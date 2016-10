Publicada el 11 de diciembre de 2015

Hace exactamente ocho años concurrí a hacerme los exámenes de rutina indicados y sugeridos para las mujeres mayores de cuarenta años, como lo establece la ordenanza del Ministerio de Salud pública como normativa vigente sobre exámenes preventivos. Debía realizarme mamografía y ecografía de mama, contaba con 42 años.

Concurrí sin ningún temor a realizarme los dos exámenes, la mamografía primero, no dolió tanto como dicen, luego esperé en la sala, pasados unos minutos me llaman, me comunican que van a repetir el examen, así lo hacen y le sigue una ecografía.

“Señora, va a tener que consultar con su cirujano, vemos un pequeño nódulo de 3 mm, paralizada frente a la técnica atiné a contestar, nunca me operaron, no tengo cirujano, «entonces consulte con su ginecóloga, ella le va a explicar».

Acudí al Dr. Juan José Leal, en menos de diez días estaba operada y en mi casa restableciéndome, antes de los quince días estaba trabajando, luego vino la etapa del tratamiento, radioterapia, cobalto y cinco largos años de tamoxifeno,

Todo sucedió muy rápido, el tumor era muy pequeño, sino la historia hubiese sido otra, pero todo pasa por algo, estuve en el momento justo, acudí a hacerme el chequeo como lo aconseja el Ministerio de Salud Pública.

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres uruguayas, según las estadísticas una de cada diez mujeres podrían desarrollar este cáncer. Se ha invertido mucho dinero para que se tome conciencia de esto.

Esta semana escuché ( mes de diciembre de 2015) al ministro de Salud Pública informar a la población que a partir de ahora sugiere realizarse la primera mamografía a los cincuenta años, diez años más tarde de lo estipulado en este momento, (¿tanto puede pasar en diez años ?).

Lamentablemente debe ser una cuestión económica, son diez años que se pospone la realización de este tipo de chequeos que entre otras cosas ya había calado en la conciencia de la mujeres que se quieren a sí mismas y aprecian la vida.

Subirl la obligatoriedad de realizarse chequeos a los cincuenta años supone para el Estado un gran ahorro de dinero que supone la realización del mismo.¿Estaré equivocada?

Siento una profunda tristeza y preocupación, no he sentido una sola voz en contra de esta modificación.

Las mujeres de 40 años pueden esperar diez años para realizarse la primera mamografía.

Esta determinación del ministerio de salud supone en mí muchas reflexiones pero hoy una es la que fundamentalmente da vueltas en mi cabeza:

“Si hace ocho años la sugerencia del Ministerio de Salud Pública del Uruguay hubiese sido que la momagrafía se realizara a partir de los 45- cincuenta años , yo estaría muerta».

Adriana Martínez