.

Por otro lado, el tema de la salud en los barrios y en el medio rural, la atención de los usuarios, tanto de salud pública como privada, debe mejorarse. En todos lados hemos visto carencias, si bien hay avances. A ver, a nivel general, nacional y de política pública de salud, hay enormes avances, pero hay pequeños detalles que hay que mirar y retocar en la próxima administración frenteamplista. Y también, el tema del empleo, es decir de un trabajo remunerado, válido, firme, de atracción de inversiones a esta región porque no es solamente Salto el departamento que tiene problemas, lo tiene todo el norte del río Negro. Entonces, ver de qué manera se puede ir gestionando, quizás hasta en bloques de intendencias, que siempre es más fácil cuando se consiguen en conjunto beneficios o cuando se pide por un proyecto que sea regional, siempre es más fácil que sean concedidos.

Así que, la vivienda, el empleo y la salud son la base para poder tener una buena educación, un buen esparcimiento y ocio. Es decir, vas a poder disfrutar de tu descanso en la medida que tengas solucionadas un montón de cosas. De ahí en más, para caminar por esos caminos, hay un montón de kilómetros todavía.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– Pedir, por sobre todas las cosas, renovar la confianza en el Frente Amplio. Muchos no notan los cambios porque han nacido o se han criado dentro de los gobiernos frenteamplistas, y tienen asumidas una cantidad de cosas que se tienen en este momento que no estaban presentes en otros gobiernos anteriores y que a veces hay que remarcarlo, sobre todo a los más jóvenes, cuáles son los logros que tienen, por qué tienen todos una computadora, por qué hay esa conexión de internet, por qué pueden tener en su casa una heladera o una televisión o una beca para estudiar, un boleto para el ómnibus, la atención de la salud, la asistencia odontológica, la visión, hay mil cosas para decir. O sea, hay un montón de cosas que parecen pequeñas pero están incorporadas y como que no las notamos.

Entonces, como tenemos la firme confianza de que es el Frente Amplio la única fuerza política que puede defender, profundizar y proyectar esos logros, le pedimos a todos los que vayan a votar, a frenteamplistas y no frenteamplistas, que den un voto de confianza al Frente Amplio y que apoyen el trabajo de la Agrupación Humanista «Armando Aguirre», y de esta diputación, porque nosotros no somos diputados zafrales, somos de trabajar todo el año, todos los días, en todos lados y con toda la gente.

Soledad Marazzano, Lista 808 del Frente Amplio

«Es difícil transmitir lo que son las sensaciones y sentimientos de los frenteamplistas que transitamos la vida convencidos de que este país es bueno y podemos mejorarlo»

Soledad Marazzano es edil en la Junta Departamental de Salto por el Partido Demócrata Cristiano y encabeza la Lista 808 del Frente Amplio postulándose para la Cámara de Representantes con el Sublema «Progresistas».

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Para nosotros, el programa del FA es la base de todo lo que será nuestro trabajo a futuro. Somos gobierno, venimos con una experiencia de 15 años, sabemos que hay cosas que se han hecho y quizás no fue el mejor camino, pero tenemos que recordar que esto es un proceso que no se agota, que cada 5 años tenés un nuevo programa luego de analizar y evaluar para luego tomar lo bueno, seguir por ese camino y de lo que no salió o que salió pero que sabemos que lo podemos mejorar, que es de ahí justamente de donde viene nuestro eslogan que es no olvidarse de lo bueno y hacerlo mejor. El hacerlo mejor, es ser autocrítico, y está bueno eso, y no pensar que todo lo que hemos hecho ha sido de maravilla, siendo que se puede mejorar todo.

Lo que queremos para Salto está puesto dentro de nuestro programa nacional pero lo tenemos que bajar a Salto y con nuestras realidades. Las realidades y las necesidades de la gente no son las mismas. Siempre decimos que viéndonos en un legislativo nacional con lo que significa la importancia que puede tener para nosotros, pero un individuo aislado, como puedo ser yo, legisladora, poca cosa podría hacer si no tomo acuerdos y no tengo consensos. Las propuestas pueden ser maravillosas pero después pueden quedar encajonadas y que nadie te las tome en cuenta. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades y de lo que entendamos que una vez logrado esto que es a lo que aspiramos, que es ser partícipe de un legislativo de 99 diputados, nos vemos muy activamente trabajando en una comisión de presupuesto, que es donde se corta el estofado. Nuestro esfuerzo estará destinado a que esa distribución de los recursos sea lo máximo posible para las necesidades de los salteños. Una vez logrado eso, esas políticas de Estado que pueden ser formidables pero si no las bajas a tierra y no hacés que exista esa articulación necesaria entre el gobierno nacional y el departamental a través de sus legisladores, nada podría ser concreto de una forma sustentable y que puede desaparecer en el tiempo. Por eso también nos vemos en ese rol articulador y necesario de bajar a territorio esas políticas nacionales.

Porque podemos tener, por ejemplo, políticas de vivienda, como existen y que están bárbaras, pero es sumamente necesario articularlo con el gobierno departamental, y si no lo lográs, no se hace. Ahí veo trabajando a los legisladores.

