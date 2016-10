Margarita Da Costa. Marinero Administrativo de Prefectura de Salto

Margarita comenzó su profesión hace veintidós años.

Ingresó en la Escuela de Especialidades de la Armada en Montevideo y luego de dos años, se inclinó por la administración, desarrollando toda su tarea hasta la actualidad, aquí en Salto.

Tiene una hermosa familia conformada por su esposo Álvaro y su hijo Valentín.

Su problema de salud comienza en agosto del año pasado, pero hoy se siente totalmente recuperada.

Su historia, narrada por ella:

“Concurrí a realizarme un análisis de rutina y me encuentro con que tenía un tumor de un centímetro y medio.

La operación llega muy rápido, en el mes de agosto, pero lo que me pasó luego, fue muy sorprendente, ya que me volvieron a operar en setiembre nuevamente.

Porque se dan cuenta los médicos, de que me habían quitado el ganglio, pero la operación estuvo realizada en un área tan cerca al mismo, que quedaron secuelas y rastros del ganglio infectado, alrededor.

Me ve el médico y luego de revisar toda la historia, me dice que hay que operar nuevamente, porque estaba la zona infectada y no había alternativa.

En esa segunda operación donde el médico me decía que tenía que ampliar la cirugía, nos trasladamos con mi esposo a Montevideo en setiembre y le planteamos que yo estaba decidida, si había que quitar la mama, sin dudas que lo hiciera.

Le dije: “Yo quiero vivir. Tengo cuarenta años ya estoy grande, y tengo un hijo. Si usted ve que hay que quitar el seno, ni lo dude”.

Me respondió que no era para sacar el seno.

“Si yo le dijera a usted que debe sacárselo, sería injusto e innecesario. Y me animo a decirle más: ni los ganglios es para sacar, porque lo suyo, fue encontrado bien a tiempo”.

¿Qué sentías?

Absolutamente nada. No tenía ningún dolor, ni incomodidad.

Pero había que esperar unos dieciocho días, para poder contar con el resultado de la operación y ver que procedimiento seguía.

Me había quitado el ganglio centinela. Y si estaba éste comprometido, me tenían que quitar todos los demás.

Pero por suerte, dio negativo.

Cuando lo visito ya con un resultado por ver, me dice que yo era muy joven y tenía que hacerme quimioterapia y radioterapia.

Recordaba todo lo que había pasado con mamá, que a los cincuenta y seis años, la operaron del seno izquierdo.

Pensé que podía llegar a ser hereditario y lo voy a saber en un análisis de genética que en abril me lo van a realizar.

¿Qué pasos siguieron luego?

Me dan cita con el oncólogo y como el resultado de la segunda operación estaba excelente, ya me dieron órdenes para realizar algunas tomografías y comenzar el tratamiento con las quimioterapias.

Me las realicé, dos en Montevideo y dos acá en salto.

¿Cómo fue tu reacción, ante la noticia del tratamiento a cumplir?

Fue muy fuerte.

El doctor me había explicado en que consistía, cómo me iba a sentir y que se me iba a caer el cabello.

Para mí fue muy desalentador.

¿Por qué te realizaban el tratamiento, si todo estaba bien?

Me dijo que por la edad, por ser tan joven, sí o sí, había que hacerlo.

Eran ocho sesiones de quimio, y me hacen un estudio de proteínas y me dio negativo, al final me hicieron solo cuatro.

Pasé muy mal con las quimio, además sabiendo todo lo que venía después con la caída del pelo y demás.

Comencé con la primera, el 20 de noviembre en Montevideo y ya cuando venía en el viaje me sentía muy mal.

En la segunda, que fue el 11 diciembre, se me empezó a caer el cabello y comencé a usar pañuelo.

Para mí fue mucho más fuerte que me haya dicho lo del tratamiento, en sí, que lo que tenía. Yo al principio lo había tomado bien.

Siempre pensé en positivo, y todo lo que el médico me decía que había que hacer, lo hacía y lo sigo haciendo.

Además de la inmensa fe que tengo, rezo mucho.

Pero estoy siempre con un estado de ánimo muy bueno, porque sé que lo que haga, va a ser para mi bien.

¿Concurrías a algún grupo de apoyo?

Concurrí a una charla, antes de comenzar con las quimios, con Dania Castañeira, que me hizo mucho bien.

Me fortaleció y me gustó mucho haber concurrido a esa reunión, para darme el valor que conseguí, yendo allí.

¿Cómo te sientes hoy?

Hoy estoy bárbara.

En realidad yo he llorado muy pocas veces.

Simplemente vivo. No pienso nada, como que mi mente estaba preparada. Nunca dejé de trabajar. Solo en los días cuando me hacían las quimio, demoraba como tres días en recuperarme. Pero me reponía, me ponía la peluca y me iba a trabajar, aunque fuera más tarde. Pero siempre con fortaleza.

Recuerdo que el jefe que tenía en ese entonces, era excelente.

Hoy la ciencia está tan avanzada, que es como que uno sí o si, sale adelante.

Recuperé kilos y me voy cortando dos veces ya el pelo. Eso me deja muy contenta.

¿Cuáles son tus planes?

Seguir viviendo bien, para poder criar mi hijo y seguir con mi familia reunida, mi casa, soy joven y tengo que salir adelante.

Tengo mis raíces en la localidad de San Antonio y conozco una señora de la zona que ha pasado por un momento similar al mío hace unos diecisiete años y está bárbara.

Yo la admiro mucho. Siempre le estoy diciendo a mi esposo que la tomo de ejemplo, porque supo salir adelante y sentirse bien.

Quisiera agradecer al Hospital Militar, en el cual me operaron las dos veces que necesité, la atención es excelente.

Otra persona que siempre digo, me salvó la vida, es la Dra. Flavia Albini, que me trató siempre y desempeña su tarea en el lugar donde trabajo.

¿Un mensaje a quienes estén pasando por tu misma situación?

Tener mucha fe.

Pero además de eso, pensar en positivo. Yo tuve el gran apoyo de mi esposo, que es de destacar y de la familia.

Aprendí a valorar las simples cosas, como mirar una flor de otra manera. Mi esposo tiene un hermoso jardín y yo lo disfruto mucho, diariamente.

El médico me dijo: “Yo le voy a robar ocho meses de vida, pero le voy a devolver cuarenta años. Porque usted de esto, va a salir”, y cada vez que quiero deprimirme, pienso en las palabras del médico y me vuelvo a levantar.

Yo pude salir adelante. ¡Y si yo pude, se puede!