Por qué la novia se viste de blanco: desde los antiguos romanos el blanco ha servido para simbolizar la alegría y era usado por los distintos pueblos en sus días de fiesta. Y en el siglo xx, el blanco pasó a representar la pureza y la virginidad de una mujer y se convirtió en el color elegido para los vestidos de novia. Una de las personas que marcó tendencia al casarse de blanco fue la Reina Victoria. Antes que ella las mujeres simplemente usaban su mejor vestido para su boda. La tradición de llevar algo nuevo, algo usado, algo azul y algo prestado surgió en la época victoriana:

El novio no puede ver a la novia: según la tradición, es de mala suerte que la novia se haga su propio vestido, que se pruebe el atuendo completo el día anterior a la ceremonia y que el novio vea el vestido antes de la boda.

El velo como símbolo de modestia: el velo representa la modestia y la privacidad y le aporta un aura de misterio a la futura esposa. En algunas culturas asiáticas el velo se utilizaba para ocultar el rostro de la novia hasta el momento de la ceremonia, para que el novio no pudiera rehusarse a cumplir con el matrimonio arreglado en el caso que ella no fuera de su agrado. Recién después de ese instante, el novio podría levantar el velo para conocer a su nueva esposa. En otras culturas también se creía que el velo protegía a la novia de la envidia y los malos espíritus.

Las ligas: desde un principio el rito de la liga estuvo vinculado a la virginidad y la pérdida de esta condición que implica el matrimonio. En Francia, a mediados del siglo xv, los hombres corrían detrás de la novia para quitarles las ligas. Con el paso del tiempo el novio se convirtió en el responsable de sacarle las ligas a su nueva esposa para tirárselas a los hombres solteros. Los que las alcanzaban serían los próximos en casarse.

Actualmente la novia le entrega las ligas a sus mejores amigas.