Con la Dra. Ginecóloga Cynthia Caraballo

Aunque nos encontremos en un mundo moderno y distinto hace unos años, debemos dar cabida en una pareja que va a casarse, a tomar los recaudos en salud, previos a esa unión, tanto para el novio como para la novia.

Allí nos encontramos entre otros, con la visita a un médico Urólogo si es para el novio y de un Ginecólogo para la novia.

En una unión organizada, también se encuentra el tiempo de espera de los nuevos integrantes de la familia que se formó, que muy pronto llegarán.

Son muchos los temas a tener en cuenta, en lo que concierne a la intimidad de esa pareja, por ello recurrimos a la Doctora Cynthia Caraballo, que con su experiencia en atención a mujeres de diferentes edades, le expondremos algunas inquietudes:

¿Llegan las pacientes, con muchas dudas?

Bueno para empezar como bien decías, al principio estamos viviendo en una realidad distinta a la de hace algunos años, por ejemplo hoy en día no existe tanto tabú acerca de la sexualidad entre madres e hijas, sino que incluso vienen juntas a la consulta, con mayor información por lo tanto previo al casamiento.

¿Es común atender a pacientes por exámenes de rutina porque van a casarse?

En el tiempo que llevamos atendiendo en la policlínica hemos recibido consulta de mujeres por exámenes rutinarios o por temas puntuales como puede ser la anticoncepción de manera independiente al casamiento

Están los casos en que nunca se han realizado exámenes, por temor porque nunca fueron al ginecólogo, porque no se lo indicaron, por no haber tenido relaciones previamente y hasta por falta de tiempo, a las que de rutina le hacemos el control que corresponda.

Consulta que se hace muy poco actualmente (hablando de la novia en la previa al casamiento), pero sí recibimos a mujeres que solicitan anticoncepción, destacando que en los casos de bajo riesgo ningún resultado es necesario para iniciar la anticoncepción.

Algunas pacientes llegan intentando conocer más sobre el tema, ya que desea planificar su vida y la de su esposo.

Sabemos que la anticoncepción es un conjunto de métodos que permiten a la pareja ejercer y disfrutar de su sexualidad, así como escoger libre y responsablemente el número de hijos a tener.

¿Cuál es la consulta en este caso?

Consultan acerca de cuál método anticonceptivo es más conveniente, seguro, así como en otros casos la posibilidad de cambiar el método.

Puede ser que esté utilizando un método de barrera y ahora que se va a casar, con una confianza mayor con su pareja, cambiar a un método medicalizado.

¿Cuál es el anticonceptivo más solicitado?

Generalmente se opta por los anticonceptivos orales (pastillas anticonceptivas).

¿Traen consecuencias?

Siempre existieron muchos prejuicios en cuanto a los anticonceptivos orales «muchas hormonas « y por allí la necesidad de muchos descansos».

¿Ha habido cambios en cuanto a ellos?

Hoy los anticonceptivos de última generación son pastillas seguras, con bajos efectos secundarios, brindando una mayor seguridad con un 99,9 % de efectividad.

¿También es un mito de que los anticonceptivos orales engordan?

En realidad, no es como una vitamina que engorda, pero se pueden ver asociados pequeños incrementos de peso según el estilo de vida de la paciente: sedentarismo ansiedad, sobrepeso previo.

Pero actualmente generan muy poca retención de líquido, no haciendo variar ni el talle, ni el peso en mayor proporción.

¿Cuáles son los anticonceptivos usados hasta hoy?

Tenemos métodos no medicados como los de barrera (preservativos masculinos y femeninos).

Luego están los métodos medicados hormonales y los no hormonales.

Dentro de los Anticonceptivos hormonales:

*Se encuentra el DIU liberador de hormonas.

*El implante anticonceptivo, que va colocado de forma subcutánea en el brazo, liberador de hormonas.

*El parche anticonceptivo, que también va colocado bajo la piel.

*Los inyectables.

*Y las pastillas anticonceptivas.

¿Cuál es más seguro de los cinco?

En realidad no hay un método más seguro que otro.

Siempre se ajusta a la paciente, por ahí lo que es seguro para ti no se ajusta a mi.

¿De manera estadística, cual es el más usado?

Hay un gran predominio de los anticonceptivos orales y del preservativo.

¿Cuál es el cambio que nota en toda la situación de estos cuidados?

En el cambio desde métodos de barrera en anticonceptivos orales.

Más que nada si es adolescente tratamos de asesorarlas sobre prevención de enfermedades y promover los métodos reversibles de larga duración

¿Cómo son las consultas luego del casamiento?

Luego del casamiento, con la convivencia comienza el verdadero reto: la comunicación en la pareja no puede faltar, principalmente en cuanto a la sexualidad se habla y por ahí se dirigen las dudas habitualmente.

