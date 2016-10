Teresita Artave Bordenave. Profesora Adscripta en UTU

El interés despertado en Teresita por conformar y fundar un grupo de apoyo para las personas afectadas de cáncer, nace sin dudas por la experiencia que el destino le deparó hace años.

Conforma una hermosa familia, muy unida, que junto a los demás familiares y amigos, fueron su respaldo en esos momentos difíciles que tuvo que pasar.

Dejemos que Teresita sea quien no regale su historia de vida, contada a su manera:

“Mi problema de salud me toma muy de sorpresa.

En el año ´98 me operan de útero.

Según el médico, eran células no cancerígenas, pero había que quitarlas por miedo a que surgiera algún otro problema.

Pasado un tiempo de la cirugía, comienzo a notar que mi materia fecal no era normal.

Traía conmigo una experiencia de cerca de treinta años con mi papá con problemas de colon, que termina falleciendo de cáncer de estómago. Y siempre mamá nos decía que su caso debía ser hereditario ya que familiares suyos habían tenido la misma patología.

Consulto con el Dr. Néstor campos, que sabía de la historia de papá e insistió en hacer estudios.

Lo único que me quedo para realizar fue la rectocolonoscopía, y me la realizo en setiembre.

Como presintiendo lo que venía, le dije al doctor en ese momento: -¿Dónde lo tengo al tumor?

-¿Pero por qué me pregunta eso?

-Porque mis muchos de familiares lo han tenido y si es que es hereditario, yo supongo que lo debo tener.

-No le puedo decir nada. Sí, mañana venga a su médico temprano.

Fui. Y es mi hermana la que va a hablar con el Dr. Campos, entra a una pieza y cuando sale, lo hace llorando.

Me dice que el médico me operaba el jueves.

¿Cómo fue tu reacción?

Recuerdo muy bien ese momento, porque estaba de lentes y por debajo de ellos, las lágrimas caían en el piso.

Yo tenía 39 años cuando me operaron.

¿Cómo fue tu recuperación?

Salgo de alta el 2 de octubre de mañana y a la noche, me internan de urgencia, porque estaba haciendo una peritonitis, con una falla de sutura y me vuelven a operar, estando en CTI durante diecinueve días.

Luego me Ostomizaron, con una iIiostomía, en el intestino delgado, en el lado derecho e izquierdo del abdomen. Con la bolsita solamente en el lado derecho.

Paso veinte meses así y allí comienzo la quimioterapia, durante un año. Y en julio del 2001, me reconstruyen y gracias a Dios nunca más tuve problemas.

Cuando esto me sucede me quedé asombrada, ya que mis familiares, amigos y conocidos, se anotaban para ir a cuidarme. De Artigas y otros departamentos.

Me hacía sentir muy bien.

Entonces a medida que me iba mejorando, fui pensando, que todo lo que yo había recibido de esta gente, tenía que devolverlo.

¿Es allí que se te ocurre la idea de formar un grupo de apoyo?

Me hice amiga de Silvia Tarabini, una muchacha que trabajaba en ASISPER, y conocimos a un señor que tenía un programa de radio y fue cuando le comentamos lo que deseábamos hacer para promoverlo.

Como conformaba yo la comisión de apoyo del club Chaná, comenzamos allí las primeras reuniones.

Luego me enteré de que Pocha Rodríguez y Fausto Bentancourt, habían tenido cáncer, los invito y luego se suma Mireya Beneditto, conformando un grupo precioso, que se llama: “Grupo Oncológico Vivir Mejor”.

El fin del grupo es la autoayuda. Para compartir todos los momentos buenos y malos que nos toca pasar.

Y fue fundado el 3 de febrero del 2003.

¿Qué logros han conseguido con el grupo de apoyo?

Mucho.

Cuando comenzamos a trabajar, la única que se atendía en Hospital era yo. Y allí no se contaba con un espacio físico donde hacerse la Quimioterapia y comenzamos a trabajar para conseguir el Hospital de día, que luego lo logramos, con la ayuda de todo Salto.

El Dr. Mouse, nos apoyó mucho.

Actualmente el grupo se encuentra muy unido, por tantas familias agradecidas por su apoyo.

Y en cuanto al trabajo, contamos además del Hospital de Día, con la Salita de Cuidados Paliativos y todos los aparatos donados para el Hospital.

¿Cómo se logra Casa Amiga?

Es una casa monumental, administrada por el Grupo Oncológico Vivir Mejor. Una necesidad que tenía Salto.

Un proyecto magnífico que llevó tres años el poder conseguirla.

Y ahora intentamos poder ampliar, para construir un depósito.

¿Cuáles son las necesidades de Casa Amiga actualmente?

Estamos enfocados hoy en abrir los pliegos de la licitación a la que hemos recurrido, para realizar la obra del depósito.

Hemos podido obtener colchas nuevas para todas las habitaciones.

Y para sellar que las habitaciones queden en excelentes condiciones, sería un frigobar, por cada habitación, que se vuelve muy necesario, más aún, cuando llega el verano.

Y también solicitamos a quien desee y pueda donarnos algunos televisores, que los de las habitaciones, ya están cumpliendo sus últimas funciones, ya que llegaron allí donados, de segunda mano. Y lo último sería poder habilitar un aire acondicionado para el salón donde acostumbran a estar los enfermos y sus familiares.

Aceptamos también a socios, que deseen apoyarnos, con la cuota que puedan, llamando a Casa Amiga al 47339077.

¿Cuándo se reúne el grupo?

Nos vamos a reunir todos los jueves a partir de las 18. 30 hs.

En un encuentro tan renovador, sanador y cada uno de los participantes, lo sabe.

Estamos todos comunicados constantemente y pendientes uno de del otro.

Se puede trabajar muy bien y estamos muy contentos de todo lo que hemos conseguido. Agradecidos a toda la ciudad y la región por todo el apoyo que nos han brindado.