Valentina Llama. Odontóloga

Valentina es una de nuestras jóvenes profesionales, que supo abrirse un camino en lo que tanto deseó.

Se graduó en el año 2012 de Odontóloga y como siempre estuvo en ella, la idea de poder concretar una especialización, como lo está realizando.

Atiende a niños, jóvenes y adultos, siempre actualizándose en cuanto a su profesión. Ama lo que hace.

Conforma una hermosa familia, que la acompaña en todo y hoy nos cuenta cómo llegó hasta donde actualmente, disfruta de tantos logros y satisfacciones:

¿En qué basaste tu inclinación por la Odontología?

Básicamente en la prioridad personal que siempre tuve por la higiene bucal y la estética de lo que significa una sonrisa saludable.

También en la influencia de mi tía pediatra, que me contagió la responsabilidad y la atención por la salud en la primera edad.

Actualmente hay una gran conexión entre la Pediatría y la Odontología como prevención además de atención.

¿Desde qué edades atiendes?

Desde bebes, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores.

Consultando, tanto por un dolor como por estética o prevención.

¿Cómo comenzaste a trabajar?

En la Cooperativa Asistencial de Odontología.

Actualmente realizo también atención en Escuelas rurales y en mi consultorio particular, calle Osimani 702.

Sigo estudiando, en este momento curso la especialización en Ortopedia y Ortodoncia.

¿Qué es lo que más te gusta sobre lo que haces?

Me gusta todo.

Me inclino más hacia lo que es la atención a niños, adolescentes en mal oclusiones, tratando de trabajar en conjunto con el Pediatra, Fonoaudiólogo u Otorrinolaringólogo.

En la parte de Ortopedia que es durante el crecimiento del niño y en Ortodoncia, que se ha extendido cada vez más, a personas adultas.

¿Con qué disfrutas en tus ratos libres?

Soy muy familiera, me gusta la gimnasia como una forma de relax, mirar televisión, ir al club, las reuniones con amigos, y también viajar que generalmente lo hago con amigas.

En fin, me gusta desconectarme para renovar energías y luego volver a la atención de mis pacientes.

¿Que satisfacciones vas recogiendo en estos años sobre tu profesión?

No hay nada como ver la expresión de la gente cuando puedes aliviar de alguna manera un dolor.

Es una gran satisfacción que recogemos los que estamos ejerciendo esta profesión.

¿Cómo das a conocer los distintos tratamientos actualizados que brindas?

Para mi lo importante es que mis pacientes y la población en general, entiendan que la prevención y la motivación son fundamentales.

La prevención es una tendencia sobre la que hay mucha literatura, pero en forma primaria diremos que es importante estimular y desarrollar acciones antes de que se manifieste algún problema dental.

En cuanto a la motivación, nos inclinamos por el acercamiento del niño a la consulta odontológica en forma lúdica, para conocer el consultorio, los instrumentos, equipos, olores característicos, etc.

Son un paso hacia la prevención cuando los dientes y tejidos están sanos.

¿Tienes planes?

Por ahora viajar y especializarme más. Más adelante formar una familia.

¿Algún consejo para mantener nuestra salud bucal?

La tendencia adecuada para mantener la salud bucal es la prevención, siendo importante estimular y desarrollar acciones antes de que se manifieste algún problema dental.

Debemos motivar, acercar al niño a la consulta odontológica en el estado de salud óptimo de sus dientes. Hacerlo como en un juego a visitar al odontólogo, para evitar que los niños se enfrenten con situaciones traumáticas que registren su miedo para futuras visitas.

¿Cuál es la causa principal de enfermedades?

La causa principal de las enfermedades más comunes son caries y enfermedad periodontal con sangrado, es la acumulación de la placa dental. Una capa pegajosa e incolora con azúcares, ácidos y microbios que se forman constantemente sobre el esmalte del diente, dañándolo.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

La caries ha sido identificada hace más de cien años por el estadounidense W. Daylon Millar, y la OMS ubica a la Argentina entre los países de riesgo medio.

*Falta de educación para la salud y desinformación al respecto.

*No concurrencia al Odontólogo de manera periódica.

*Deficiente higiene dental.

*Consumo de alimentos con exceso de azúcares, la que es consumida con elevada periodicidad (más de 4 momentos al día).

*Calidad de la pieza dental y su situación de oclusión.

Es importante la participación activa de grandes y chicos para el logro del hábito de lavarse los dientes después de cada comida. Los dentífricos actuales, con diferentes y agradables sabores, contribuyen a dicha tarea y el agregado que tienen de flúor, contribuye a fortalecerlos.

Desde los tres años los niños pueden aprender a cepillarse sus dientes.

¿Cómo debe realizarse un cepillado?

La mayoría de los odontólogos, prescriben cepillos con mango recto, con cerdas de terminación suave y redondeada, cabeza no muy grande para que permita la llegada a todas las caras de los dientes.

Se recomienda:

*Usar el cepillo seco con poco dentífrico.

*Renovarlo cada 3 meses o menos.

*Usar elementos interdentales, para mejorar la higiene.

El cuidado en la higiene y visita al odontólogo previenen la formación de caries.

¿En qué consiste la topicación de flúor?

La realizamos para cada arcada dentaria, lo cual produce una remineralización y cristalización del esmalte dental, provocando un aumento de la resistencia a las caries y una disminución en la adherencia de las bacterias.

También están los Selladores de fosas y fisuras: colocando resinas apropiadas que otorgan un plastificado que evita la instalación de bacterias en los surcos y fisuras, y la formación de caries.

Aconsejamos: ingerir una alimentación balanceada con carne, frutas, verduras, quesos, leche y pescado.

No picar entre comidas para evitar la producción de ácidos de la placa.

Tratar de no comer azúcares ni golosinas sin el cepillado posterior.

“Prevenir no duele”.

¿Elegirías de nuevo ser Odontóloga?

Sí, absolutamente sí.