“Sacrificado, pero muy disfrutable”

Nuestro hogar. Con Catalina Sánches y Gustavo López

Gustavo y Catalina llevan 27 años de casados.

Tienen dos hijos: Lorena y Eliot, conformando así, una familia unida y en compañerismo.

Cuando pensaron en tener su casa, aunque con ansias y entusiasmo, ya imaginaban que iba a resultar todo muy difícil. Y lo fue.

No logrando contar con apoyo de ningún ente, ni con mano de obra paga, decidieron aho rrar todo lo que podían para tratar de conseguir su hogar.

Trabajó toda la familia y paso a paso, lograron ir construyendo, hasta la culminación de la vivienda.

Hoy se sienten orgullosos de haberlo logrado sintiéndose muy cómodos, disfrutando de su casa propia, amplia y cómoda.

Dialogamos con ellos, para conocer como fueron organizándose:

“Anteriormente a conseguirla, estuvimos viviendo con mis suegros Marta Mutti y Roberto López, durante veintidós años”, nos dice Catalina. El espacio con el que contábamos allí, era reducido, pero sí teníamos la posibilidad de compartirlo todo en la casa.

Nos brindaron siempre esa posibilidad.

Y nosotros siempre con la idea fija, pensando en cómo hacer para construir una vivienda, pero la parte económica no nos ayudaba.

Trabajábamos mi esposo y yo, pero no llegábamos a reunir ningún dinero importante.

¿Cómo fue adquirir el terreno?

-Gustavo: Yo estuve durante 14 años, trabajando en el rubro de la naranja. Como es de imaginarse, el sueldo que conseguía era solamente para adquirir los comestibles que consumía la familia.

Y mi esposa trabajaba, como lo hizo siempre, pero con un sueldo mínimo que no alcanzaba para mucho tampoco.

En un momento dado, cuento con la oportunidad de comenzar a trabajar en las papeleras de Río Negro y conseguimos un buen dinero trabajando allí y en ésa época, teníamos los 15 años de mi hija Lorena.

Nos debíamos decidir por el terreno o los 15.

Nos decidimos por el cumpleaños, ya que era la única nena. Volví a las otras papeleras y allí sí, logramos reunir el dinero para el tan ansiado terreno.

¿Cómo logran el negocio?

-Catalina: vinimos a elegir el terreno con mi hija ya que mi esposo estaba en Montevideo trabajando.

Nos enteramos de la venta de estos terrenos en la zona y nos gustó este porque era un e spacio parejo, ya como para no tener gastos en cuanto a relleno y demás.

Hicimos el negocio con una entrega y sesenta y ocho cuotas en unidades indexadas.

Allí nos “pusimos las pilas”, concientizados de que teníamos que ahorrar. Fue un sacrifico muy grande.

Y da la casualidad que en la empresa que se encontraba mi esposo, no había más trabajo y lo indemnizaron con un despido, siendo un monto importante de dinero. Fue cuando comenzamos increíblemente a construir.

Tengo que agradecerle mucho a la familia, a mi hija Lorena, a mi hermano Diego y a todos, por el apoyo recibido para la construcción de la vivienda.

Es impagable como han trabajado para ayudarnos.

¿No lograron apoyo de un ente público?

-Gustavo: no, nadie colaboró. Mi esposa se tomaba la molestia de ir hasta la Intendencia, Mides y otros entes del estado, aunque fuera por alguna canasta de materiales, pero sin respuesta alguna. Construimos la casa con mucho sacrificio.

Trabajando mucho y ahorrando, pero solos, porque si pagábamos a alguien para la construcción, no podíamos comprar materiales.

¿Cómo fue creado el diseño de la construcción?

-Catalina: A los planos, nos los entregó la Intendencia, como un plano económico, por mano benévola.

Comenzamos a construir las bases, el cimiento y como mi esposo en ese entonces trabajaba, tenía solamente los fines de semana para continuar con la construcción.

Contratamos algunos camiones de materiales y entre mi hija, que mucho trabajó y el resto de la familia, junto a algunos amigos, logramos hacer el piso.

Luego, cada fin de semana que Gustavo venía a Salto, muy de a poco se seguía con la construcción.

A medida que podíamos íbamos comprando los materiales.

Como era el caso de los ladrillos, que en su totalidad la casa llevó doce mil.

¿Cuánto demoró la construcción?

Un año aproximadamente.

Hoy hace cuatro años que la disfrutamos.

¿Quedan proyectos?

Sí, faltan todavía las terminaciones y algunos otros detalles.

¿Cómo quedó compuesta?

Por el living comedor, la cocina, el baño, tres dormitorios y un depósito amplio. Con barbacoa y un horno para pan.

¿Cómo se siente la familia por lo conseguido?

No pienso en lo que conseguimos, siempre pienso en avanzar más.

Pero si es verdad, que nos sentimos felices de haber realizado tanto sacrificio y al fin, estamos disfrutando mucho de la casa.