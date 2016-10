¿Cuál es el modo correcto de cepillarse?

El cepillado correcto lleva al menos dos minutos. Así es: 120 segundos. La mayoría de los adultos no se cepillan durante tanto tiempo. A fin de tener una idea del tiempo involucrado, utilice un cronómetro. Para cepillarse correctamente los dientes, use movimientos cortos y suaves, prestando especial atención a la línea de la encía, los dientes posteriores de difícil acceso y las zonas alrededor de obturaciones, coronas y otras reparaciones. Concéntrese en limpiar bien cada sección de la siguiente manera:

• Limpie las superficies externas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores.

• Limpie las superficies internas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores.

• Limpie las superficies de masticación.

• Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua

Incline el cepillo a un ángulo de 45° contra el borde de la encía y deslice el cepillo alejándose de ese mismo borde y hacia adelante.

Cepille suavemente el exterior e interior y la superficie de masticación de cada diente con movimientos cortos hacia atrás.

Cepille suavemente la lengua para eliminar las bacterias y refrescar el aliento.

¿Qué tipo de cepillo dental debo utilizar?

La mayoría de los profesionales de la odontología coinciden en que un cepillo de cerdas suaves es ideal para eliminar la placa y los restos alimenticios de los dientes. Los cepillos de cabeza pequeña también son recomendables puesto que llegan mejor a todas las zonas de la boca, aún a los dientes posteriores de difícil acceso. Para muchos, un cepillo dental eléctrico es una buena alternativa, ya que hace un mejor trabajo de limpieza de los dientes, especialmente en aquellas personas que tienen dificultades para cepillarse o destreza manual limitada.

-No comparta los cepillos de dientes. Compartir un cepillo de dientes podría dar lugar a un intercambio de fluidos y / o microorganismos del cuerpo entre los usuarios, colocándolos en un mayor riesgo de infecciones. Esta práctica podría ser un motivo de especial preocupación para las personas con sistemas inmunes comprometidos o enfermedades infecciosas existentes.

• Enjuague los cepillos de dientes con agua del grifo después de cepillarse para eliminar cualquier resto de crema dental y los residuos. Almacenar el cepillo en posición vertical si es posible y permitir que el cepillo de dientes se seque al aire hasta que se utilice de nuevo. Si más de un cepillo se almacena en el mismo lugar, mantenga los cepillos separados para evitar la contaminación cruzada.

• No cubra de forma rutinaria los cepillos de dientes o guardarlos en recipientes cerrados. Un ambiente húmedo, como un recipiente cerrado es más propicio para el crecimiento de microorganismos que al aire libre.

Reemplace los cepillos de dientes al menos cada tres o cuatro meses. Las cerdas se deshilachan y desgastan con el uso y su capacidad de limpieza disminuirá. Los cepillos de dientes de algunas personas pueden deteriorarse con mayor rapidez. Revise los cepillos a menudo en busca de desgaste y reemplazarlos con más frecuencia si es necesario. Los cepillos de dientes de los niños a menudo necesitan ser reemplazados con mayor frecuencia que los cepillos para adultos.

¿Cuál es la importancia de la pasta dental que utilizo?

Es importante utilizar una pasta dental adecuada para usted. En la actualidad, existe una gran variedad de pastas dentales diseñadas para prevenir muchos trastornos, tales como caries, gingivitis, sarro, dientes manchados y sensibilidad. Pregunte a su dentista o higienista cuál es la pasta dental adecuada para usted.

¿Con qué frecuencia debo reemplazar mi cepillo dental?

Debe reemplazar su cepillo dental cuando muestre señales de desgaste o cada tres meses.También es importante cambiar los cepillos dentales después de un resfriado, puesto que las cerdas acumulan gérmenes que pueden provocar una nueva infección.

Cómo USAR HILO DENTAL

1. Saque de 45 a 60 cm de hilo dental del dispensador.

2. Enrolle los extremos del hilo en sus dedos índice y medio.

3. Sujete el hilo con firmeza alrededor de cada diente formando una C; mueva el hilo hacia adelante y hacia atrás jalando y empujando, de arriba hacia abajo contra el lado de cada diente.

No ignore su salud bucal

El cepillado y el hilo dental son las claves para una sonrisa saludable. Consulte los productos para encontrar cuál es el correcto para usted.

Motivar la salud dental

Puede motivar una buena salud dental en su hijo/a ayudándole a elegir bocadillos saludables y con bajo contenido de azúcar en vez de bocadillos, refrescos y golosinas azucarados. Por ejemplo, puede darle a su hijo queso y galletas con un vaso de leche, en vez de galletas dulces y un refresco. Use goma de mascar endulzada con xilitol, que previene las caries, en vez de la que está endulzada con azúcar que promueve la formación de caries.

