La elección fundamental, que paradojicamente no es obligatoria

El próximo domingo 30 de junio, los uruguayos concurriremos a las urnas, en lo que se ha denominado a partir de 1997, con la última reforma constitucional: “Internas”.

¿QUÉ Y POR QUÉ SE VOTA?

En dicha instancia, la cual, a diferencia de las que proseguirán (octubre y noviembre para elegir Presidente de la Repúb lica y legisladores y en mayo Intendente y Ediles), es voluntaria y no obligatoria . Los partidos políticos, también deciden quiénes conformarán sus órganos de dirección: Órgano Deliberativo Nacional (ODN) y Órgano Deliberativo Departamental (ODD).

La importancia de dicha elección, redunda en que constituye una de las tres etapas del acto eleccionario; hablando en términos futbolísticos, vendría a ser la clasificatoria, en la que cada colectividad elegirá a su competidor en la semifinal de octubre y la final de noviembre, d e las que resultará el próximo Presidente.

Por eso, a diferencia de las mencionadas fechas y la del mes de mayo del año siguiente (mayo 2020), cuando se decide la conformación del gobierno local (Intendente y Ediles), tantas son las listas que participan en la c ontienda. No solamente se vota a quien se quiere como candidato a la Presidencia de la República, sino que también a quienes serán candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados, a las Intendencias, a las Juntas y a las Convenciones Nacionales y Departamentales.

En Salto, por ejemplo, pululan las listas de todos los sectores partidarios, donde se presentan a los que aspiran a integrar los órganos de conducción partidaria y ser, eventualmente, de acuerdo a los resultados de la interna, candidatos a tal o cual puesto, según los acuerdos electorales a los que se hayan llegado en cada colectividad.

En las elecciones del domingo 30 de junio se elegirán las convenciones nacionales y departamentales y el candidato único de cada partido. El ganador de cada colectividad es el precandidato que obtenga el 50% más uno de los votos o al menos 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo.

La Constitución de la República prevé en elecciones más ajustadas que el candidato sea electo por la convención nacional partidaria.

Las convenciones departamentales eligen después los candidatos a las intendencias y municipios.

¿A QUIÉN VOTAR?

Cuatro partidos deberán definir a su candidato para la elección nacional de octubre.

Por el Frente Amplio los precandidatos son: Daniel Martínez, Carolina Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade. Por el Partido Nacional: Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Juan Sartori, Enrique Antía y Carlos Iafigliola. Por el Partido Colorado: Julio María Sanguinetti, Ernesto Tal vi y José Amorín Batlle. Por el Partido de la Gente: Edgardo Novick y Fernando Carotta.

El resto de los partidos ya tienen sus candidatos definidos: Parti do Independiente (Pablo Mieres), Cabildo Abierto (Guido Manini Ríos), Partido Ecologista Radical Intransigente (César Vega), Unidad Popular (Gonzalo Abella), Partido de los Trabajadores (Rafael Fernández), Partido Digital(Daniel Goldman), Partido Democrático Uruguayo (Jorge Silva), Partido Orden Republicano (Hugo Grossi) y Partido Verde Animalista (Gustavo Sal le).

¿CÓMO SE VOTA?

El domingo 30 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, estarán habilitados los circuitos para realizar la votación de los diferentes partidos políticos. El horario se extenderá hasta las 19:30 horas.

La documentación exigida para poder sufragar es la Credencial Cívica, no pudiéndose votar de forma “observado”. Al no ser obligatoria, dicha instancia no apareja multa alguna por su no concurrencia, ya que se considera una elección de “segundo grado”.

QUIÉNES VOTAN

Votan todos los mayores de edad habilitados por la Corte Electoral en el ejercicio de su condición de ciudadano.

Para Miguel Feris

“Nos metimos en la política para empezar a cambiar lo que está mal y mejorar lo que esté bien”

Miguel Feris, ex presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto y ex presidente de la Cámara Empresarial del Uruguay, se presenta en estas elecciones internas en el sector “Ciudadanos” del Partido Colorado con las listas 601 y 601600 proponiendo a Ernesto Talvi como candidato a la presidencia de la República.



- ¿Cómo ha vivido esta primera etapa de la campaña electoral?



– La he vivido como una experiencia nueva para mí, sale de todo lo normal. Por lo tanto, fue un proceso de aprendizaje y de compromiso, que fue lo primero que asumí cuando le di el sí a Talvi. Después todo ha sido aprendizaje, pensar que lo que se debe hacer de una forma, tenés que reinventarlo a cada rato y lo que ya tenés hecho, de un rato para el otro se te desarma y lo tenés que volver a reinventar. Por eso digo que ha sido un proceso de aprendizaje en el día a día.

– ¿Cómo fue tratar de colocar el nombre de Talvi en la sociedad salteña y emparentarlo con su candidatura?

– Teníamos que hacernos conocer los dos, y en ese hacernos conocer había que estar presente en todo lo que fuera medios, la prensa tanto oral como escrita y televisiva y después la recorrida barrio a barrio, pueblo a pueblo, que nos ha llevado casi 18 meses. Yo arranqué mucho antes pero el proyecto de Talvi hoy estaría cumpliendo nueve meses, y nos ha llevado mucho tiempo.

– ¿Cuáles han sido las ideas más importantes que han trasmitido durante esta campaña electoral a la gente?

– Lo que más se trabajó fue el tema de la educación, la necesidad de educarse para el siglo 21, porque nos seguimos educando para el siglo 20 y el siglo 21 ha traído un montón de transformaciones, todo lo que son las innovaciones tecnológicas, todo lo que es el aprendizaje en todo lo que tiene que ver cómo se destruyen los trabajos y se construye trabajo y todo pasa desde la educación. Lo mismo nos pasa con la seguridad, cómo se construye seguridad desde la educación. Entonces, presentar el proyecto de Ernesto, que su pilar fundamental es la educación, ha sido el gran desafío de llevarlo por todos los barrios y todos los pueblos.

También hemos descubierto que no en todos los mismos lugares tienen la misma problemática, por lo tanto tenías que adaptar el discurso de acuerdo al lugar que estabas ingresando.

– ¿Y qué les ha dicho la gente en estas recorridas por los barrios?

– El reclamo fundamental de la gente es sobre lo laboral, porque hoy es el contexto sobre lo laboral. Diferente sería si hubiéramos hecho la campaña política dos años antes, la propuesta sería diferente. Pero cuand

o vos hablás de lo laboral, les explicás cómo son las condiciones laborales y después los llevás de vuelta hacia lo que es la necesidad de educarse y prepararse para el siglo 21. También empiezan a entender por qué muchas veces nos cuesta generar puestos de trabajo, y es porque no estamos preparados como sociedad.

– Los indicadores económicos y también los sociales muestran que Uruguay está pasando por un momento complicado, ¿se puede salir de este momento complicado?

– Los indicadores, si lo tomas como país, te dan una versión, si lo tomas como región son peores debido a la poca inversión que ha habido en el norte y eso te multiplica mucho más y te agudiza los problemas. ¿Cómo vamos a salir? Y para mí la única manera de salir y potenciar lo que hoy tenemos, que son las industrias y la agroindustria, la horticultura y la fruticultura, potenciarlo para poder avanzar, darle un fuerte impulso a lo que es el turismo, pero requiere principalmente que se nos abran los mercados en el mundo, y para que eso suceda, si no tenemos una buena política de apertura hacia el mundo esas cosas no van a pasar.

– ¿Cómo se imagina el día después del 30 de junio?

– ¿El día después? Zafando la licencia que me debo tomar con mi señora, va a ser un tiempo de cambios y de transformaciones, principalmente dentro del partido.

Nos metimos en la política para empezar a cambiar y cambiar lo que está mal y mejorar lo que esté bien, porque hay cosas que están bien.

Vamos a trabajar en lo que mejor sabemos hacer que es articular para negociar dentro de lo posible para que podamos tener el mejor partido preparado para octubre.

Para Soledad Marazzano

“Vamos en busca del cuarto gobierno del Frente

Amplio porque estamos convencidos que el proyecto que tenemos es el mejor para todos los uruguayos”

Para estas elecciones internas, la edil Soledad Marazzano encabeza las listas 808 y 10808, ante el acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento de Alternativa Socialista, postulando como candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio a Daniel Martínez.

– ¿Cómo ha sido la campaña electoral de estas internas?