Sabemos que en estos últimos tres gobiernos hubo muchos avances en Salto, más allá de las políticas nacionales que nos abarcan a todos. En educación se hizo mucho, pero no mágicamente. Y acá hay un hilo conductor que abarca una cantidad de cosas, como a los jóvenes, al tema de la educación, al trabajo y a la inversión. Estoy hablando de algo que es un proceso que se ha dado en este tiempo, no en vano el FA puso en práctica las Ceibalitas y que cada uno de los niños de nuestro país acceda a una computadora. Esto lo digo porque después de 15 años que esto está en práctica, vemos con más énfasis, que las demandas laborales con el tema de la tecnología, son cada vez mayores, y si no tenemos a gente capacitada para ponerse a trabajar en esos temas, quedamos vetustos en nuestros conocimientos. Por eso nuestro programa habla de la necesidad de la recapacitación en el conocimiento. Son propuestas nacionales pero que hay que traerlas al territorio. Por qué no pensar entonces en instalar en Salto una UTEC.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– Es difícil transmitir con palabras lo que son las sensaciones y sentimientos de los frenteamplistas que transitamos la vida convencidos de que este país es bueno y podemos mejorarlo. Aunque no queramos mirar a los costados, vemos tensión, enfrentamientos, sangre en los países hermanos, mientras que aquí con ideas contrapuestas, con dos modelos de país enfrentados, vamos a dilucidarlo en las urnas. Nuestra democracia es ejemplar.

Aquí nadie es más que nadie. Aunque eso se esté haciendo realidad recién en este siglo, donde el hijo del peón y el del doctor pueden realmente ir a la misma universidad. Antes estaba legislado así, pero la mayoría de los pobres no llegaban a terminar la Secundaria. La salud era constitucionalmente para todos, pero al momento de atenderse había situación de poderoso y carnet de pobre. La Constitución siempre puso a todos iguales ante la ley, pero los derechos no se reconocían, ahora todos podemos ser iguales, sólo basta quererlo.

Es la obra del Frente. Por eso me emociona y me compromete la adhesión de la gente al Frente Amplio. Como lo canta el Himno, con el Frente les digo: sabremos cumplir.

Gabriel Duarte, candidato a diputado por la Lista 738 del Frente Amplio

«Ponemos al servicio de los salteños nuestra experiencia en la Junta Departamental en los años que estuvimos ahí, defendiendo siempre las ideas frenteamplistas»

Gabriel Duarte es abogado y edil del Frente Amplio por dos períodos consecutivos y hoy es candidato a diputado por la Lista 738 de Alianza Progresista que lleva por sublema «Progresistas».

– ¿Cómo ha sido esta campaña electoral para usted?

– Fue una buena experiencia porque fue por el camino de la renovación del Frente, en un proceso de renovación de los liderazgos, y ese era nuestro propósito, por eso nuestra apuesta al Senado de Mario Bergara y nuestra propia candidatura a la diputación. La otra experiencia favorable fue haber podido lograr el apoyo de personas que son y tienen una fuerte vocación frenteamplista pero que no estaban sectorizadas, como es el caso de Angelina Bazzano, que de alguna manera se sumó a este esfuerzo, y eso es un aporte de la 738 a esta campaña electoral. No mirar solo para adentro del comité del Frente Amplio sino salir a buscar referentes que son frenteamplistas pero que no se encontraban en ningún sector, y traerlos a la militancia política para que hagan su aporte la conquista del cuarto gobierno.

Esa fue la experiencia, renovación, apertura, traer referentes frenteamplistas independientes, y también a alguna persona que se encontraba retirada de la militancia activa, como es el caso de Fernando «Pico» Menoni, que fue director de Desarrollo Social en el primer gobierno del Frente Amplio de Salto, que fue militante del Partido Comunista en su tiempo. De alguna forma lo convocamos y se sumó nuevamente a la militancia activa, y eso es también para nosotros una buena experiencia. Haber ido a buscar a viejos referentes, a personas con mucha experiencia que estaban alejados de la militancia activa y que ahora se sumaron a aportar. Esto es para mí lo más destacable de la campaña.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Primero, creación de nuevas fuentes de trabajo con formación profesional de los trabajadores e innovación tecnológica. Lo otro es sumar nuestra producción de manera de incorporarla a las cadenas de valor como forma de proyectar las oportunidades productivas. Y la otra cuestión, está basada en la vivienda y el hábitat. No solo la vivienda como la construcción física sino la vivienda como un derecho. Y el hábitat porque desde la reforma del hábitat aportamos para la convivencia pacífica, para mejorar nuestros niveles de convivencia y achicar la violencia que estamos viviendo, que está muy relacionado, la vivienda como derecho y el entorno, el hábitat como espacio de desarrollo humano, son las cuestiones que hay que mejorar para que bajen nuestros índices de violencia.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– Que es necesario hacer un esfuerzo y reflexionar primero de lo que hemos vivido en estos últimos quince años, cómo estábamos en el 2004 y cómo estamos ahora, el trabajo que teníamos y el que tenemos, el sueldo que teníamos en 2004 y el que tenemos ahora. En la educación de nuestros hijos en el 2004 y la educación y las oportunidades que tienen ahora. Porque es necesario hacer un esfuerzo por mantener todos los logros alcanzados.

