La ansiada visita al Registro Civil

Con la Secretaria Administrativa del Registro Civil de Salto desde hace 20 años. Anyela Meneses

Cuando piensan los novios en la unión del matrimonio por el Registro Civil, reconocen felizmente, que es lo más serio a corto plazo que se les avecina a ambos en sus respectivas vidas.

Lo miramos con sumo respeto ya que es de público conocimiento, que sus datos deben ser brindados de manera fidedigna y guardados en archivos judiciales.

Quisimos conocer, cuáles son los requisitos y cómo se lleva a cabo el hermoso evento, para aquellas parejas enamoradas, que planean un futuro juntos y quieren dejarlo por sentado bajo actas.

Dialogamos de manera muy amena con Anyela, encargada de reunirlos, con 20 años realizando la tarea:

¿Cuál es el primer paso para llevar a cabo el casamiento?

Puede acercarse a la Oficina del Registro Civil el novio, la novia o ambos, incluso si están por ejemplo en Montevideo. Puede venir un familiar a inscribirlos.

¿Con cuánto tiempo de anticipación?

Dos meses antes de la fecha que eligen.

Se los anota sin ningún documento y allí se les formula la fecha y la hora que ellos elijan para casarse. Se les entrega un formulario, con todos los requisitos que tienen que traer el día que vallan a firmar los edictos.

¿Qué incluye?

Toda la documentación, los testigos y la certificación de los estados civiles de cada uno.

Si son solteros o alguno de ellos divorciado, deben abonar un timbre para matrimonio en la Asociación de Escribanos por un valor de $ 612.

Y si son divorciados deben agregar la partida del divorcio, de su matrimonio anterior.

Si son viudos, presentan la partida de defunción de su anterior cónyuge.

Vuelven un mes antes de la fecha solicitada para casarse y firman el edicto.

¿Qué es un edicto de matrimonio?

Queda conformado el expediente de matrimonio, donde se les toma los datos al novio, luego a la novia, firman y luego tienen que presentarse con cuatro testigos mayores de edad, que pueden ser familiares o no. De allí salen los contrayentes para el diario, a realizar la publicación, con un formulario que se les entrega, eligiendo el diario local que deseen: Diario El Pueblo, Diario Cambio o Diario La Prensa.

¿Por cuánto tiempo se lo publica?

Durante tres días.

Vencido el plazo de las publicaciones, tienen que presentar en la Sede Judicial, la última publicación del diario, que este se lo entrega en forma gratuita, ya que ellos abonan, justamente para que se les entregue el último diario, para presentar al expediente.

¿Qué sucede con ese diario que se entrega en la Sede?

Queda en la Sede, agregado al expediente.

¿Cómo es la entrega de fechas?

Tiene un tiempo. Llegan luego de ese primer trámite a preguntar cuándo comenzamos a entregar fecha y siempre es, dos meses antes del casamiento. Si llegan ahora en junio, se les entrega la fecha el primer día hábil, para el mes de agosto.

¿Los testigos que firmaron antes del evento, necesariamente tienen que ser los mismos?

No, pueden ser diferentes.

Dos testigos por cada uno.

Para el día del casamiento tienen que presentarse los cuatro. Que pueden mamá y papá, hermanos, vecinos, amigos, siempre mayores de 18 años.

¿Con cuántos años deben contar los contrayentes?

Con 18 años.

Ahora la ley ha cambiado y con 16 años, ya se pueden casar con la autorización de uno de los padres.

¿Con cuántos años puede firmar el edicto?

Con 15 años, pero obligatoriamente tiene que esperar al día que esté cumpliendo los 16, para casarse, aunque tenga la autorización de sus padres.

¿Hay preferencia por el Juez que los vaya a casar?

Antes dependíamos de los jueces de Paz de la parte Judicial. Teníamos uno por mes, pero desde hace dos años se nombró en forma definitiva al Dr. José Soto Maquia, Jefe del Registro Civil y solamente él realiza las ceremonias.

¿Cuál es la estadística por año?

Entre cuatrocientos cincuenta y quinientos casamientos.

¿De diez años a esta fecha ha cambiado?

Se mantiene. Se apuesta al matrimonio todavía.

¿Cuánto tiempo lleva la ley del matrimonio igualitario?

Dos años.

Se van realizando en Salto entre parejas varones cinco matrimonios y cuatro de mujeres.

¿Los eventos deben hacerse obligatoriamente en el juzgado?

No, se están realizando matrimonios a domicilios y son muchos.

Aunque el Juez del Registro Civil, no se encuentra en la obligación de casar afuera.

¿Tiene un costo extra?

El valor del casamiento a domicilio en timbres, es de $ 18430. Son timbres especiales. El juez de Paz cuando jura como tal, no puede aceptar dinero extra a su salario. No va ninguna recaudación para el Juez, ni para el Juzgado, ni para los funcionarios, como es mi caso.

Acompaño a la Juez de Paz Dra. Margarita Toriani, que es la que concurre en estos casos a los domicilios porque le gusta mucho, al igual que a mí. Es un placer acompañarla. Lo hemos hecho en Parador Ayuí, Paseo Alemán, La Calandria o en estancias.

También han llegado jueces de otra Sección, con la autorización del Juez Oficial, el Dr. Soto.

¿Cuáles son los días de casamiento?

Miércoles, jueves y viernes. Pero si hay una solicitud fuera de esos días, el Juez lo consulta y se hacen excepciones. Trabajamos de lunes a viernes de 13 a 18hs.