– Venimos conociendo lo que son las campañas electorales y lo que significa la intensidad de la campaña. Creo que de todas formas cada una es distinta y eso lo hace la gente, pero lo hacemos nosotros también, quienes participamos de cada una de las campañas. Ya hemos participado de elecciones internas pero lo que varía es la gente que está, pero en mi caso el compromiso y la entrega han sido siempre la misma. Esté en los lugares preponderantes o estar en el último lugar no es una cuestión de ir detrás de personas sino q ue vamos detrás de ideas, atrás de convicciones y eso es lo que hace más lindo hacer política.

Fue una campaña larga, hace rato que venimos preparando la instancia del 30 de junio, haciendo como una evaluación de cuán importante es y de qué forma íbamos a salir a la cancha el 30 de junio. Esto va a ser como un primer pilar en todo este proceso electoral que tenemos los uruguayos y que va a seguir en octubre, muy posiblemente también en noviembre y después lo que es mayo. Pero creo que cada vez que termina el día, cuando se da el día de las elecciones, eso no es el terminar si no que es como un conocer resultados y seguir avanzando, seguir caminando, el objetivo siempre es el mismo cuando uno está en política. El objetivo, por más que por ahí digan que es cambiar la realidad, eso no es la paz del mundo, no es como pedir un deseo, que ojalá sea alcanzable pero parece tan lejano. Cambiar la realidad es tan simple como querer que cada uno de nuestros vecinos tenga una forma de vivir cada vez más feliz, y no estoy diciendo únicamente que esté bien desde el punto de vista económico, porque eso te puede dar una cierta tranquilidad pero lograr la felicidad eso sí que parece como algo utópico pero que es posible.

Y en ese sentido estoy hablando de, por ejemplo, muchas de las cosas que ha hecho el Frente Amplio, que creo que el haber puesto en sus prioridades la agenda de derechos ha buscado que las personas sean cada vez más felices para que se sientan completas en su vida y haciendo con la libertad que necesita. Entonces creo que esto va más allá de buscar la calidad de vida desde el punto de vista económico sino que es algo mucho más profundo en el ser humano que es lograr esa integridad de sentirse bien.

– ¿Cómo se imagina el día después al 30 de junio?

– Conociendo las cartas de esta primera instancia es como conocer un detalle de cómo es la realidad del departamento y del país en el sistema electoral. Una primera aproximación de lo que son estas elecciones internas que de todas formas como no son elecciones obligatorias, puede ser también poco real estos datos que surjan de esta primera elección. Una vez que sepamos quién es dentro del Frente Amplio el candidato a presidente que vamos a llevar para octubre, y sea cual sea el candidato, lo importante es que va a llevar adelante el programa de gobierno que es único dentro del Frente Amplio, que vamos a seguir detrás, sea cuál sea el compañero que haya salido electo en esta primera instancia.

Sin duda que a partir de ahí y conociendo estas cartas, dentro de lo que es la política y pensando a futuro y en las próximas instancias electorales, se verán cuáles van a ser los acuerdos que van a surgir.

Vamos a seguir conversando con los compañeros de distintos sectores, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, nadie va a tener la duda que vamos a ir en busca de que el Frente Amplio alcance el cuarto gobierno porque estamos convencidos que el proyecto que tenemos es el mejor para todos los uruguayos, porque así lo ha demostrado en estos 15 años de gobierno, siendo también autocríticos con las cosas que todavía faltan por hacer y que se pudieron haber hecho pero que todavía quedan por hacer.

Para Germán Coutinho

“Para el propio departamento es importante

ganar la intendencia con fuerza y peso político en el sur, que eso nos da la 15”

El senador Germán Coutinho es el principal referente de Vamos Salto, que busca en estas elecciones internas posicionarse de tal forma que pueda ser proclamado uno de los candidatos a intendente por el Partido Colorado. Propone al senador José Amorín como candidato a presidente de la República.

– ¿Cómo ha sido este proceso electoral que este domingo termina una primera etapa?

– Lo disfrutamos mucho. Una interna genera diversidad y que muchos compañeros levanten sus perfiles. Esto de la reforma del 97 para poner este primer paso en la elecciones internas, para mi es una linda manera de disfrutar lo que uno ha generado en estos 15 años en Vamos Salto. Yo soy un hijo de esta reforma, pude avanzar y lograr todo lo que logré porque por la reforma del 97 me presenté en 2004 y empecé a tener ese respaldo de la gente que fue progresivamente importante. Hoy miro a los 15 compañeros de las multilistas de Vamos Salto, todos con sus características, todos con sus perfiles, todos creciendo, todos mostrando sus condiciones, y eso hace que el grupo y el sector siempre estén con fuerza y vigente.

Y en el caso puntual, todos acompañando la lista departamental que me va a dar de vuelta la oportunidad de tener una buena elección o una muy buena elección el 30 de junio que me permita el primero de Julio empezar a trabajar con mi candidatura a la intendencia para el 10 de mayo del próximo año.

– ¿Candidato también al Senado pero con la cabeza puesta en la intende ncia de Salto?

– Lo del Senado fue un ofrecimiento de Amorín Batlle, de Raúl Lorenzo Batlle, el hijo de Jorge, y de varios amigos históricos de la 15. Yo en verdad, he estado toda mi vida en esta actividad en la 15, y en el año 2007 cuando surgió que no había apoyo como para que Pedro presentara su precandidatura a la presidencia para el 2009 por la 15, fue que varios decidimos fundar un sector para que Pedro pudiera ser presidencial. Ganamos la interna y terminó siendo presidenciable dos veces. Tomada la decisión personal de Pedro, en lo personal y en muchos casos, entendimos que no había razones para permanecer en un sector que ya no tenía su motivo de ser, y es por eso que rápidamente lo que decidí fue volver a la 15, que fue mi casa de siempre. Y en ese contexto, los compañeros me ofrecieron que cuando llegue la elección nacional del 27 de octubre lo mejor para estirar el país, para volver a armar la 15 de siempre, con las connotaciones en todo su contexto, pase lo que pase en la interna, lo ideal era que la encabezara yo. Así que un gran gesto de todos, también del propio José Amorím, que me van a dar la posibilidad el 27 de octubre, siendo salteño, de estar liderando nada más y nada menos que la única lista que debe tener 70 años en el partido y nada más y menos que la de los Batlle de siempre.

De todas maneras, cada paso del proyecto que tenemos es departamental, que es en lo que tenemos que pensar ahora en la interna para poder lograr una buena convención departamental para un buen programa de gobierno, en el contexto constitucional que yo pueda ser uno de los candidatos, con la fórmula que se entienda que tenga que ser. Después una elección nacional en donde el partido hace tres elecciones que está en una meseta de 19 o 20 mil. Creo que con esta diversidad de candidaturas, con esta competencia puede crecer bastante, y eso para nosotros es importante. Hace dos elecciones que casi nos hace dos a uno el Frente Amplio y luego tenemos que salir a remar al partido de gobierno para intentar ganarle la elección departamental. Lo logramos en el 2010, con un esfuerzo sin antecedentes. Por tanto, es fundamental dar un paso en octubre y que el partido salga de esa meseta y vuelva a crecer con números importantes para quedar lo más cercano posible a la elección departamental. En noviembre vamos a estar del lado de la oposición, porque tenemos ese compromiso y esa responsabilidad, porque entendemos que hay que cambiar y después vamos a volver a lo que son las listas que hoy están, más varias listas más que están apoyando y trabajando de diferente manera, para el proyecto departamental al cual ya hemos sumado también a varias personas que nos van a ayudar como Ramón Rivas, Nicolás Sant’ Anna, Ricardo Stirling, César Da Cunda, Lizita Machiavelo, un montón de actores que se siguen sumando y que van a ser importantes para hacer un buen programa de gobierno junto a todo el equipo político, pensando en el programa y en la elección del 10 de mayo y también en los municipios. Para el propio departamento es importante ganar la intendencia con fuerza y peso político en el sur, que eso nos da la 15, y también es importante con los municipios, para eso tenemos que ganar territorialmente con los alcaldes, y después como intendencia, por encima de la gestión de la intendencia, liderar el departamento en varios de los temas que hoy están preocupando a la gente.

– ¿Cómo se imagina el día después de las internas?

– Rápidamente juntando a todos para trasmitirles que terminó la interna, que está la candidatura a la intendencia y yo empezar a hacer la campaña que quiero a mi gusto para las elecciones departamentales. Y rápidamente apoyar a los candidatos a diputado que logren el mayor apoyo. Vamos Salto también el 30 junio tiene algo único, la gente decide quiénes son sus candidatos a diputados.