Y el otro mensaje que me gustaría aprovechar para transmitir es que nosotros impulsamos una candidatura que tiene por objetivo en el Parlamento defender los intereses de la región, no actuar individualmente. Nuestra candidatura no es una postulación individual sino que es la necesidad de intercambiar en el Parlamento, porque no es un órgano unipersonal, ahí es donde están todos los partidos, y es con la negociación y el diálogo que vamos a sacar las cosas adelante, y de alguna manera, ponemos al servicio del Frente Amplio y de todos los salteños nuestra experiencia en la Junta Departamental en todos los años que estuvimos ahí, una década, donde nos tocó estar desde el oficialismo y desde la oposición, defendiendo siempre las ideas frenteamplistas, porque siempre las defendimos, pero también mediante el diálogo. Así que ponemos también esa experiencia al servicio del desarrollo de nuestra comunidad.

Hoover Rosa, candidato a diputado por la Lista 314 del PI

«Pedimos la confianza de la gente para seguir trabajando por el país y por el departamento»

Hoover Rosa es el presidente local del Partido Independiente y candidato a diputado por primera vez, encabezando la Lista 314 que lleva por sublema «La Garantía del Cambio».

– ¿Cómo ha sido esta primera experiencia como candidato a diputado?

– Ha sido muy positiva, con mucha alegría y expectativa. Nos habíamos puesto el objetivo desde 2014 de seguir trabajando por obtener la banca, y bueno, me tocó a mí encabezar la lista a la diputación, desafío que asumimos con mucho honor y orgullo por el respaldo de los compañeros, algo que vivimos con mucho optimismo, a lo que tenemos que agregar en estos días un poco de ansiedad esperando el 27, porque creemos que el partido va a votar por encima de lo que nos dicen las encuestas. Estamos convencidos que se va a mantener lo que hoy se tiene, el senado y los tres diputados, y ojalá podamos crecer en bancas.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Queremos trabajar en temas de fondo del departamento, como el del trabajo. Salto, a nuestro criterio, sigue siendo zafral y eso no es bueno, porque la zafra depende del clima, del precio de la fruta, depende del mercado internacional y es hora que el departamento empiece a revertir esa situación. Para eso hay que conseguir inversiones, hay que generar infraestructura en el departamento, hay que aprovechar lo que se tiene. Para nada descartar la zafralidad en el citrus o en la hortifruticultura sino que estoy hablando de conseguir inversiones que le den al departamento posibilidades laborales para la gente.

Y en cuanto a la hortifruticultura, es hora de conseguir que se logre exportar a los vecinos, porque a cien kilómetros a la redonda tenemos un mercado interesante donde podemos exportar la fruta de los productores salteños, que hoy tienen un techo, porque si producen más se viene abajo el mercado, y tienen capacidad de producir dos o tres veces más de lo que están haciendo, sea por el avance tecnológico, por la capacidad, por la voluntad, etcétera; pero para eso hay que abrirles mercados para que les sea sustentable y rentable en sus negocios, hay que bajarles las tarifas, el gasoil en este caso es primordial, la energía eléctrica también. Para que de alguna manera se reactive y puedan dar mano de obra, teniendo un emprendimiento estable durante todo el año.

Son de los temas que hay que trabajar, aprovechar mejor Salto Grande, que es un debe histórico que tiene el país para con Salto. Lograr mejores recursos de Salto Grande para que se inviertan en el departamento. En fin, son de las primeras cosas que uno haría en una diputación, más allá que uno tiene un plan de gobierno con el Partido Independiente, apegándose en un montón de reformas que hay que hacer para el país, como sin duda es la reforma a la educación y los problemas de seguridad.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– Un mensaje de tranquilidad, de reflexión, creo que hay mucha gente indecisa que está con ese concepto de que somos todos iguales, y uno le pide la oportunidad y la confianza de trabajar por el departamento. Uno es gente de trabajo, gente sencilla y humilde que no nos hemos sentido representados por los últimos legisladores locales que entendemos que han quedado en el debe, y que uno quiere darle la impronta de uno, que quiere trabajar por estos temas y por muchísimas cosas más del departamento, porque uno cree que el legislador, más allá de hacer las leyes, que para eso está, justamente, puede ser un gestor impresionante para el departamento golpeando puertas y conseguir cosas.

Uno quiere trabajar por eso, por eso invitamos a los salteños a que en estas últimas horas reflexione, que piense muy bien el voto porque va a ser un escenario político muy complejo, sin mayorías parlamentarias, y entiendo que el Partido Independiente tiene el respaldo de los años, que ha trabajado en este último quinquenio donde nuestros legisladores han demostrado que están capacitados. Tenemos los mejores números del Parlamento, son los legisladores que más han trabajado con la mayor cantidad de proyectos de ley presentados. Se ha interpelado a dos ministros cuyas respuestas no han satisfecho para nada a las preguntas que el Partido Independiente les ha hecho. Entonces, uno pide la confianza de la gente para seguir trabajando por el país y por el departamento.

Carlos Albisu, candidato de la Lista 404 del Partido Nacional

«Tenemos que ejercer una diputación con los pies sobre la tierra»

Carlos Albisu es candidato a diputado por la Lista 404 del Partido Nacional, que lleva por sublema «Todos, hacia Adelante».

