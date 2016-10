Decidida a inclinarse por una especialidad distinta, diríamos que única dentro del departamento, es que Constanza, elige su rama preferida luego de recibida de Odontóloga.

Se capacitó constantemente para luego recoger sus frutos, pensando que es un pilar fundamental, y lo está consiguiendo.

Dialogando con ella, nos narra su historia, volcada a la Salud Bucal y mucho más:

“Comencé la facultad de Odontología en Montevideo en 2008, recibiéndome en 2013.

Siempre me gustó mucho la odontología, pero llegando a 5º año, me di cuenta, de que me gustaba mucho la parte de cirugía.

Era mi cable a tierra, porque realmente lo disfrutaba.

Comencé también a acompañar a algunas cirugías como fractura de maxilar, que al principio me impresionó, pero me gustaba igual.

Allí me di cuenta, que era lo mío.

¿Has tenido oportunidad de viajar, mientras estudiabas?

Sí, siempre quise irme a Brasil a hacer intercambios y a distintos congresos con investigaciones, porque me encanta su enseñanza, incluso como viven.

Cuando termino la facultad decidí que iba a realizar la especialidad allá.

Esta especialidad de cirugía acá en Uruguay, es nueva, todos los cirujanos uruguayos que ya están trabajando se han recibido en Brasil o algunos en Argentina, porque no había aquí.

¿Cuánto te tiempo te llevó la especialidad y dónde fue?

Me llevó treinta meses.

Comencé a averiguar para realizarla en Brasil, en Igleshinia, al lado de Gramado y Canela, ciudades muy turísticas, bien tranquilas y no era nada complicado.

Comencé en el mismo mes que me recibí de odontóloga. Viajaba todos los meses para estar en forma intensiva, cursando todos los días durante una semana de corrido. Con doce a dieciséis horas diarias en los quirófanos.

¿Cuándo te recibiste?

Fue en abril de este año.

¿De qué consta la especialidad?

De cirugía y traumatología bucomaxilofacial.

Abarca todo tipo de cirugías. Dentro, como fuera de la boca y cara.

Traumatismos cuando hay accidentes con fracturas de mandíbula o maxilar. Algún caso de fractura nasal entre otras.

Bastante común en accidentes de tránsito o deportistas.

No hay un límite definido, ya que están los cirujanos plásticos u otorrinos, que también las realizan.

Trabajamos en traumatismo, todo lo que sea fracturas, accidentes, lesiones de tejidos blandos o duros. Lesiones tumorales o quistes en cara, huesos o el lugar que lo requiera.

Trastornos de desarrollo, desde labios fisurados, que se realiza con un conjunto de profesionales. Personas que muerden en clase tres o en clase dos,( mandíbula adelantada, o dientes saltones). Con distintos tipo de injertos óseos. Fijado con placas y tornillos, quedando el paciente con una armonía facial adecuada, mejorando su función.

¿Algún examen lo hacen precisamente con estas prácticas?

Sí, en mi caso particular, con el que me recibí, era para tratar un paciente que tenía una alteración del desarrollo de los maxilares mal posesionados, pero su queja principal era el padecimiento de la Apnea del sueño.

Había hecho muchos tratamientos, pero esta intervención fue como que le salvó la vida. Ya que en una hora con la Apnea, su respiración se cortaba setenta y cinco veces.

Eso conlleva a un mal descanso, accidentes laborales, de tránsito, infartos, etc.

¿Ya comenzaste a trabajar en Salto?

Sí, hace aproximadamente dos años que tengo el consultorio y como venía con mucha práctica de Brasil, me da mucha seguridad, hay mucho campo.

Pero para las cirugías grandes, tenemos que contar con un equipo multidisciplinario.

¿Qué es lo más lindo de tu profesión?

La cirugía.

Puede la gente pensar que soy muy fría, pero al contrario. Veo tanta satisfacción en los pacientes cuando terminamos con su problema.

Porque por lo general llegan con algunos que no son fáciles de resolver, con miedo y después que culmina bien y comienzan a recuperarse, agradecen de tal forma que nos reconforta.

Es una satisfacción enorme.

También me gusta mucho el vínculo con la gente.

Hacemos muchas veces de Psicólogo, pero nos gusta.

¿Dónde se encuentra instalado tu consultorio?

En calle Uruguay 1788, donde realizamos limpiezas, arreglos, Ortodoncia, Implantes, Endodoncias, todos los días, porque incluso tengo pacientes de Montevideo que los recibo los domingos.

¿Piensas seguir estudiando?

Sí, estoy realizando en Concordia, un Postgrado en Ortodoncia y Ortopedia.

Aunque lo voy a terminar al curso el año entrante, ya tengo algunos pacientes, con aparatos colocados.

Me gusta superarme y resolver problemáticas, es por eso que trato de especializarme.

¿La tecnología, facilita?

Sí, facilita pero agrega también.

Hay que estar actualizándose ya que tenemos en nuestras manos, la salud del paciente, que aunque sea bucal, repercute en su salud general.

¿Con qué disfrutas además del trabajo?

Me gusta mucho viajar.

Estar sumergida en un trabajo y de un momento a otro, salir, viajar. Me hace bien ese aire nuevo, me renueva.

Soy muy familiera. Me gusta mucho estar con mi papá, que se encuentra en Paysandú, explotando una panadería junto a mi hermano, su señora y sus hijos, que como sobrinos, son mi adoración:

Valentino de tres años y medio y Camilo de un año y medio. Y acá en Salto vivo con mi mamá, dedicada también a una panadería. Y mi primogénito (un perrito).

¿Un sueño?

Me gustaría hacer Máster en Cirugía.

¿Un mensaje a tus colegas o a quién este decidido a estudiar Odontología?

Ser muy detallista y ordenado es parte importante de la profesión. Y le tiene que gustar.

Y a los colegas, les digo que recién los estoy conociendo y me reconforta que me digan que se han enterado que me recibí.

Me derivan pacientes o me piden que esté presente en alguna operación, que aparentemente será complicada. Y eso a mí me hace sentir muy bien, me llena de orgullo.

Y es muy bueno trabajar en equipo. Porque en la carrera nos enseñan a que necesitamos del otro.

Mantener una buena relación con los demás colegas, es esencial, porque siempre nos vamos a necesitar, para una u otra cosa.

Y está bueno también que cada uno se dedique a lo que le sale mejor, para auxiliar al otro y saber trabajar en equipo.