Por lo tanto, lo que la gente decida, apoyarlos rápidamente a los tres para que arranquen su campaña, yo hacer campaña departamental y nacional pero principalmente convocarlos a todos para salir como precandidato a la intendencia, y empezar a trabajar para el 10 de mayo. Me veo al otro día levantándome a trabajar con los que haya elegido la gente, para poner el foco en el 27 de octubre, en el 25 de noviembre y en el 10 de mayo.

Para María Eugenia Almirón

“Estamos apuntando a recomponer los puestos de trabajo y producción que genera la horticultura y la fruticultura en Salto”

María Eugenia Almirón es la candidata a diputada del Herrerismo, a través de la histórica Lista 71, quien junto a Francisco Blardoni, precandidato a la intendencia de Salto, vienen trabajando en estas internas en procura de lograr la proclamación como candidato del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou.

– ¿Cómo ha vivido esta campaña electoral que está llegando a su fin esta primera etapa?

– Para nosotros el proceso electoral, desde que reabrimos la agrupación política en agosto del año pasado, ha sido solo crecimiento. Así que ha sido una etapa muy interesante en la cual se produjo contenidos a través de las tres charlas que se hicieron, desembarcando temas nacionales a nivel departamental. La primer charla la hicimos con Gloria Rodríguez, que se llamó “las políticas sociales del siglo 21”, enmarcadas en el plan de gobierno de Luis Lacalle Pou, que es el mantenimiento de las políticas sociales si el Partido Nacional es gobierno, y por supuesto también el mejoramiento de las mismas.

Después hicimos una segunda charla sobre el tema seguridad, tema tan candente que preocupa a más del 50% de los salteños. En esa segunda charla contamos con la presencia del senador Heber y el diputado Gustavo Penadés, que fueron muy claros en cuanto a la necesidad de fortalecer desde el punto de vista jurídico a la policía, aprobándose el instituto de la legítima defensa presunta del policía, y por supuesto además también, votar la ley de legítima defensa del hogar que también es muy importante. En esa línea de trabajo hemos ido siempre, la 71 ha sido muy clara en el rechazo de la actuación del jefe de policía y del comando.

La última charla fue referida al tema del trabajo, empleo, desarrollo y el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. Lo que la 71 ha hecho es marcar la agenda departamental provocando que se visualicen muchísimo más estos temas.

A partir del lanzamiento de la candidatura de Francisco Blardoni a la intendencia, algo que es importante también para fortalecer la estrategia del partido en las elecciones municipales de 2020, nos hace presentar a la ciudadanía con un equipo de trabajo muy completo, con gente que está trabajando en las comisiones asesoras, planteando específicamente temas en cuanto al fortalecimiento de las pequeñas, medianas empresas y a los emprendedores con exoneraciones tributarias, como así también la petición de exoneraciones. Y que la ley de inversiones esté contemplada en el próximo gobierno de Salto, así llegan verdaderos inversores al departamento para que se genere empleo. También, por supuesto, dentro de esos temas de trabajo, estamos apuntando a recomponer los puestos de trabajo y producción que genera la horticultura y la fruticultura en Salto.

Pertenecemos al Herrerismo, a la lista 71, que llevamos adelante la candidatura de Luis Lacalle porque consideramos que es el mejor candidato que tiene el Partido Nacional, algo que también marcan las encuestas, que es el preferido en la interna nacionalista. Es el mejor candidato para conducir al Partido Nacional en las elecciones de octubre, porque no genera resistencias dentro del partido y que además también tiene un excelente relacionamiento con los líderes políticos de la oposición, porque como todos sabemos, el próximo gobierno va a hacer un gobierno de coalición, en el cual todos los patriotas, los nacionalistas, los republicanos y los demócratas, tenemos que estar poniendo el hombro al país para sacarlo de esta crisis.

– ¿Cómo se imagina el día después del 30 de junio?

– El día después del 30 de junio vamos a estar, si dios quiere, y la ciudadanía así lo manda, festejando que Luis Lacalle Pou es el candidato único del partido. Ese es nuestro primer objetivo. Y en segundo lugar, vamos a hacer un análisis de cómo evaluamos a la 71, poniéndonos a planificar la elección de octubre con la 71 como una de las líneas de candidaturas a la diputación por el sector “Todos”.

Para Gonzalo Leal, “Movimiento Naranja” del Partido Colorado

“Vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Salto, que no difiere del resto del país, que tiene que ver con la degradación y la fractura social que existe”

Gonzalo Leal, médico de profesión y que por su vocación de servicio decidió ingresar a la contienda electoral porque entendió que tenía algo para aportar a nuestra sociedad. Es el fundador del “Movimiento Naranja”, que hoy se sitúa en el sector “Ciudadanos” que lleva a Ernesto Talvi como candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Se lo puede votar a través de las Listas 79 y 79600.

– ¿Cómo ha sido esta primera experiencia en esta elección interna?

– La verdad que bien positiva. En primer lugar, porque como todos saben, somos nuevos, fuimos formando de a poco un espacio político, que es el Movimiento Naranja, que es un movimiento de “Ciudadanos”. Hay muy poco dentro de lo que es el movimiento vinculado realmente a la política, venimos muchos de afuera, sin haber estado en un partido político, y es un movimiento propio de Salto, por eso le pusimos el nombre de Naranja, porque queríamos darle esa impronta. La verdad que estamos muy contentos en el sentido de que actualmente tenemos gente de todas las edades, de diferentes trabajos, profesiones, oficios. Creemos que ese espacio político, en definitiva, v a a perdurar en el tiempo, que es lo que nosotros queríamos como espacio político en sí. Así que en ese sentido, muy contento.

En cuanto a la campaña política, obviamente que ya estamos en esta etapa final y nos entra un poquito el cansancio, pero muy contentos y alegres, llegando al domingo viendo cómo hay una gran aceptación en la gente en formal general, así que esperemos que este 30 eso se vea reflejado en la cantidad de votos que tengamos. En definitiva, para nosotros esto es nuevo, pero muy contento con el trabajo y con la campaña que hicimos, esta pequeña campaña nos gustó mucho, pudimos recorrer buena parte de la ciudad, anduvimos por los diferentes barrios con lo que llamamos “Salto camina”, nos hubiera gustado tener un poquito más de presencia, pero no nos dio el tiempo para ir en forma más asidua a las diferentes localidades del interior del departamento.

– Nómbreme una idea que ha manejado en esta campaña.

– En primero lugar, por nuestra ideología, nuestra forma de pensar que es Batllista del viejo José Batlle y Ordóñez, nuestra preocupación más importante siempre fue lo social. En ese caso, vemos con mucha preocupación lo que está pasando en el departamento de Salto, que no difiere del resto del país, que tiene que ver con la degradación y la fractura social que existe. Eso nos tiene muy preocupados, y es en eso en lo que queremos trabajar, con una propuesta bien clara para revertir esa situación.

– ¿Cómo se imagina el día después del 30 de junio?

– Después del 30 de junio va a ser muy divertido para nosotros porque ahí es cuando vamos a tener ya las cartas sobre la mesa y veremos cómo nos vamos a manejar en el tema de los acuerdos. Probablemente haya diferentes acuerdos, vamos a ver cómo nos manejamos en este sentido. Dentro de “Ciudadanos” tenemos un reglamento que es bastante claro para todo el país, que dónde haya más de una lista en cada departamento, el que gane la lista nacional, va a encabezar la plancha a diputado. Pensamos que ese acuerdo es muy bueno porque ya sabiendo cómo nos vamos a manejar, se hablará.

Y bueno, veremos cómo nos va en cuanto a votos y de acuerdo a eso, los acuerdos que se realizarán. Creemos que vamos a seguir trabajando, obviamente dentro de “Ciudadanos”, sin lugar a dudas, y también dentro del Partido Colorado, donde tenemos muchísimos amigos, gente que creemos capaz y que vale la pena continuar el trabajo dentro de lo que es la política. Así que estaremos juntos, codo a codo, viendo cómo se acomodan los zapallo en el cajón, en definitiva.

Carlos Albisu

“Hace tres años que venimos pidiendo al intendente que se ponga las pilas”

Carlos Albisu es el candidato a diputado por “Aire Fresco”, dentro del Movimiento “Todos”, también será candidato a intendente en mayo de 2020 pero que hoy se encuentra abocado a conseguir que Luis Lacalle Pou sea proclamado como el candidato único a la Presidencia de la República por el Partido Nacional.