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Como muchos han visto en los últimos meses, hemos trabajado en función de lo que es un equipo. No solamente un equipo de la diputación con dirigentes, compañeros de diferentes perfiles que hacen y complementan lo que va a hacer un equipo de la diputación, si no con equipos reales de trabajo, como en la parte de seguridad, en la económica, en la salud, en lo social, en deportes, en educación, en la producción agropecuaria. En las diferentes áreas que hacen el día a día y la vida del país. Vamos a trabajar junto a ellos, tenemos proyectos. Por ejemplo, ayer estuvimos reunidos con la gente de la salud estudiando todo el tema de las policlínicas periféricas, la salud rural, todo lo que se puede aportar, ideas, proyectos desde el Parlamento.

En la parte de economía, hay que jugar fuertemente para tratar de reactivar la economía del departamento que viene muy golpeada con altos índices de desocupación, muy por encima y casi al doble de lo que es la desocupación a nivel nacional. Y tenemos que tratar de alguna manera de hacer cosas que hemos venido haciendo, como reunirnos con empresarios de Montevideo y de la región, tratando de impulsar e invitar a invertir en el departamento porque eso determina en definitiva, el trabajo para nuestra gente.

En lo que tiene que ver con infraestructura, vamos a impulsar lo que tiene que ver con la navegabilidad del río Uruguay. Hemos impulsado, en su momento, el proyecto del ingeniero Duvois, que está dentro del plan de gobierno del Partido Nacional. Son de las cosas que sabemos son muy importantes para Salto. Tenemos que apoyar y tratar de dar una mano muy grande a todo lo que es el proyecto de los hortifruticultores que estuvimos reunidos con ellos, proyecto que conocemos y hay que darle el empujón que le falta para poder concretarse.

En cuanto a turismo, tenemos que trabajar mucho. Hemos visto a un Minist erio de Turismo que le ha dado la espalda al norte del país en los últimos años, porque se necesita mucha promoción, se necesita movilizar todo lo que es el corredor termal que ha venido retrocediendo con una competencia muy desbalanceada con lo que es el corredor termal de la Argentina, por un tema de la moneda pero también hoy ya por un tema de infraestructura. Necesitamos levantar todo ese sector.

En cuanto a la seguridad, tenemos un proyecto que en su momento lo contamos, que tuvo que ver con las cámaras de seguridad, pero no de las que habla el ministro del Interior sino el que se aplicó por la intendencia y la Jefatura de Policía de Maldonado, que es algo que no solamente hay que aplicarlo en Salto ese tipo de cámaras y software, que son espectaculares, sino que como hemos escuchado a asesores en el tema de seguridad de Luis Lacalle Pou, es algo que se puede hacer a nivel país.

Entonces, en cada uno de esos puntos tenemos nuestros aportes que sale de cada uno de estos equipos de trabajo que están con nosotros, estudiando lo que es el plan de gobierno del Partido Nacional, extrapolando a la realidad salteña, y también haciendo aportes extras según las diferentes necesidades y los problemas que tiene nuestro departamento.

Pensamos que tenemos que ejercer una diputación con los pies sobre la tierra, en territorio, en departamento de Salto, recorriendo, hacer lo que hemos hecho en estos nueve años, pero seguir ahora haciéndolo desde una diputación con otras herramientas que te da para poder gestionar los diferentes problemas que pasan en cada uno de los rincones de la campaña, donde vemos a un Estado que está de espaldas. Tratar de pelear por los diferentes temas que suceden hoy en la salud, desde lo que son las listas de espera para los especialistas y para aquella gente que tiene que ser intervenida quirúrgicamente, la falta de medicamentos y de médicos relacionados a lo que es la salud rural.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– Estamos convencidos que tenemos que trabajar unidos, más allá de los partidos, algo que siempre pregonamos sobre las políticas de Estado, que tienen que ver desde lo municipal pero también los diferentes diputados que haya de nuestro departamento, tratar de cinchar para el mismo lado, poniendo como principal objetivo el bienestar del departamento, por encima de los intereses que puedan tener cada uno desde sus partidos políticos. Ese es el gran mensaje, acá hay que trabajar unidos.

Salto no está bien en diferentes ítems, como el que mencionamos de la desocupación, porque estamos dentro de los peores cuatro departamentos en cuanto al desarrollo humano. No viene bien la economía, no viene bien la seguridad. Ahí es donde tenemos que estar trabajando, y cada uno, de alguna manera, concientizando y hablando con sus líderes y sus bancadas para poder movilizar temas de Salto.

Pablo Bonet, candidato a diputado por la Lista 180 del Partido Nacional

«Estamos frente a una elección donde no solo se definirá dos modelos de país sino que se van a definir dos modelos de gestión y de trabajo»

Pablo Bonet, es candidato a diputado por la Lista 180 del Partido Nacional que lleva por sublema «Alianza Nacional» y que postula a Jorge Larrañaga al Senado.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– En primer lugar, lo que son las propuestas concretas de la Lista 180, queremos impulsar en Salto una zona franca tecnológica, en el entendido que Salto tiene varias características o virtudes que lo pueden llevar a tener una zona franca tecnológica de la industria del software. Hay por lo menos dos o tres empresas que exportan tecnología del software, estas empresas a su vez captan mucha gente que tiene que ver con la formación en tecnología pero que además le sirve para lo que es el testing de los software. En ese sentido, vemos que sería muy importante la elaboración de una zona franca tecnológica en nuestra ciudad que conjuntamente con lo que es la oferta educativa, permitiría no solamente que hubieran empresas dedicadas al trabajo de la tecnología, software de la innovación y de la creación adentro de esa área, sino que además las universidades le darían todo un empuje a lo que son nuevas carreras, posgrados, congresos, encuentros de todo lo que es el área de la nueva tecnología. Eso permitiría, no solamente el desarrollo educativo, sino que mucha mano de obra para mucha juventud en nuestro departamento.

