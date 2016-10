SUNCA, es una Organización activa, que pretende sin dudas, satisfacer las necesidades de su gran familia. En una lucha constante, es que muy seguido se encuentra realizando convocatorias y marchas, con la idea de mejorar, en cierta forma, la calidad de vida y laboral de su gente.

Dialogamos con su presidente, Elías Perdomo, para que nos informe de algunas actividades a cumplir:

“Nosotros como Sindicato, podemos apreciar, que viene bastante complicada la actividad laboral, en un año de consejos de salarios.

Sabemos que el sindicato ha realizado algunas movidas y justamente se está planificando el paro nacional de 24 hs para el interior, del dia 27 de Octubre.

¿Cuál es el fin?

Realizaremos la concentración en el Obelisco a Rodó y llegaremos hasta las cámaras empresariales para darle más

empuje y para que los empresarios tomen conciencia de que el SUNCA, no está quieto. Peleando justamente por lo que es nuestro consejo de salario.

Este año, comenzamos con lo que fue el Congreso con menos de veinte mil trabajadores en la Industria de la Construcción.

Que nos llegue la desocupación, cuando estamos acostumbrados a tener por lo menos una recuperación salarial desde el último beneficio que obtuvimos del convenio realizado, que fue excelente.

¿A qué se debe?

Es la misma situación.

Había repuntado, pero luego de lo que fue el proceso de las elecciones partidarias, aunque siga el mismo gobierno, venimos desde el año pasado a la fecha, por un mal momento que nos ha golpeado.

Lo mismo ha pasado con sectores de otros gremios, con todo lo que esto acarrea.

¿La Industria de la Construcción es un eje principal dentro de la economía?

Por el movimiento que genera nuestra industria, me parece que no hay otra igual.

Habiendo bastante trabajo, le da movimiento al mercado, asi sea al almacén, tiendas y demás.

Nosotros no somos personas que guardemos dinero en un banco. Vivimos dia a dia con ese dinero, intentando realizar mejoras para la familia.

Debemos destacar el hecho, de que el obrero de la Construcción, no está solo en esto. Esta toda su familia dependiente y que cada véz que cae la industria, repercute en toda la sociedad.

¿Existen logros obtenidos últimamente?

Les pedimos a los trabajadores y a la población en general, reivindicando, lo que para nosotros entendemos va a ser importante, que los logros que hemos conseguido, lo sigamos defendiendo.

En cuanto a beneficios adquiridos, se encuentra la hora por lluvia, (seguirla ampliando), el tique de alimentación, que cuando comenzamos con el convenio fue con treinta pesos y hoy está en noventa, pero creemos que asi mismo es poco.

El sistema de la Industria de la Construcción, es problemático. Cada véz que crece la cantidad de inversión, en cuanto a tiempo es mucho menos.

Por ejemplo, una obra que un empresario disponía de seis millones de dólares anteriormente, se la realizaba en tres años, hoy se la está realizando en un año y medio.

Al achicar el tiempo de obra, tenemos menos tiempo de trabajo.

¿Por qué sucede?

Por la incursión de nueva tecnología.

Además, anteriormente se realizaba una obra de manera tradicional y hoy se utilizan otros métodos, que la agilizan y nos quitan mano de obra.

Por ejemplo saldrá muy pronto un plano de un complejo de cincuenta viviendas, la van a realizar en un año y medio, pero con materiales de yeso o isopanel.

Un trabajo que se hacía con diez personas, hoy una máquina lo hace con una sola.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Seguir ratificando las conquistas del sindicato.

De allí, con lo que quiere hacer la cámara empresarial, quitándonos conquistas, estará la lucha de compañeros que estuvieron desde el comienzo dentro del sindicato.

Nuestra tarea además, es seguir concientizando a la sociedad. Porque aunque mucha gente, no dependa de la Construcción, le debe interesar el tema, porque mueve a todo el comercio.

¿Se han sumado compañeros?

Si, debemos reconocer la presencia de muchos compañeros nuevos que se han adherido al sindicato, durante la dirección anterior y la presente.

¡La vida que eso le dio al mismo!

Porque siempre están apoyando, no solamente a la dirección, sino a la herramienta del Sindicato, que es lo único que lo va a defender.

Los empresarios, se defienden entre ellos y nosotros junto al Sindicato.

Es el mensaje que les queremos hacer llegar a todos los compañeros, en todo lo que es obra.

Para que entren en conciencia, porque lo estamos demostrando con hechos, de que lo que hacemos como Sindicato, sirve.

Por eso lo vamos a seguir ampliando en un futuro.

¿Se siente inseguro un trabajador de la Construcción en estos momentos?

Exactamente.

Marchaba todo bien, hasta las últimas elecciones, porque el mismo gobierno que en el convenio anterior, trató de controlar las negociaciones colectivas, hoy, está queriendo avanzar entrometiéndose en las dos partes, empresa –trabajador.

Nos pone pautas, en cuanto a la inflación.

Tendremos que seguir defendiendo nuestras conquistas, sin tocar la ley 14411 de aporte unificado, ni cómputos y licencia del salario vacacional.

Que para nosotros es una perdida notoria.

Hay mucho tema para poder hablar, pero es por eso que el dia 27, seguiremos ratificando y defendiendo la conquista y organizando la plataforma reivindicativa para el próximo convenio, que no puede pasar de el mes de noviembre.

Le queremos decir a nuestros compañeros, que el convenio sigue vigente, hasta que se apruebe el otro, a pesar de haber caído en setiembre. Y que no perdemos nada, absolutamente.

¿Qué función cumple la familia del trabajador en SUNCA?

Es fundamental en todo sentido, es nuestro gran apoyo.

¿Tres puntos claves que el Sindicato necesita?

*El convenio nuevo.

*Que hayan más inversiones públicas.

* Que la sociedad se dé cuenta de lo que es hoy el Sindicato.

Y que la industria de la Construcción sea mejor para todos.

Tanto para el empresario, como para el obrero, porque dialogando, es que se construye todo.

Enviamos un especial agradecimiento a diarioEL PUEBLO, ya que para nosotros es muy importante este espacio.