– ¿Cómo ha vivido esta campaña electoral que está llegando a su fin?

– La verdad que la vivimos como venimos viviendo la política desde 2010, cuando fundamos esa lista 50. Ya hoy con una lista 404 y una lista 4, acompañándonos. La vivimos con mucha intensidad, con mucha alegría, con gente comprometida con el Partido Nacional, comprometida con el país, comprometida con el departamento, para ser parte de un cambio necesario que es por lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo. Vemos que estamos dentro de una campaña muy fermental, en la cual están sucediendo cosas que no sucedieron en la última, que no solamente dentro del Partido Nacional hay una interna. Entonces uno ve todo el espectro político corriendo y tratando de llegar con sus listas, militando en los diferentes lugares para que su candidato sea el candidato único a partir del 30 de junio.

En ese sentido venimos trabajando muy tranquilos y con el entusiasmo de siempre, confiados en el trabajo que vienen haciendo los compañeros de cada una de las listas, con particularidades también en muchas de esas listas, como con la lista 4, que es de dirigentes y militantes en su gran mayoría ex Frente Amplio, muchos de ellos ediles hasta marzo de este año que renunciaron, como el caso de Enzo García que pertenecía a la 888 y se suma a trabajar en esta agrupación encabezada por el maestro Samit, y que no solamente nos da muchas ganas sino que también nos pone una hermosa responsabilidad de gente que no pertenecía a nuestra colectividad política, y que hoy ve y siente confianza en nosotros, en nuestro candidato a la presidencia y vienen a aportar desde su propia lista.

Como también veíamos el otro día una Unión Cívica adhiriendo a la lista 404, dando un voto de confianza y a trabajar junto a esa gran lista como la 404. Entonces, uno ve a personas que ayer no estaban con nosotros y que hoy están apostando al cambio a través de nosotros, trabajando y caminando junto a nosotros. Son de esas cosas lindas que te va dando la política, gente que ayer estaba en la vereda de enfrente pero que hoy estamos todos caminando juntos bajo un solo objetivo que es cambiar la realidad del país y del departamento.

Dos cosas que no vienen bien, vemos grandes problemas nacionales con la falta de trabajo y Salto lamentablemente se ubica en el primer lugar con mayor desocupación. Vemos todo lo que pasa con temas de inseguridad, con la salud, donde faltan medicamentos, grandes esperas para las operaciones y diferentes problemas. Lo mismo en educación. Lo mismo pasa en Salto, que vemos un departamento que sigue teniendo una muy mala infraestructura, con muchos pozos, con problemas viales, con una ciudad que está sucia, con una ciudad que le falta luz. Y como me han dicho muchos vecinos en las diferentes recorridas, “Salto está triste”, son las cosas que nos revelan para empezar a cambiar esa realidad. Estamos viendo un departamento y un país que se ha ido deteriorando a lo largo de los años. Este no es el Salto donde nacimos, crecimos, nos desarrollamos y hoy no le estamos dejando a nuestros hijos, y muchos no están dejándoles a sus nietos, un departamento como el que vivimos y del que sentimos mucho orgullo.

Hace tres años que venimos pidiendo al intendente que se ponga las pilas y que salga a buscar inversiones para el departamento. Si bien puede decir que el trabajo es un tema nacional, pero el intendente es el ciudadano número uno y tiene la responsabilidad, como hemos visto en otros intendente de nuestro departamento hace ya muchos años, ir y pelear por temas de este departamento, golpeando puertas del Ministerio para que haya más inversiones, tratando de levantar el Turismo, tratando de ayudar en infraestructura con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y así como también a muchas empresas que hoy están instaladas en Montevideo, y golpear puertas para tratar de que vengan y conozcan el departamento. Así como en su momento se le pidió que saliera al exterior y trajera inversiones porque lo estamos viendo en muchas intendencias del Partido Nacional pero que han llevado a sus departamentos inversiones extranjeras dando trabajo así a su gente y solucionado uno de los problemas principales que hoy hay en Salto.

– ¿Cómo se imagina el día después del 30 de junio?

– Nos lo imaginamos con un Luis Lacalle Pou como candidato único del Partido Nacional, con un trabajo muy importante y fundamental que tiene que realizar él en conjunto con todo el Partido Nacional de zurcir todo lo que queda después de una interna, que sabemos de las rispideces, sabemos de los roces que pueda haber dentro de una elección interna y que siempre se sufrió. Con un objetivo claro de que acá el país tiene que estar antes que los intereses de un partido.

Hoy todo indica, por las diferentes encuestas, que el Partido Nacional podría ser quien pelee para sacar del gobierno al FA, pero también sabemos que no lo va a poder hacer solo. Hay madurez en el sistema político en cuanto a eso. Somos sabedores que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que el día después, podamos sacar un partido que esté muy fortalecido de cara a una elección como la que se nos viene en octubre, porque estamos convencidos que al país le va la vida.

Para Agustina Escanellas, de la Lista 115 del Partido Colorado

“Tenemos que dar respuesta a los más humildes y trabajar para que éste vuelva a ser un país de oportunidades”

Agustina Escanellas es abogada y edil de Vamos Salto del Partido Colorado. Hoy encabeza la Lista 115 buscando en estas internas confirmar su candidatura a la diputación por dicho sector, proponiendo además al senador José Amorín como candidato a la presidencia.

– ¿Cómo ha sido esta primera campaña como candidata?

– Ha sido una experiencia maravillosa y sumamente exigente. Siempre digo que fui militante y ahora estoy tratando de convertirme en dirigente. Este camino lo asumimos con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucho trabajo, tratando de liderar, lo que te lleva a buscar que todos los días uno intente ser una mejor versión de sí mismo, estar siempre pensando lo que hay que hacer pero también pensando en cómo uno está actuando para poder corregir las cosas que hace mal. Y estamos felices porque arrancamos con muchas expectativas, pero con una lista que había que rearmar, con una lista que había que volver a empezar, y hoy estamos confiados de que si todo lo que dependía de nosotros lo hicimos, que dimos lo mejor y estamos en estos últimos días con un gran equipo de trabajo enfocados en lograr la clasificación.

– ¿Por qué hay que votar la 115 con la 15?

– Porque la lista 115 es una lista que ha trabajado con compromiso, con honestidad, con valores, con mucho respeto, porque tenemos la humildad de saber escuchar y aprender si nos toca estar en determinado lugar, porque sentimos que la política es vocación de servicio, y por lo tanto, el énfasis siempre es la gente y sus problemas. Y cuando hablamos de la gente y sus problemas hablamos de toda la sociedad. Tenemos que dar respuesta a los más humildes, a quienes hay que ayudar. Tenemos que trabajar para que éste vuelva a ser un país de oportunidades, como lo vivimos con políticas sociales reales con el Batllismo y el Partido Colorado. Pero también tenemos que ocuparnos de los jóvenes, de los emprendedores, de los trabajadores, buscar inversión, buscar trabajo, de la gente que apuesta y que quiere salir adelante. Tenemos que dar respuestas reales, prácticas y concretas.

Creo que va por ahí, que un candidato a diputado, que va a ser uno en 99, más allá de la labor legislativa, va a ser un representante de Salto, y eso tiene que ir más allá de lo que se puede hacer en el Palacio, que es una tarea por la cual nos sentimos preparados por nuestra formación jurídica. Pero más allá de lo que hagamos desde el parlamento, hay otra tarea que hay que hacerla fuera del parlamento y que tiene que ver con esa oportunidad de ser un representante de Salto e ir a Montevideo a hacer las gestiones que sean necesarias, porque Dios está en todas partes pero atiende en la capital. Entonces, me imagino asumiendo un rol también ejecutivo y de gestión, más allá de lo netamente legislativo.

– ¿Cómo se imagina el día después del 30 de junio?

– Va a ser igual, porque el primero de julio me voy a levantar e ir a saludar a toda la gente que me ayudó, sea cuál sea el resultado. Lo haré muchísimo más temprano si no clasificamos porque me imagino que para muchos que han sentido esta causa como yo, va a ser un día de tristeza, más allá de que nuestro objetivo siempre fue mayo de 2020 y que Germán sea el intendente de Salto, tenemos la expectativa de clasificar entre los tres. Si clasificamos, que estamos trabajando para eso, me voy a levantar a agradecer a la gente que hizo posible eso, porque no va a llegar Agustina Escanellas sola, Agustina Escanellas llega gracias al trabajo de un montón de gente. Y eso es lo primero que tengo que hacer. Y si no llegamos a clasificar, también, porque gracias a ellos he logrado poder transitar este camino y hemos logrado muchísimo, más allá de los resultados y la 115 va a seguir en mayo. O sea que el primero de julio me imagino recorriendo, saludando a los dirigentes y agradeciendo.