Por otro lado, queremos hacer las gestiones para instalar en la zona del extremo este del departamento, barrios Artigas y Uruguay, un nuevo Hospital, pequeño pero que sirva como primera atención a una gran cantidad de población que vive muy alejado de lo que es el Hospital Regional y que en una atención de emergencia, en una consulta, tiene que trasladarse al Hospital para ese tipo de atención.

Además, queremos también promocionar lo que es el desarrollo de grupos de bomberos voluntarios en nuestro país. En ese sentido, quisiéramos impulsar una ley de incentivo, de promoción y de amparo de lo que es el trabajo de los bomberos voluntarios. Y para esa zona de la ciudad, que abarca no solamente toda esa zona del extremo este sino la zona de Chacras, poner un cuartelillo de bomberos voluntarios.

Por otro lado, queremos impulsar todo lo que es el desarrollo del Río Uruguay. En ese sentido, acompañamos lo que es el proyecto de las esclusas de San Antonio como un polo de desarrollo laboral muy importante para nuestra ciudad y para la región. Queremos volver a promover lo que es el Fondo Salto Grande para el Desarrollo, una ley que fue presentada en varios períodos de gobierno pero que no tuvo receptividad.

El turismo necesita un empuje muy importante y que debe vincularse a lo que es la producción y al área cultural e histórica del departamento. Salto tiene una rica historia cultural, por lo que debemos generar todo un circuito turístico vinculado a esa rica historia cultural. Escritores, pintores, músicos que han hecho de Salto, en otro momento, una zona muy vinculada inclusive con Buenos Aires a través del Río Uruguay precisamente.

Por eso queremos también, la capacitación de muchos jóvenes dentro del contacto con el turista, y poder llegar a ofrecerle al turista también la vinculación con lo que es la producción hortifrutícola, vitivinícola, lechera y la ganadera de nuestro departamento.

Pero también hay un área que se está desarrollando ya hace un tiempo, que es el turismo asiático. Los países asiáticos están motivando, inclusive obligando a sus trabajadores a salir de vacaciones con sus familias. La cultura asiática muchas veces era la de trabajar y trabajar, hoy los gobiernos de Japón, China, Corea y otros países, fomentan el turismo para sus habitantes. Y uno puede ir a Europa, por ejemplo, y ve asiáticos por todos lados. Si en Uruguay lográramos traer un 0,01% de ese turismo asiático, la realidad turística de Uruguay cambiaría radicalmente. Se trata de un turismo con muy buen poder adquisitivo, que no conoce las características de lo que le puede ofrecer Uruguay, y no está explotada en esas zonas la promoción de nuestro país.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– Estamos frente a una elección donde no solo se definirá dos modelos de país, sino que se van a definir dos modelos de gestión y de trabajo. Por un lado el FA que sigue apostando a sacar mayorías parlamentarias porque evidentemente no se visualiza y no se ve cogobernando o logrando acuerdos con otros partidos. Y por otro lado, el Partido Nacional que quiere y tiene claro que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de entendimientos, donde el aporte de ideas y de personas tiene que venir de varios partidos políticos. Entonces, cuando estamos frente a una realidad política donde no habrá mayorías parlamentarias y donde hubo 15 años, principalmente los últimos, donde se ha fracasado en muchísimas cosas, como en educación, política de seguridad y aspectos económicos, principalmente laborales que uno ve la desocupación, bueno, apostar a ese criterio de unidad y de entendimiento de los uruguayos, que es a lo que apuesta el Partido Nacional.

Rodrigo Goñi, candidato a diputado por la Lista 2004 del Partido Nacional

«Esta ha sido una campaña electoral como todas, excepto porque tenemos el peso de llevar adelante la reforma propuesta por Larrañaga»

Rodrigo Goñi es un reconocido dirigente del sector «Alianza Nacional» que ha sido edil durante varios períodos y diputado salteño por diez años, hoy vuelve a ser candidato a diputado por la Lista 2004 por su sector de siempre. Actualmente integra el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

– ¿Cómo ha sido esta campaña electoral para usted?

– Una campaña electoral como todas, excepto porque tenemos el peso de llevar adelante la reforma propuesta por Larrañaga, tratando de hacer ver sus bondades y apuntalando a infinidad de agrupaciones políticas de nuestro partido y de otros que nos piden la papeleta de la reforma, más allá de los pronunciamientos de los respectivos candidatos. Hemos notado que en el reparto de listas la gente pide la papeleta de la reforma, al punto que nos quedamos prácticamente sin papeletas por el SI por los pedidos de otras agrupaciones y partidos. De manera que, si no es por ese agregado, es una campaña como todas las demás.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Tratar de convencer respecto a la necesidad de cambiar un modelo que está agotado y que no está dando respuestas. Una economía que está estancada, que no crece, donde hay empresas que tienen dificultades y que cierran, que lo que falta es trabajo. Una economía sin perspectiva de futuro, donde por parte del Frente Amplio lo que se propone es más de lo mismo en la economía, en la educación, en la salud, y nosotros estamos diciendo que todos esos temas tenemos que cambiar para mejorar, pero partiendo de lo que ya hay, mejorarlo. En ese sentido, hemos hecho una infinidad de propuestas.

