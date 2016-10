Fabiana Beneditto Pereira. María Lourdes Arburúas Ferrari. – Odontólogas egresadas de UdelaR

María Lourdes y Fabiana, hace quince años que se han unido para brindar un servicio único a nuestra comunidad con: “Odontoespeciales”.

Así es el nombre del centro que fundaron ambas.

Su especialización les permite disfrutar con lo que hacen, con el afán de crear una mejor calidad de vida a cada paciente que las visita.

Así dialogamos con ambas:

¿Cómo surge la idea de trabajar juntas en algo tan necesario?

-Fabiana: nos conocimos trabajando en una Cooperativa, atendiendo normalmente, hasta que llega un paciente que tenía una discapacidad. María Lourdes me pide ayuda y yo encantada, ya que todo lo que hacíamos allí era entre todos, siempre apoyándonos.

Luego hubo otro caso y así continuamos.

-María Lourdes: Pienso que surge por la necesidad.

Para esos pacientes, no había en ese momento profesionales que cubrieran la tarea.

Solamente existía una odontología extraccionista, sin contar ni con prevención ni con una Odontología restauradora para esos casos difíciles. De esto, hace ya alrededor de quince años.

-Fabiana: a partir de allí fue que comenzó nuestra inquietud.

-María Lourdes: En principio, como hacer una formación.

Y nos encontramos con que sí existía, pero solo para gente de la capital o cerca, pues la carga horaria y la frecuencia eran inviables para nosotras. Fue allí que solicitamos la posibilidad de realizar un curso, teniendo en cuenta a la gente del interior y lo logramos.

Fabiana: Hicimos los tres años de especialización, la cual tiene la particularidad de que se aconseja que se trabaje en equipo o de a dos, como lo seguimos haciendo hasta ahora con María Lourdes.

Incluso hoy contamos con un equipo mucho más grande, que se conforma de una médica, una nurse y una asistente, además de nosotras.

En esta especialidad lo que surge es la necesidad de tener una odontología con una atención diferente. A veces, son de difícil acceso, ya sea por la discapacidad o por la edad, entonces hay que buscar otras alternativas de atención, como lo son la anestesia general o las sedaciones, que es lo que más hacemos.

¿Dónde funciona el centro?

-María Lourdes: El área donde desarrollamos nuestra labor se llama Odontoespeciales y funciona en calle Asencio 209.

¿De qué edades suelen concurrir los pacientes?

Llegan desde niños muy chiquitos, hasta adultos, incluso adulto mayor. En general, son casos que no pueden ser atendidos (por diferentes motivos) por no contar con la colaboración del paciente. Es allí cuando utilizamos la sedación consciente por ejemplo que casualmente la estamos haciendo mucho en niños pequeños o en adultos fóbicos.

¿Cuándo se dieron cuenta y cómo, de que estudiarían esta carrera?

-Fabiana: a mí desde que estaba en jardinera me gustaba la Odontología, así que pienso que es vocacional.

-María Lourdes: antes nos decían, que para ser Odontóloga, había que saber hacer manualidad: tejer, cocer, etc.

Yo pienso y lo digo actualmente, que para ser personal de la salud en general, hay que tener vocación de servicio.

-Fabiana: y pienso que las dos tenemos vocación de servicio, porque nos metemos mucho más allá de los dientes.

Es involucrarse con un paciente quizás, que no puede relacionarse con nosotros. Y nos tenemos que relacionar también con la familia, que muchas veces es complejo.

-María Lourdes: más que nada la demanda, nos va mostrando una necesidad que fue lo que vimos en estos pacientes con discapacidad.

¿Para los niños, también cuentan con algún otro profesional?

Sí, contamos con la Pediatra Alejandra Yemini, Intensivista, ella es la encargada de realizar todo el control antes, durante y posterior a la sedación, junto con la Nurse Laura Reina. Hemos logrado formar un muy buen equipo.

¿Cuál era el objetivo de ambas cuando comenzaron?

Incluirlos en la Odontología. Por ser personas con discapacidad, deben tener derecho a arreglarse, a mantener su boca en salud, debemos de tener todos, las mismas posibilidades.

Contamos para algunos casos, con un block quirúrgico en un sanatorio, donde lo atendemos sin exclusión. La vía, es diferente, la odontología, es la misma.

¿Cómo llegan los pacientes? ¿Por medio de una mutual?

-María Lourdes: ASSE, no tiene este servicio.

Es un gran debe, porque quizás, los más vulnerables y los más necesitados, no lo están teniendo.

Es un gran pesar por nuestra parte, más aún, sabiendo que hemos hecho todo lo que estuviera a nuestro alcance para poder lograrlo.

Hasta una carta al Presidente de la República le hemos enviado en consejos de Ministros lo hemos planteado, y dialogado con un Director del Hospital. Con las autoridades del BPS, ya que los niños de allí, obtienen la atención en Montevideo.

Pero si tienen un problema médico, van, y de paso, ven al odontólogo cada seis o siete meses.

Y la Odontología es un seguimiento, no una consulta puntual y volverse a Salto.

Además, está lo del traslado complicado, que no tienen dónde quedar en Montevideo, no hemos logrado la descentralización.

Pero pensamos además que es el usuario, quien debería tomar cartas en el asunto, ya que nosotras dos solas no tenemos ningún “peso”.

¿Cuál es la mayor demanda?

La sedación consciente. La hacemos por muchas derivaciones con colegas sobre todo. Casos puntuales, que requieren en un momento en particular, de este tipo de atención y luego siguen con su Odontólogo tratante.

¿En qué consiste?

-Fabiana: Se le realiza una medicación y con el paciente semidormido, monitoreado constantemente por la doctora que hace los controles, nosotros llegamos al paciente. Es un lapso aproximado de unos cuarenta y cinco minutos, logramos llevar al paciente a un alta básica y poder luego seguir la atención en consultorio de forma habitual.

Pero lo mejor de toda nuestra tarea, es que el niño, tiene amnesia del episodio. Porque ese niño va a ser adulto y las experiencias negativas, cuentan.

¿Qué le han dejado todos estos años de experiencia?

-María Lourdes: mucha enseñanza de vida.

Ver esas madres con tanta garra, con un valor tan grande, es una enseñanza permanente.

Es muy gratificante lo que hacemos con Fabiana.

Fabiana: la recompensa es sobre todo en los papás, ver que le estamos dando una solución.

Con cambios positivos en los niños, en descansar, dormir bien, bajar la medicación, porque el niño, se siente sin dolor.

Es por eso que necesitamos a familias muy comprometidas cuando llegan a nosotros.

¿Cuál es el mensaje que desean enviar a las familias de estos niños?

-Fabiana: Nuestra realidad actual, es la consulta tardía y la patología acumulada.

A partir del nacimiento hay cuidados bucales para realizar y obviamente en el crecimiento de los niños, cuanto más temprana es la consulta, más oportuna. Es lo que más deseamos revertir.