El edil de la Lista 50, Carlos Silva, recuerda

“Somos la primera lista de todo el interior de Uruguay en sumarnos a la figura de Luis Lacalle Pou”

Carlos Silva es edil en la Junta Departamental y principal referente de la Lista 50 de “Aire Fresco”, dentro del Movimiento “Todos” que lleva a la presidencia de la República a Luis Lacalle Pou.

– ¿Cómo ha sido este proceso electoral que está terminando?

– Intenso, muy intenso pero siguiendo el ritmo de estos primeros nueve años de la lista 50, porque desde que nacimos en el año 2010, hemos mantenido un ritmo de trabajo constante, permanente y siempre al lado de la gente, en todo momento. En campaña electoral y fuera de la campaña electoral, así que ha sido realmente muy intenso.

– ¿Cuáles son la líneas centrales que ha manejado la 50 en esta primera etapa de la campaña?

– Básicamente, reafirmar el trabajo hecho durante todos estos años con nuestros dirigentes en los barrios, en el interior, nuestra presencia en el centro. Reafirmar que somos la primera lista de todo el interior de Uruguay en sumarnos a la figura de Luis Lacalle Pou en el año 2011, y además que es la lista que fundamos con Carlos Albisu allá por el 2010. Como te decía, en trabajo permanente y no solamente en zafra electoral, eso es fundamental y básicamente la lista 50. Estar siempre en contacto y no solamente durante la campaña electoral.

– ¿Cómo se imagina el día después de las internas?

– Evidentemente lo que queremos y nos imaginamos, es una victoria de Luis Lacalle Pou en la interna del Partido Nacional de la mano de la lista 50 aquí en Salto, pero también sabiendo que el trabajo continúa al otro día porque la tarea más grande y más difícil viene para octubre y para un posible balotaje donde tenemos la imperiosa necesidad de cambiar el gobierno del Frente Amplio y de que Luis Lacalle Pou sea el próximo presidente de todos los uruguayos para que el Uruguay pueda salir de la situación en la que se encuentra.

– En esta interna también se estarán eligiendo convencionales departamentales que abrirán la puerta al tercer tramo de la campaña que es la intendencia de Salto.

– Evidentemente vamos a elegir convencionales departamentales y nosotros ya tenemos definido quien va a ser nuestro candidato a intendente que es el doctor Carlos Albisu. Por lo tanto, queremos sacar la mayor cantidad de convencionales posibles para asegurar su candidatura, no tenemos duda que hoy su figura representa a la enorme mayoría del Partido Nacional en Salto, pero queremos seguir respaldándolo desde la lista 50 como lo hicimos desde el primer día.

Para Carlos Bruno, de la Lista 21820

“Cabildo Abierto vino a cambiar y a oxigenar la política”

Se trata de una nueva propuesta política que estará atravesando su primera experiencia electoral este domingo. Nos referimos a Cabildo Abierto, que postula a Guido Manini Ríos a la presidencia de la República. En Salto, se puede votar a través de “Salto Oriental”, Lista 21820. Para conocer a este nuevo partido, dialogamos con uno de sus representantes, Carlos Bruno.

– ¿Qué es Cabildo Abierto?

– Es un nuevo partido político, con un perfil propio, muy claro, identificado, liderado por Manini Ríos. Para nosotros es una nueva forma de hacer política. Digo siempre lo mismo, vino a cambiar y a oxigenar la política desde otro punto de vista. Tiene la particularidad clara en su postura, en sus principios, la cual nos seduce y nos lleva a acompañar a Manini en este proyecto político. Naturalmente que hubiese sido más cómodo para Manini y para el resto estar dentro de una estructura de los partidos tradicionales, pero se decidió caminar por afuera con una postura diferente, atendiendo a la problemática que tiene el país hoy haciendo propuestas de cambio.

– ¿Cuáles serían las propuestas más relevantes que proponen?

– Primero, la seguridad para nosotros es un tema muy sensible. Todos sabemos lo que está pasando, pero vemos la seguridad desde un punto de vista integral. Es decir, no es solo -como dicen por ahí- el empleo del ejército en la calle, no estamos de acuerdo con esa propuesta. Consideramos que la seguridad forma parte del tema educación de la seguridad. Forma parte el tema de la droga y forma parte de una política de seguridad y de respaldo a la policía. Consideramos que la policía es muy profesional pero que le falta apoyo.

Los centros educativos, como tenemos acá proyectado el Ibirapitá en el Barrio Nuevo Uruguay, que es un centro que busca la inclusión de la familia, que sea integral, que le de contención en los contextos críticos. Tenemos ejemplos muy buenos como Casavalle en Montevideo donde los chicos que van ahí tienen posibilidades, tienen esperanza, tienen futuro, no están desanimados, tienen una posibilidad como el resto.

Manini habla también de una cárcel de alta seguridad, porque nuestro sistema carcelario es bastante embromado, y a esos delincuentes pesados ponerlos en un lugar aparte. Vamos a plantear una ley de rápida consideración si se llega al gobierno para instrumentarlo de inmediato. Ese es un tema que si le preguntas a la gente te va a hablar de seguridad. Educación también. Ha bajado la calidad de la educación, ya hay dificultades de comprensión lectora de algunos chicos. Los egresados de Secundaria y en la oferta universitaria no tenés tantos estudiantes. Hay una deserción en los centros educativos muy grande, entonces, hay que evitar la deserción y eso no va por pasar a todo el mundo, eso es un error grande que atenta contra la calidad de la enseñanza.

También está la parte que sin ser demagogo esto no se va a arreglar rápidamente, es el tema económico, con los beneficios a empresas extranjeras que no se condice con las nacionales. Tenemos que, si bien apoyar la inversión extranjera directa, que es lo que nos da vida, lo que decimos es que hay que favorecer la inversión pero con condiciones claras. Por ejemplo, ahora con el contrato de UPM hicimos una propuesta por escrito donde decimos que lo vamos a revisar, porque también está lo del impacto ambiental en los ríos Yi y Negro, queremos saber cómo va a afectar la vía férrea en los pueblos por donde pase el ferrocarril. No estamos contra la inversión, si contra las inversiones que no son claras.

Somos conscientes que el año 2020 cuando asumamos o quien sea, no va a ser muy sencillo el tema porque hay un déficit fiscal muy elevado, eso complica un poco el panorama, pero bueno, no podemos seguir así. Consideramos que ha habido más gasto de lo debido. Tenemos más propuestas que estamos elaborando para el plan de gobierno que pensamos que después de las internas las vamos a tener prontas.

Las internas para nosotros son muy importantes y es casi obligatorio votar, tenemos candidato único, pero es obligatorio para nosotros para marcar nuestra presencia y dejar el aviso que Cabildo Abierto vino para quedarse y ser protagonista.

Para Pablo Perna, Lista 13 del Partido Colorado

“Si soñamos con un Uruguay Suiza de América y campeones del mundo, en primer lugar tenemos que sacar al Frente Amplio del gobierno”

Ha sido una revelación en estas elecciones internas, requerido no solo por la prensa local sino también nacional debido a su polémico eslogan de campaña, “mano dura y plomo”. Pablo Perna busca ser diputado a través de las Listas 13 y 113, llevando a José Amorín a la presidencia de la República y a Germán Coutinho a la intendencia de Salto.

– ¿Cómo ha vivido esta primera etapa de este largo proceso electoral que termina este domingo?

– La estamos viendo con mucha intensidad en virtud de que nos han pasado cosas atípicas, el hecho de haber salido con nuestras ideas propias y que esas ideas propias hayan traspasado el río Daymán, y que haya tenido una magnitud a nivel nacional, la verdad que es una grata sorpresa para mí. Desde que decidimos ser candidato a diputado, una de las condiciones que pusimos para poder salir a hablar y exponernos públicamente, es que íbamos a salir a decir todas aquellas cosas que pensamos sin filtro. Automáticamente creamos comisiones asesoras y fuimos a buscar a los referentes más connotados del departamento para que nos dieran una mano en las diferentes áreas y en la problemática que existía en la sociedad.