Desde el punto de vista de la agrupación en particular, hemos hecho hincapié en algunos temas que nos parecen fundamentales, como es que de una buena vez por todas Salto Grande pague la deuda con Salto y que lo haga a través de proveer energía al emprendimiento agroindustrial que se está formando, que dará un incentivo importante para las empresas industriales, que son altamente consumidoras de energía, que permitirá a su vez generación de trabajo genuino.

Hemos dicho también que es necesario activar todo el tema de turismo que está muy caído, que también se muestra estancado. Hay que hacer inversión pública en termas. En fin, haciendo hincapié en cosas que nos resultan fundamentales, así como otro tema que es importantísimo, y es que la Ley de Promoción de Inversiones que vienen de la época del último gobierno del doctor (Julio María) Sanguinetti y que durante estos 15 años ha estado vigente, hay que mejorarla porque no potencia ni propicia la inversión agropecuaria, que es la que luego derraman todo el resto de la economía y genera crecimiento. Nuestro sector agropecuario, del cual el país todo vive, está estancado desde hace una década, eso tiene que cambiar.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– La primera cosa es que pensemos en el futuro y no en conservar lo mucho o poco que se tenga. Es necesario que los países piensen en el futuro para desarrollarse, tenemos que tener un horizonte de unos 25 años, pensar en que el quedarse estancado en lo que hoy hay, lo único que nos hace es perder pie en relación al resto del mundo que sigue avanzando. Tenemos ejemplos muy claros como lo que ha ocurrido en la China comunista, que hoy de comunista tiene solo el nombre porque es una China que ha abierto su economía, que ha dado participación a todos los chinos para que tengan derecho a la propiedad, para que avancen y generen riqueza, y con treinta y pocos años de ese sistema, generaron ya la segunda economía del mundo, pasando de la pobreza a ser la segunda economía del mundo. Ese tiene que ser el espíritu que nos embargue, y para eso hay que cambiar.

El Frente Amplio hoy es el conservadurismo terrible de lo que tenemos, que no significa que todo sea malo, pero significa que quedarnos en esto, simplemente nos va a hacer retrasar y pasar peor.

Para Rodrigo Albernáz, Lista 21820 de Cabildo Abierto

«Nuestros problemas no se solucionarán inventando nuevamente la rueda, sino haciéndola rodar»

Rodrigo Albernáz en un joven empresario que hoy encabeza la Lista 21820 de Cabildo Abierto como candidato a diputado.

– ¿Cómo ha sido esta campaña electoral para usted?

– Para mí ha sido todo nuevo, capaz con mucho conocimiento o con ideas firmes pero con nada de experiencia partidaria, que ya es otra historia. Nunca pensé en participar haciendo política partidaria, pero la irrupción de Guido (Manini Ríos) lo vi como un acto obligatorio de patriotismo sumar en lo que pudiera. Y bueno, cansado, porque no es una actividad para la que estuviese preparado ni que deseamos, pero feliz porque se ha generado un clima verdadero de familia en lo que es la lista y lo que son las cinco agrupaciones que la integran. Se puede decir que es como una bendición –no encuentro una palabra mejor- que tenemos para poder desarrollar la actividad política.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Las banderas que con mayor fuerza tomo de todas las que tiene Cabildo Abierto y del discurso de Guido, hablan con respecto al orden, a la familia, al respeto a la identidad y a los símbolos patrios. Por ejemplo, si hablamos de seguridad, tenemos orden. Lo que vemos es que falta volver a la estructura que tenía la Policía antes y al estilo de funcionamiento. Hoy sabemos, y estamos todos muy felices porque La Republicana viene a Salto y actúa, eso es un respaldo de tranquilidad y hasta de prevención muchas veces, no tanto por la acción, solo con estar La Republicana ya genera un efecto de prevención. Digo que es un tema de orden porque La Republicana funciona dentro del mismo marco legal que la Policía, entonces nos preguntamos, ¿por qué una actúa y la otra no?

Hoy tenemos una gran cantidad de funcionarios policiales que están dedicados a hacer básicamente temas administrativos. Con esto no le estoy achacando al oficial sino a las decisiones y a la voluntad política que están detrás de esto. Sabemos que La Republicana actúa porque tiene respaldo y voluntad, y la diferencia es esa, es el respaldo. Es una cuestión de orden dejar que la Jefatura tenga su independencia en cada departamento, que lleve adelante las medidas que tenga que llevar, sin sentirse reprimido.

