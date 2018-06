Una bendición evangélica. Con el Pastor Evangélico Juan Victorino Trindade Riet De la Iglesia Evangélica Bautista Salto

El Pastor Juan Victorino Trindade, lleva 50 años convertido en Pastor Evangélico Bautista.

Y tiene en su trayectoria bíblica, muchas bendiciones matrimoniales, con algunas diferencias con las demás iglesias.

El Pastor Victorino está casado, tiene cinco hijos y lleva una agradable y tranquila manera de vivir, en la compañía de los suyos.

Nos cuenta hoy cómo es una ceremonia por medio de su Iglesia que está ubicada en Juan Manuel Blanes 280:

¿Cómo la define a su Iglesia?

Consideramos que la Iglesia no es un edificio.

Eso es una capilla, a la cual asistimos.

La Iglesia es el cuerpo de Cristo que cada uno de nosotros la componemos.

Cada cristiano que se convierte, es un ladrillo más en el edificio de Cristo que va creciendo, creciendo, creciendo… hasta el infinito.

Nuestro énfasis lo depositamos en alabar a Dios.

¿Cuál es el significado de ser Evangélico Bautista?

Tenemos como lema y no permitimos entre nuestras costumbres, bautizar a los niños.

¿Cuál es el motivo?

Porque no tiene conciencia.

Pero sí llevamos adelante el bautismo, únicamente a aquella persona plenamente consiente de haber recibido a Cristo y que ahora quiere dar el testimonio público, de que se ha entregado a Cristo, entonces el Pastor o Diácono de la Iglesia lo bautiza.

Y allí pasa a ser miembro de la Iglesia.

¿Es un requisito luego para el casamiento por la Iglesia Evangélica Bautista?

Sí, lógicamente que sí.

Hay casos en que el novio o la novia no es creyente, pero está casado por la ley y nosotros a la bendición se la entregamos con gusto. Entonces llega al Templo y la recibe.

Es una manera de que otra persona conozca lo que es el interior de la misma y el concepto en ese sentido.

¿Entre qué edades oscila el bautismo que realiza?

De los 12 años en adelante.

Lo bautizamos en las aguas, los sumergimos, porque lo dice la Biblia: «descendiendo del agua o ascendiendo del agua».

Jesús fue sumergido.

Y ese es el simbolismo, para que la persona quede bautizada.

¿Existe la Comunión como en la Iglesia Católica?

En vez de la Comunión nosotros tomamos la Cena del Señor.

La Iglesia Católica cree que en la ostia, está el cuerpo y la sangre de Jesús.

Nosotros, la Iglesia nos reunimos una vez por mes y realizamos la Comunión.

Tomamos el pan o el vino o el jugo de uvas, como si fuera la sangre de Cristo, pero no lo es.

Esa es la diferencia.

Pero nunca decimos que es el cuerpo de Cristo, es el simbolismo.

Es un memorial que realiza la Iglesia, que si la persona no está bien con el Señor, no toma la Cena.

¿Cuántas uniones o bendiciones matrimoniales lleva en su haber?

Unas cuantas.

Por lo general, las personas ya son integrantes de nuestra Iglesia o conocidos y conocemos su trayectoria, como han llegado aquellos que aseguran estar legalmente casados por la ley y vienen a buscar la bendición.

Allí es cuando le inculcamos religiosamente el respeto del hombre hacia la mujer. Y lo que más les aconsejamos a las parejas, es a ser independiente de las familias.

Porque los dos serán una carne de ahí en adelante en Cristo. Pero no dejar a la familia nativa, sino que reconozcan la responsabilidad ante todo.

¿Qué opinión le merece el casamiento de matrimonio igualitario?

Recuerdo hace 50 años cuando me convertí, un Pastor anciano dijo: «un casamiento, es entre un hombre y una mujer». Y yo pensé: «pero valla consejo».

Y pasaron los años ¿y ves ahora?

Nosotros bajo ningún concepto lo vamos a hacer.

Algunas Iglesias incluso evangélicas lo han hecho.

Pienso que no debemos ser en ese sentido acusadores, de ninguno de los sectores, ni discriminadores.

Está más allá del hábito y la representación, el ser humano.

Yo por más Bautista que sea, si no soy un hombre íntegro, no sirve de nada serlo.

¿Cuáles son las condiciones que usted les solicita para llevar adelante la bendición?

Que esténcasados por la ley y si están viviendo en pareja, lo arreglen legalmente. Con la vida que tienen que llevar con el esposo, como lo dice la Biblia, tiene que ser cabeza de familia.

¿Tienen charlas anteriormente?

No se necesitan, porque al concurrir a la Iglesia, se va predicando en los cultos.

Al predicar la Biblia, predicamos de todo.

¿Cómo se lleva adelante la ceremonia?

Pasa adelante la pareja, se habla del matrimonio y de lo que este representa, con una palabra que en hebreo se habla mucho y es «Keduyín», que significa compromiso. Más allá de la Ceremonia es un compromiso entre los dos. Algo muy sagrado.

Estamos hablando de aquellos que son ortodoxos.

Luego al ir finalizando algunos hermanos que piden bendición les gusta que la Iglesia cante, con sus grupos de alabanza con orquesta.

Es un festejo, donde se le canta a los novios.

Todo muy sencillo y emotivo.

(Un agradecimiento especial a Milton De los santos y a su esposa Karina, por el contacto).