Es así que hoy contamos con 18 comisiones asesoras, con más de 120 salteños que han colaborado en esas comisiones. En la parte de seguridad tenemos a quien fue jefe de policía de Salto y de Rivera en el período del FA, que es Heriberto Fagúndez, con colegas penalistas, con personas relacionadas a la seguridad. En el tema de trabajo tenemos abogados laboralistas, empresarios, sindicalistas, contadores, economistas. En la parte de la medicina, el doctor Rattín, el doctor Julio Flores, el doctor Menoni. En la parte deportiva, el profesor José Luis Masci, Ramón Rivas. Hasta una comisión de la música, con Mario Sancristobal. Hemos ido a buscar a los mejores y conformamos esas 18 comisiones asesoras, por lo cual, aquello que decimos de “mano dura y plomo”, cuando hablamos de “mama luchona”, cuando hablamos de “cero ni ni” o cuando hablamos de los lumpen, estamos en definitiva hablando de eslóganes o titulares que tiene indudablemente un trasfondo sólido de personas que hemos trabajado y que en definitiva hemos elaborado proyectos para que una vez que se concrete la diputación, poder llevarlos adelante.

Hay un compromiso de que una vez que se concrete la diputación, todos esos proyectos que se han trabajado desde las comisiones, que esos mismos grupos sigan trabajando para poder llevarlos al parlamento. Por lo tanto, este período como candidato la verdad lo vivo como una experiencia muy linda y algo totalmente excepcional, no solamente por el afecto que uno va recibiendo en lo local porque más allá de las encuestas que hoy nos dan bien posicionados, eso lo vemos y lo sentimos en todas las reuniones que asistimos, en la cantidad de personas que asisten todos los días a la central, que cuando vamos a la feria los domingos, cuando vamos a la costanera, la demostración de afecto es muy buena, cuando salimos a la calle te tocan bocina, “vamos arriba mano dura y plomo”, que te ponen el dedito para arriba, “no le aflojes, seguí así”, y la verdad que son demostraciones de cariño, de afecto muy importantes, como cuando te escriben personas de todas partes del Uruguay y uruguayos de diferentes partes del mundo, como ha sucedido que me ha mandado un video un uruguayo que vive en Estados Unidos, un expolicía, que tuvo que irse del país porque una cuestión de inseguridad y se fue con su familia a Estados Unidos a generar lo que no podía generar acá en Uruguay, que es una buena educación y un buen estatus para su familia y para sus hijos. Personas de Estados Unidos, de España, de uruguayos que están en Rusia. La verdad que eso son experiencias muy lindas que te motivan para seguir adelante y que una vez que se concrete la diputación, en definitiva no ser unos más en 99 diputados.

– ¿Cómo se imagina el día después de las elecciones?

– El día después todo el partido va a tener que unirse atrás del candidato único a la presidencia. Acá no debemos olvidar que hay un objetivo único, que es sacar al FA del gobierno, que en sus 14 años de gobierno, que ya van para 15, a nuestro entender le ha hecho mucho mal a nuestro país. Le ha hecho mal desde el punto de vista de la seguridad, donde han muerto mucho más uruguayos en un año que en todo el período de dictadura militar. Es totalmente aberrante y son cifras escandalosas. Entonces, en el tema de seguridad ha sido un fracaso. En el tema educación han sido un fracaso. En el tema de inversiones han sido un fracaso. En el tema de planes sociales han sido un fracaso. El Frente Amplio ha sido un fracaso. Por lo tanto, que estas personas sigan gobernando 5 años más nuestro país, no tengo duda que vamos a terminar en una Venezuela.

Por lo tanto, aquel primer objetivo que tenemos todos, al menos los uruguayos que no comulgan con los ideales de Venezuela, no comulga con las corrupciones de Brasil y de Argentina, tenemos que ponerle un freno acá en Uruguay para no llegar a esos grados de corrupción que ha existido en esos otros países, y que ya hoy vemos la punta del iceberg cuando tenemos un ex vice presidente como Sendic procesado por peculado y abuso de funciones, como tenemos un exministro de Economía del FA procesado y un ex director del Banco República procesado. Y si vamos más atrás, vemos a funcionarios relacionados a la Salud, a ASSE, procesados, a funcionarios relacionados al casino, procesados.

Entonces, el primero de julio tenemos que estar todos juntos para elegir una nueva opción de gobierno, y nosotros a través de la diputación es una forma de trabajar para buscar ese cambio que todos queremos, porque si soñamos con un Uruguay Suiza de América y campeones del mundo, en primer lugar tenemos que sacar al FA del gobierno.

Por lo tanto, ¿cómo nos va a encontrar el primero de julio? Unidos con una misma finalidad, sacar el Uruguay adelante para que tengamos mejor seguridad, mejor empleo y podamos lograr alcanzar ese anhelo de Uruguay Suiza de América y campeones del mundo.

Para Diana Lucero, de la Lista 18 del Partido Colorado

Sanguinetti es la persona que el país necesita para enfrentar “las grandes polémicas y desafíos que hay por delante no sólo a nivel interno sino sobre todo internacional”

Diana Lucero, reconocida docente y adherente histórica del Partido Colorado, se sumó a trabajar en la Lista 18 del sector “Batllistas” que postula a Julio María Sanguinetti para un tercer mandato de la presidencia de la República.

– ¿Una vez más trabajando activamente en política?

– Sí, después de muchos años me he incorporado a la vida activa política siguiendo la línea del ex presidente y dirigente histórico del Partido Colorado Batllista, doctor Julio María Sanguinetti. Esta experiencia se debe a un interés por contribuir voluntariamente al desarrollo, al cambio, a la transformación de lo que tenemos hoy en Uruguay, para convertir al Uruguay en un país que pueda, de alguna forma, contribuir a aquel legado que tiene como Estado desde hace muchos años de propender al desarrollo de oportunidades para los más vulnerables de la sociedad, especialmente en el campo de la educación que conduce al desarrollo del trabajo, al progreso y a la transformación en todas las dimensiones de la vida política, social, económica, sobre todo pensando en las nuevas generaciones.

– ¿Trabajando con la lista 18 del Partido Colorado?

– Sí, porque fue la lista en la que originalmente nos iniciamos en la década del 80, cuando la reconstrucción democrática del país y junto al doctor Julio Sanguinetti en ese momento. Dejamos durante mucho tiempo, pero si trabajamos en la implementación de planes educativos que durante su segunda presidencia se desarrollaron bajo la dirección de la ANEP por parte del profesor Germán Rama y de su equipo de colaboradores. Esa fue la experiencia más rica que tuvimos en estas últimas décadas en Uruguay.

– Su preocupación central, además de todos los aspectos que tienen que ver con la sociedad, ¿está perfilada hacia la educación?

– Sí, hay algunos postulados básicos que tenemos que son evidentemente la vida, la familia, por supuesto el trabajo, pero fundamentalmente también la educación, porque la realidad del Uruguay de hoy nos enfrenta algunos desafíos muy profundos. De acuerdo a los últimos informes realizados particularmente por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sin duda que hay algunos aspectos que preocupan. Primero, el nivel de desempeño logrado en los ámbitos educativos sabemos que sólo un 60% de los jóvenes entre 18 y 21 años logran concluir, de acuerdo con la Ley de Educación, la Secundaria obligatoria.

Eso nos posiciona en una situación que no es privilegiada en el contexto de América Latina, estamos por debajo de Chile , de Argentina, de Perú, de Colombia, y los estudios internacionales realizados entre otros por la CEPAL, por el Banco Mundial, por la UNESCO, ocupamos en 357 países un lugar muy descendido, es decir, el lugar 65.

Eso nos obliga a repensar la gestión de la educación pública nacional, sobre todo favoreciendo el desarrollo profesional de nuestros docentes mediante la reformulación de los planes de formación docente, la exigencia de cursos post titulación obligatorios y sobre todo adecuando en función de un institucionalidad muy compleja y disfuncional, mejorando la gestión de los centros educativos a los efectos de darle más movilidad, más autonomía de gestión, sobre todo a los directores, y contribuyendo a que haya profesores con mayor permanencia en esos centros, y mayor compromiso pedagógico en función de esa formación continua.