Por otro lado, decimos que la familia es el proyecto más importante de cada una de las personas. Esto es lo que construye buenas o malas sociedades. Venimos de sociedades en las que la familia eran el proyecto máximo del ciudadano, hoy estamos en una sociedad donde eso ya no pasa, un poco por el consumismo que genera distracción y otros intereses, otro poco por el nivel de estrés que se vive. Uno siempre está preocupado por problemas del día y nunca puede proyectar a largo plazo. Por eso entiendo que la institución familiar se ha ido debilitando en estas últimas décadas. El verdadero respaldo para una familia es la sociedad, mejorar la sociedad desde el punto de vista de que la familia sea una institución de primer orden, y eso es un deber del Estado, defenderla y promoverla, que es algo que no pasa, creo que es la verdadera garantía para que la sociedad siga civilizándose y evolucionando. En estas últimas décadas, hemos desarrollado tecnología pero hemos involucionado como sociedad porque a cada paso que damos como sociedad la familia pasa a tener un rol más secundario, y que Guido haya puesto en su discurso como eje central a la institución familiar, fue algo que me llamó la atención.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– Este 27 de octubre se elige el timonel de esta nave llamada Uruguay. Tal vez en otras elecciones pesa mucho la institucionalidad de un partido, pero en esta elección no se elige a un partido político sino a un timonel. Por eso tenemos que elegir al líder, a quien tenga la capacidad de conducir esto. También se elige al representante del departamento en la órbita nacional. He escuchado a muchos candidatos a la diputación ofrecer hasta hospitales y liceos para Salto, es más, le dan ubicación en tal barrio y en tal lugar. Eso no compete a la diputación, suena lindo y me imagino que a quien toma distraído suma, podrá engañar a algunos pero eso no es lo que se decide.

Le recomiendo entonces a los salteños que en mi caso, vote futuro. Soy un candidato joven, salteño y enamorado de Salto, creo representar muy bien lo que es nuestra idiosincrasia, soy un salteño orgulloso. Ya de los políticos tradicionales, con experiencia, que serían los políticos de profesión y de los partidos con trayectoria de defraudar, por eso es importante cambiar. Cabildo Abierto tiene un gran equipo técnico y no es solo una organización de ideas sino que también es un planteo con soluciones claras y directas a las mayores problemáticas del Uruguay. Nuestros problemas no se solucionarán inventando nuevamente la rueda, sino haciéndola rodar, aplicando lo que siempre funcionó en Uruguay, no es volver al pasado sino traer al presente lo que funcionó en otras épocas.

Pablo Perna, candidato a diputado por la Lista 13 del Partido Colorado

«Vamos a trabajar, de concretarse la diputación, para que Salto vuelva a ser el departamento que siempre fue, la segunda capital de Uruguay»

Pablo Perna, es abogado y asesor jurídico de la Junta Departamental de Salto, además de docente universitario. Hoy encabeza la Lista 13 como candidato a diputado por el Partido Colorado.

– ¿Cómo ha sido esta campaña electoral para usted?

– Ha sido muy intensa, con mucha adrenalina, pero tiene que ser así por lo que estamos aspirando, que es, nada más y nada menos, que representar a nuestro departamento a nivel nacional.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Desde que arrancamos con las 18 comisiones asesoras con salteños connotados, hemos tratado de transmitir, desde nuestro eslogan de mano dura y plomo que pasamos el río Daymán, hemos hecho mucho ruido y dicho muchas cosas que ha incomodado a mucha gente, pero que en el fondo todos saben que tenemos razón. Si hemos logrado tener hoy una proyección nacional, que nos ha permitido mantener reuniones con el presidente Sanguinetti en su casa, con Manini Ríos, Sartori, Lacalle, con Larrañaga, es por nuestro posicionamiento nacional, donde vemos que Salto ha perdido peso político. Si el interior no existe para algunos, Salto menos.

Por poner un ejemplo, desde el punto de vista turístico, venían los argentinos y todo el Uruguay a nuestras termas, hoy los argentinos no vienen y el uruguayo pasa por Salto, saca fotos de nuestras termas por lo feo que están y siguen para las termas de Entre Ríos. Y cuando vienen a Salto, bajan en el bagashopping, compran y se van de vuelta a su departamento. Salto desde el punto de vista turístico, ha perdido peso.

Desde el punto de vista de seguridad, Salto es uno de los departam entos con los índices más altos de inseguridad, por donde más transita la cocaína, estando en titulares por el sicariato. Y desde el punto de vista laboral, somos uno de los departamentos que más desempleo tiene. Eso no era así, a tal punto, que tuvimos el primer edificio institucional de la Universidad de la República, donde estudian cientos de universitarios. Somos el primer departamento del interior donde vinieron los CERP y se preparó al 80% de los docentes.

Por lo tanto, todo lo bueno que pasaba en el interior, primero pasaba por Salto. Pero hoy hemos dejado de tener ese peso político, por lo que decimos que Salto se merece hoy un representante del departamento con peso, y lo que estamos ofreciendo hoy son equipos de personas que nos están acompañando para que Salto esté representado con nuestra diputación.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– Que elijan bien y que elijan al candidato no por pertenecer a una fracción o partido político, que elijan a un candidato porque en definitiva le gusta sus ideas, le gusta la persona y sus proyectos. Siempre digo que no quiero que me voten por pertenecer al Partido Colorado, porque sería una ofensa si me votan por ser simplemente colorado. Lo que queremos es que nos voten porque en nuestra persona y en nuestro equipo ven a quienes vamos a representar al departamento de Salto como Salto se lo merece. Por eso es que tratamos de convocar a los votantes y a todos los salteños, porque el que va a hablar en el Parlamento, el que va a representar al departamento de Salto no es un partido político, va a ser la persona, y nosotros valoramos que primero están las personas y el equipo. Por eso apuntamos a que se vote a aquella persona y a aquellos equipos que estén más capacitados para poder representar a nuestro departamento.

