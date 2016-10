María Eugenia Pamparatto Moreira. Colaboradora en OAS

María es hija del Dr. Luis Pamparatto y de la Dra. María Elena Moreira.

Ambos, se han desempeñado en nuestro medio como Odontólogos, siendo Luis, el fundador hace muchos años, de OAS y su servicio Odontológico.

María ha estado pendiente de acompañar a su padre allí, durante mucho tiempo. Hoy, aunque ya sin él, sigue transitando el mismo camino.

Porque creció viviendo y mamando de esta profesión.

Pero además, realiza un sinfín de actividades en forma honoraria, que la hace estar muy entretenida y cómoda, haciendo lo que hace: tratando de ayudar en lo que puede, a los que tanto quiere.

Actualmente, la dirección de OAS la lleva adelante el Dr. Marcelo Libonatti, con todo su equipo. Y María es la secretaria colaboradora del mencionado consultorio. Ama estar allí. Donde mucho la quieren y donde a ella también, se le hace muy difícil, no estar presente.

Fue por medio de su padre, que también allí, conforma una familia.

“María es una dulzura y nos encanta que se encuentre con nosotros”, nos dice El Dr. Marcelo Libonatti.

Hoy María nos cuenta, de su alegría de vivir como lo hace, de todo lo que el destino le regaló y también de sus planes:

¿Cómo es un día en tu vida?

Me levanto tempranito y después de desayunar me voy al Colegio Inmaculada.

Estoy allí colaborando hasta pasado el mediodía. Y por la tarde me voy para OAS, me encanta estar allí y hacer cosas. Estoy allí desde que mi papá Luis Pamparatto, comenzó con OAS, lo acompañaba y lo ayudaba.

Ahora estoy de mañana con el Dr. Marcelo Libonatti, los Dres. Ana Sosa, Da Cunda y Umpierre. Pero tengo miedo de nombrarlos y olvidarme de alguien.

¿Qué es lo que más te gusta hacer allí?

Todo. Me gusta la atención al cliente, atender el teléfono, también algo más que haya para hacer. Como una secretaria. Pero también me gusta hacer mandados.

Y en la Inmaculada también soy como una secretaria del liceo.

¿Qué te gusta más de las dos actividades?

Las dos cosas, porque hace años ya que voy.

Me gusta y disfruto mucho con las dos actividades.

Pero también tengo una tarea en la verdulería de mi hermano Juan Luis. Peso la mercadería, sé poner de a un kilo, de a medio, atendiendo a la gente. Y también me gusta ayudar en la limpieza y en lo que haga falta.

Pero me encontrás allí, después de las seis de la tarde.

Me gusta trabajar en todo lo que hago.

¿Me contó un pajarito, que además tienes otras actividades que también te gustan?

Ah, sí, me olvidaba de comentarte, que hoy por ejemplo tengo coro del Colegio Inmaculada. ¡Estoy en el coro de la Inmaculada!!

Y además me gusta ayudarla en el jardín a mamá con sus plantas que están hermosas.

Pero además me gusta salir con ella de compras o salimos a comer a restoranes. Cuando ella sale con una amiga, siempre me lleva.

¡Y me regaló un órgano, que me encanta tocar!

¡También me gusta sentarme con la compu y leerme todo el diario tuyo!

¿Tienes más hermanos María?

Tengo a Juan Luis y me gusta mucho ir a lo de mi hermana Alejandra. Tengo además primos que están en Panamá: Daniel, Rafaela y Rodrigo, que nos hablamos seguido.

Y Andrea, que es mi hermana postiza. La mamá trabajó muchos años acá en casa y Andrea comenzó viniendo chiquita y ahora nos ayuda ella.

Cuando éramos chicas, íbamos a danzas juntas a lo de Roxana López.

Y yo hacía Kung Fú, pero ahora dejé, porque siempre es de noche. Le mando un beso al profe Antonio Olivera, ¡me iba precioso!

¡Me gané un trofeo una vez!

¿Cuáles son tus planes?

De poder seguir Kung Fú, pero no tengo mucho tiempo y para estudiar eso, es siempre de noche.

Lo que tengo ganas de hacer, es ir a misa los fines de semana en la Catedral.

Me gusta la idea de colaborar en la Iglesia. Voy también a la misa del Colegio de la Inmaculada.

Siempre tengo ganas además de ver a mis sobrinos, hijos de Alejandra: Bruno que tiene siete años y Sofía tiene cinco.

Y los de mi hermano Juan Luis son: Juan Pedro, de dos años y Martina tiene doce. ¡Y, son mi vida mis sobrinos!

¿Te gusta algún deporte?

Sí, soy hincha de Universitario. Y lo voy a mirar también.

A veces voy con Martín Ferrando, el esposo de mi hermana Alejandra.

Cuando Martín estaba en Ferro, yo era de Ferro, y ahora soy amiga de Ramón Rivas, y como él es el técnico de Universitario, me cambié. (Sonríe).

¡Pero de Peñarol sí soy siempre!

¿Deseas enviarles un saludo a los odontólogos?

Para los Odontólogos de OAS, a todos, les mando un gran saludo.

¡Y a todos los odontólogos!

Y para Carmen, la administrativa de OAS, que está con unas nanas, le mando un beso y que se recupere rápido.

A todos mis amigos y también, a los de los Colegios Inmaculada y Crandon.