Además, atendiendo a los sectores sobre todo más débiles de la sociedad, considerando que en los sectores de los quintiles más bajos en cuanto ingresos, solamente uno de cada 10 jóvenes egresa de la educación media. Evidentemente que eso implica una reconstrucción de la gestión educativa en todos sus niveles tratando de disminuir la brecha entre Primaria y Secundaria y lograr que dentro del gran conjunto que es la ANEP, se pueda alcanzar mayor vinculación, mayor integración de los subsistemas a los efectos de generar otras propuestas educativas, llámese liceos de tiempo completo, liceos de tiempo extendido.

Es decir, no se trata de aumentar el costo sino de gestionar mejor los recursos económicos que tenemos, que son muy valiosos e importantes dentro del presupuesto nacional del Estado.

– ¿Por qué entiende que es importante que el país cambie el rumbo y que Sanguinetti vuelva a ser presidente?

– Porque consideramos que el país hoy, en muchas dimensiones, evidentemente está enfrentado a grandes polémicas, a grandes desafíos no sólo a nivel interno sino sobretodo internacional. Creemos que el doctor Sanguinetti es una figura, y no dejo de reconocer que las hay otras también dentro del Partido Colorado o de otros sectores políticos, pero evidentemente él ha tenido ya la experiencia, la formación como político históricamente reconocido, pero además, por su actualización permanente más allá de la edad, que le permite generar la posibilidad de elegir a los mejores hombres o mujeres para gobernar el país, hacer acuerdos con otros sectores políticos de otros partidos que son absolutamente necesarios y que quedó demostrado en su segunda presidencia en la medida que en la educación hubo integrantes de todos los sectores políticos y no solo en ese campo.

Elegir a los mejores hombres y mujeres que tiene Uruguay desde el punto de vista de su calidad, de su formación profesional y su sentido profundo de identidad nacional, que eso es lo más importante para el compromiso que tiene que ver con las futuras generaciones, sobre todo las más jóvenes.

Para Rodrigo Goñi

«Uruguay increíblemente aquello que produce no le puede agregar valor, entonces tenemos desempleo y el gobierno a control remoto gasta como marinero borracho”

Rodrigo Goñi, ex diputado por Salto y actualmente miembro de la Corporación Nacional para el Desarrollo, encabeza nuevamente la Lista 192 que propone al senador Jorge Larrañaga para presidente de la República por el Partido Nacional.

– ¿Cómo fue esta campaña electoral que cierra ahora este primer capítulo y que luego sigue en octubre?

– Una campaña en nuestro partido intensa, donde aparecieron figuras nuevas que movilizaron a los que no estábamos habituados en cuanto a nuevos sistemas de penetración digamos publicitaria y demás, que ha dado una fricción pero que seguramente el partido en tanto su gente, el 30 de junio dirimirá las diferencias, nos ordenará de acuerdo al parecer de cada blanco y a partir del primero de julio arrancaremos la nueva etapa.

– ¿Cuáles han sido los principales lineamientos programáticos de su campaña?

– Están los temas archiconocidos de la seguridad con la propuesta de la reforma constitucional que bastante hemos conversado al respecto. Están los temas económicos como de primerísimo orden, donde tenemos un serio problema de competitividad, es de cir, de poder vender lo que producimos, donde nos encontramos con que tenemos millones de cueros al año pero que no lo podemos industrializar porque cierran la curtiembre. Solo de los últimos 8 años ese sector pasó de 8.000 a 2.000 empleos, para que nos demos cuenta del problema que estamos enfrentando. Tenemos madera, tenemos hasta pasta de celulosa pero la fábrica de papel cerró. Tenemos arroz cada vez menos, por cierto, pero tenemos arroz y cierran las industrias arroceras.

Y así podríamos seguir, como ha ocurrido con el fenómeno de los tambos y de la industria láctea, tenemos la industria láctea salteña cerrada, la de Paysandú y otras tantas de igual forma. Es decir, Uruguay increíblemente aquello que produce no le puede agregar valor y entonces claro, tenemos desempleo y el gobierno a control remoto gastando como marinero borracho encarece todo el funcionamiento del país y cuando tenemos un producto final es caro y no lo compra el mundo. Entonces, hay que atacar ese problema.

Tenemos problemas en educación desde hace muchos años. Recuerdo que en el 2013, hace seis años atrás, Larrañaga fue a Finlandia para interiorizarse de cómo hacían los finlandeses para ser los primeros en educación. Trajo un montón de nuevas perspectivas de las que se le rieron, hasta se mofaron públicamente, como hizo el Frente Amplio.

Y hoy nos damos cuenta que seguimos con los mismos problemas de antes en los sectores más pobres, en los más humildes apenas el 15% termina Secundaria, nada más, con lo cual es una condena a no progresar en la vida, en no tener educación y el gobierno nada hace, nada cambia, se aferra a lo que hay que obviamente no da resultados.

Todas estas cosas la hemos ido poniendo sobre la mesa para que la gente decida. Veremos qué opinan.

– ¿Cómo se imagina el día después del 30 de junio?

– Lo imagino como un día de calma, de tranquilidad, de analizar cómo quedó la situación dentro de nuestro partido y cómo comienza a perfilarse la nueva candidatura, los nuevos grupos que se formarán, las nuevas alianzas de cara a la elección nacional en un proceso que seguramente lleve 15 o 20 días, quizás un mes el armado de todo eso.

Para Daniel Galliazzi, lista 4000 del Partido Colorado

“Preocuparse y hacer cosas por el que menos tiene hace la diferencia”

El productor rural Daniel Galliazzi decidió ingresar a la política porque ya no se sentía representado. Hoy se encuentra dentro del sector “Batllistas” del Partido Colorado que propone a Julio María Sanguinetti para la presidencia de la República. Galliazzi buscará ser candidato a diputado por las Listas 4000 y 4015.

– ¿Cómo ha vivido este proceso electoral?

– Estoy muy tranquilo porque se cumplió lo que había pretendido hacer como cuando salí hace seis u ocho meses. La idea de la lista 4000 era salir a hacer un tipo de política diferente, intentarlo por lo menos. Cuando salí era porque estaba desconforme por como actuaban ciertos políticos que yo apoyaba. Entonces dije, se puede hacer una política diferente, ¿y cómo lo hicimos? Intentando hacer lo que a mí me parecía que era bueno para la gente y para el que menos tenía. Empezamos con talleres, uno se llamó “superándome”, otro taller que se llamó “sembrando valores”, el último que estábamos haciendo es “hacia el futuro”. Mañana nos vamos a Colonia Itapebí, ya estuvimos en Paso del Parque del Daymán. Es una forma diferente, es darle herramientas a la gente para poder salir a delante de una manera más digna, esa era la idea. Me dirán que eso no es política, yo creo que sí, yo creo que preocuparse por el que menos tiene es política, es una forma de demostrar que se puede, no solamente con propaganda y mostrarse, sino que haciendo cosas por el que menos tiene se hace la diferencia.

– ¿La gente valora esa propuesta?

– Al principio me costó explicarle a la gente qué es lo que yo quería, al no ser político, al no tener facilidad de palabra me costó un poquito que la gente me entendiera. Hoy si me entendieron. La verdad es que estoy conforme. Me preguntarán si pienso si me van a votar, no lo sé, no lo tengo claro, pero si entendieron las madres o veo en los barrios o en los pueblos cuando les estoy explicando y veo el interés, que por primera vez algún político se preocupó realmente por ellos. Por ejemplo, en Paso del Parque del Daymán no había ido nadie. Es un pueblito que está metido en la nada y no había ido nadie. Llevé los talleres pero no lo pudimos hacer porque no nos dieron los tiempos pero quedó el compromiso a futuro de que gane, pierda o me vaya mal o bien, la 4000 vuelve. Les dejamos las telas, quedaron las 15 mujeres con las telas en la casa y ahora en julio me voy con las maestras y les dan los talleres. Sin importar como me vaya políticamente, porque esa era la idea, que se puede hacer algo diferente.

– ¿Están recorriendo los barrios repartiendo listas?

– Gracias a dios tenemos muchos dirigentes. Para dar un ejemplo, el sábado pasado se me ocurrió juntarnos todos en Círculo y juntamos por teléfono en un momento más de 250 personas, y no había ningún acto, no había ningún cantor, era Galliazzi con el grupo de la 4000. Eso es lo que me deja contento, movilizamos gente, tenemos muchos dirigentes en todos los barrios. Y estamos llevando listas a los barrios. Yo contaba que somos el grupo que hizo la menos cantidad de listas porque hice muy pocas listas, porque como dije desde un principio, salí con la idea de no ensuciar y no contaminar y lo voy a cumplir hasta el último día, porque soy así. No vamos a salir a repartir listas por todas las casas, vamos a llevar la lista solo al que la pida o al que nos pidió antes, pero no estamos tirando ni repartiendo a la gente en la calle a mansalva, estamos dando al que la pida.