Nosotros tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que ver que también nosotros como salteños tenemos que tener alguna cuota de responsabilidad por haber elegido muchas veces a los gobernantes que hoy tenemos y que han llevado en estos 15 años a que el departamento de Salto haya caído en los índices más bajos. Por lo tanto, eso se debe a que hemos tenido malos gobernantes, y en 15 años ha gobernado el FA en este país, por eso apelamos a los salteños, a que no voten a las personas por pertenecer a una colectividad política, que voten a aquellas personas que consideren que estén más aptas para representar a nuestro departamento, y para que voten a una voz fuerte, firme que se escuche en el Parlamento. Y en este diputado, no van a encontrar a una persona que se arrodille frente a los intereses y ante proyectos escritos por gente que vive en Montevideo y que considera que todo pasa por Montevideo y que el interior no existe, algo que quedó en claro en el debate presidencial entre Martínez del Frente Amplio y Lacalle del Partido Nacional.

Tengan en este diputado, la certeza que Salto y el interior va a ser escuchado y vamos a trabajar estos 5 años de concretarse la diputación, para que Salto vuelva a ser el departamento que siempre fue, la segunda capital de nuestro Uruguay. Y a nivel nacional, vamos a trabajar fuertemente para que Uruguay vuelva a ser campeones del mundo y la Suiza de América.

Miguel Feris, candidato a diputado por la Lista 600 del Partido Colorado

«Hay que tener conciencia de lo que se va a votar y no votar por calentura o revanchismo, sino votar por un proyecto de país realizable por gente fiable y creíble»

Miguel Feris es un reconocido empresario que fue presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto por varios períodos, al igual que presidente de la Cámara Empresarial del Interior. Hoy encabeza la lista a diputados por el sector y sublema «Ciudadanos» del Partido Colorado, Lista 600.

– ¿Cómo ha sido esta campaña electoral para usted?

– Para mí ha sido una experiencia fantástica conocer el trasfondo que tiene la política, porque siempre te lo cuentan, pero vivirlo en carne propia tiene otro sabor. Conocer mucha gente, muchos lugares, recorrer los barrios, para mí ha sido una experiencia formidable, muy enriquecedora y me encantaría que los presidentes de todos los Centros Comerciales cada tanto recorrieran su departamento para poder empezar a entender cómo funciona y dar una mano más en lo social. Increíblemente que se cruce una cosa con la otra, y te das cuenta que vivís una realidad paralela totalmente desconectado con lo que está pasando, que es lo que le pasó al sector político y nos pasa también en lo empresarial.

– ¿Cuáles han sido las líneas principales de su campaña a la diputación?

– Dejando de lado lo que plantea Talvi, estamos pensando sobre la necesidad de establecer una universidad tecnológica para una zona populosa como barrio Artigas donde se encuentra el viejo INAU que está abandonado, nos parece que es un lugar espectacular para desarrollar un liceo, pero también para una universidad tecnológica, ahí vemos una necesidad. También hay necesidad de tener una zona franca en el departamento, que nos pueda permitir traer todo lo que sean servicios relacionados a lo que es la nueva tecnología de la informática, el conocimiento digital. El tercer tema es algo que para mí es fundamental que tiene que ver con el río y lograr la mejor conectividad con los países de la región.

Esos tres puntos para mí son fundamentales, pero debemos agregar como un cuarto punto la necesidad de aggiornar la Ley de la Comisión Honoraria de Citricultura que permitió que se desarrollara el citrus en Salto y que después cayó en desuso, y hoy con nuevas tecnologías esa Comisión Honoraria podría dar un impulso muy grande que permita revitalizar o hacer que reviva el sector citrícola. Más que es una ley ya vigente y que además se puede usar para la horticultura.

Otra cosa que es fundamental es la necesidad de desarrollar más rutas en Salto. Tenemos que pedir que la ruta 4 se termine, que va de Artigas a Durazno, la ruta 31 que mejore su calidad e indudablemente lo que es la recuperación de la ruta 3. Pero además, necesitamos más rutas que atraviesen el departamento, lo que permite no solo sacar la producción nacional sino llegar con población a esas rutas. Porque si mirás cómo se desarrolló el sur, fue con más rutas, cuanto más al sur te vas, te encontrás con mayor cantidad de rutas nacionales. Ese es otro de los grandes desafíos. Pero como dije, esto es un plus, digamos, a todo lo que es el compromiso que ha asumido aquí en Salto el propio Ernesto Talvi.

– ¿Qué mensaje le da a los salteños pensando ya en el domingo de las elecciones?

– El domingo se votan los cinco años que tenemos por delante. En esos treinta segundos que te lleva votar te estás jugando los cinco años que tenés para adelante. En esos cinco años se decide el futuro de tu señora, el de nuestros hijos, el de nuestros padres jubilados y nuestro futuro como tal. Por lo tanto, hay que tener conciencia de lo que se va a votar, y no votar por calentura o revanchismo sino votar por un proyecto de país, que sea realizable por gente fiable y creíble, que esté al servicio del país y del pueblo y no al servicio de un partido político o de sí mismo. Para mí eso es muy importante, que esos treinta segundos sean de reflexión y que no votemos porque quiero ganar, no, tenemos que votar por tener claro que los próximos cinco años, que no serán muy fáciles, serán muy difíciles para cualquiera que termine asumiendo el gobierno el próximo 1° de marzo, por lo que necesitamos tener un buen Senado, una buena Cámara de Diputados para que den gobernabilidad y el mejor presidente para llevar adelante un mejor proyecto.