– ¿Cómo llega al 30 de junio?

– Primero, tranquilo, porque cumplimos lo que queríamos hacer. Mi meta personal fue cumplida, ahora queda recorrer el campo, que es lo que me gusta, mañana me voy temprano por todos los pueblos que pueda para llevar toda la documentación y material a los delegados, y lo quiero hacer yo personalmente. Entonces me voy a ir desde Lavalleja y a todos los pueblos donde haya mesa, y esta semana haré una reunión con los delegados también en Círculo para coordinar y después esperar al domingo, que será una fiesta.

– ¿Cómo se imagina el día después?

– Primero, mucha meditación, pensar qué pasó, después creo que van a venir muchos acuerdos, más en el Partido Colorado, donde vamos a tener que ser un poco adultos todos, sentarnos y pensar un poco en el partido y en lo que queremos como meta. Así que habrá mucha reflexión, pero más que eso na va a ser.

Lo único que voy a pedir a todos los políticos, primero, mucha suerte a “Batllistas”, a todas sus líneas que son mis compañeros, después a todo el Partido Colorado. Y a todas las listas, que tengan mucha suerte, que puedan votar tranquilos. Después les voy a pedir a mis compañeros políticos que demos el ejemplo y que la ciudadanía nos copie.

Que estemos en paz, que esta última semana evitemos la agresión y tratemos de enfocarnos en conseguir el voto sano y tratar de demostrarle a la ciudadanía que estamos en este lugar porque nos lo merecemos.

Entonces, tratar de ser correctos y mostrar eso que se va a ver en la ciudadanía.

Para Andrés Prati, Lista 404 del Partido Nacional

“No prometemos cosas que no podemos cumplir, no jugamos con la necesidad de la gente”

Andrés Prati encabeza la lista 404 que lleva a la presidencia de la República al senador Luis Lacalle Pou y que además propone votar en octubre de este año a Carlos Albisu para la diputación nacionalista por Salto.

– ¿Cómo ha sido para usted y la 404 llegar al término de esta primera etapa como es la elección interna?

– Si bien estamos terminando esta primera etapa del proceso electoral como dice usted, para nosotros se inició hace cuatro años prácticamente. Luego de un resbalón electoral de cuando no se consiguió la banca en la pasada elección.

Tuvimos un mes y poco cerrados y quietos, pero después volvimos a cargar las pilas, nos pusimos los objetivos de ser el sector más votado en lo que va a ser ahora a partir de esta contienda electoral, y en eso estamos.

Lo que va a pasar en esta primera instancia el domingo 30, es el producto de cuatro años de trabajo. Nosotros no cerramos puertas, estuvimos permanentemente visitando gente tanto en los barrios como en el interior del departamento y esperemos cosechar ahora todo ese esfuerzo durante ese periodo.

No somos golondrina de verano que viene a último momento a ofrecer los servicios políticos, siempre hemos estado gestionando, tramitando, dando una mano des de el lugar que podíamos. No somos gobierno, pretendemos serlo tanto en lo nacional como en lo departamental, y siempre tratando de dar una mano a aquellos que lo necesiten.

– ¿Cuáles han sido las líneas rectoras que ha tenido la 404 en esta campaña?

– Siempre dejamos bien en claro que no prometemos cosas que no podemos cumplir, no jugamos con la necesidad de la gente, no alimentamos la esperanza de la gente en el sentido de decirle que si llegamos le daremos tal cosa o que podemos acceder al gobierno vamos a tener tal solución para vos, porque vivimos acá, porque queremos mirar a los ojos a la gente luego de pasadas las elecciones, todos nos conocemos, trabajamos aquí en Salto y queremos tener la mirada en alto siempre.

Por eso las falsas promesas por llegar, por simplemente acceder a un lugar, nosotros la descartamos, esa ha sido siempre la forma de trabajar que tenemos.

Ha habido etapas, la 404 hoy está muy fortalecida, porque en un inicio era una agrupación más bien de gente joven, de estudiantes, de una edad generacional con un promedio de 25 años y eso ya ha cambiado luego de la unión con la lista 400, del apoyo de la Unión Cívica y del Movimiento Dale de Enciso, que también van a ensobrar con la 404 en lo nacional.

Así que estamos muy contentos con toda la expectativa de ser los preferidos en el sector de Aire Fresco, el más cercano a nuestro precandidato Luis Lacalle Pou y con el doctor Albisu siempre como nuestro referente en Salto.

– ¿Cómo se imagina el día después del 30 de junio?

– Y después del 30 de junio llegará el tiempo de las evaluaciones, obviamente el análisis del porqué de los números, también haciendo un análisis más fino por zona, y luego todos juntos detrás de Carlos Albisu alineados a la diputación de acuerdo a los resultados de esta interna.

Para Hoover Rosa

“Con eslóganes y propagandas lindas no se va a cambiar la realidad del país”

El Partido Independiente (PI) lleva como candidato a presidente a Pablo Mieres, mientras que en Salto su principal referente, Hoover Rosa, será candidato a diputado en las elecciones de 27 de octubre de este año.

– ¿Cómo ha sido esta campaña electoral que termina este domingo?

– Ha sido muy distinta a la del año 2014, dónde veníamos con problemas internos y notorios. Esta es una tapa en la cual todos los compañero y en lo personal estamos disfrutando mucho en el día a día, típico de la militancia, en todo lo que concierne a la campaña electoral y encarando la mejor manera posible esta interna que es sabido que para el PI es un camino con espinas, que es difícil llegar a la interna pero tenemos que votar y cumplir. La idea es alcanzar lo de 2014 e indudablemente tratar de superarlo.

– ¿Cuáles son los principales aspectos que ofrece al electorado en materia programática?

– Tenemos un eje programático basado en seis grandes puntos, que creo que son un común denominador de todos los partidos. Educación, seguridad, reforma del Estado, reforma de la seguridad social que poco se habla, queremos impulsar el tema de la tra nsparencia y lo proponemos a la ciudadanía a través de un mensaje, no ser demagogo. Por ahí pasa la propuesta, y esperemos que la gente de alguna manera nos acompañe y entienda nuestra propuesta. Pero como decía al principio, es una etapa que juegan más los sentimientos y a veces el apasionamiento de los partidos grandes que realmente tienen una interna y como que quedamos a un lado y nos cuesta estar en la escena pública, pero nuestro verdadero partido va a ser en octubre. De todas formas, día a día tratamos de convencer a la gente, visitarla, de llevarle nuestra propuesta, de explicarle claramente qué es lo que hay que hacer, que no se compren mensajes y propagandas y eslóganes lindos porque con eslóganes y propagandas lindas no se va a cambiar la realidad del país.

– Le iba a preguntar cómo imaginaba el día después de la interna, pero ustedes ya tienen resuelto el candidato a presidente, usted será candidato a diputado, así que le cambio la pregunta, ¿cómo imagina este camino que queda hasta octubre?

– Y bueno, un poco el camino con espinas es eso, tenemos una ventaja pero a la misma vez es una desventaja porque ya tenemos definido el presidenciable, tenemos definidos las candidatas y candidatos a diputados en los diferentes departamentos, por lo tanto, es solo presentarse y tratar de hacer una buena base y mostrar un crecimiento. Y el día después del primero de julio, uno ya se imagina en el horizonte el 27 de octubre, dónde vamos a poner todas las energías, vamos a apostar fuerte a concretar una buena bancada para estar en ese parlamento, que está claro que no hay mayoría parlamentaria para ninguno de los partidos, gane quien gane la presidencia va a tener que venir a dialogar con el parlamento y eso significa ceder, entonces el PI se siente bien en ese ámbito. Así que la meta para el 27 octubre, primero es conseguir la banca por el departamento de Salto, que no es un imposible, si es difícil pero no imposible, y el segundo objetivo es aumentar considerablemente la bancada del PI, hacerla lo más fuerte posible y de ahí en más, empezar a trabajar por el futuro del país.

– ¿Cuál es la forma de votar al Partido Independiente en estas elecciones?

– Tenemos la 314 y la 9314, las únicas lista que hemos presentado por el PI. Estamos en Brasil 1586 para que la puedan retirar.

DATOS APORTADOS POR LA CORTE ELECTORAL: