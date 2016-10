Presidenta y Secretaria respectivamente en Cooperativa de Viviendas COVIGUS, grupo unido de Salto

Como una asignatura pendiente, ambas, buscaban junto a un grupo de personas, que hasta hoy las acompañan, realizar con sus propias manos, su hogar.

No era poca cosa.

En la actualidad, ya asesoradas, con trámites bien adelantados y todo el empuje y las garras que siempre tuvieron por conseguir su inmueble, siguen a delante.

Están a un paso de lograrlo y asi, nos lo narraban:

-Valentina: La Intendencia realizó un llamado, para Cooperativas de Viviendas, en octubre del año pasado.

Nos presentamos en forma individual y es la Intendencia la que se encarga de organizar a los grupos, por zonas.

La primera reunión, fue el 24 de febrero de 2015, donde pedían los primeros datos.

Luego tuvimos unas cinco reuniones, donde nos asesoraron y teníamos que buscar un IAT (Instituto de Asistencia Técnica), que cuenta con diferentes profesionales como: Arquitectos, Contadores, Trabajadores Sociales, etc., votamos y nos decidimos por uno.

¿Con cuantas personas se conformó el gripo?

-Sandra: con cuarenta.

Comenzamos a trabajar con la Trabajadora Social y enseguida a realizar talleres, como para conocernos un poco, realizar actividades y recaudar fondos.

Pero para ello, teníamos que conformar una comisión fomento, que organizara las actividades.

Organizamos una comisión provisoria y cuando nos organizamos mejor, fue que elegimos realmente a la comisión actual, formalmente el dia 5 de setiembre, rigiendo ésta por dos años.

¿Cuántas comisiones rigen en la Cooperativa?

La Directiva, con cinco integrantes y cinco suplentes, Comisión Fomento y una Comisión Fiscal.

¿Cuáles son las actividades con el fin de recaudar fondos?

-Valentina. Fueron varias.

En principio eran todos los domingos, con venta de pollos, milanesas entre otras y actualmente, variamos, como para que el cliente no se aburra.

Optamos, por subir un poquito la cuota mensual de los afiliados, y hacer dos actividades al mes.

Como nos estamos reuniendo los lunes cada quince días y en la primera del mes, comisión fomento nos lleva un calendario de lo que tenemos que vender.

¿Cuál es el fin del dinero recaudado?

-Sandra: pensamos que debemos tener un fondo, para lo que se necesite.

Por ejemplo, tenemos que comprar timbres, para la UR, para poder inscribir a los socios en el BROU, para abrir una cuenta.

-Valentina: para mi tiene dos fines: el económico, el recaudar y el otro es un poco social, dependiendo de la actividad.

-Sandra: Para la compra del terreno, que si no hubiésemos trabajado como lo hicimos, hoy no tendríamos un determinado monto de dinero para señarlo.

¿Necesitan una personería jurídica?

-Valentina: si, ya contamos con ella.

-Sandra: La conseguimos rapidísimo, porque según la asistente social, que ya tiene experiencia con otras, pasó, porque estamos trabajando bien.

Hacemos actividades, somos cumplidores y responsables.

Porque aunque seamos gente trabajadora, luchamos todos por un mismo fin.

¿Con cuantas personas piensan que se va a hacer realidad su sueño?

-Valentina: Lo sabemos, porque ya la cerramos con treinta personas.

Según la Escribana, hasta con quince personas, podía mantenerse la Cooperativa, pero comenzamos con treinta y cuatro y se fueron cuatro.

Decidimos quedarnos con treinta personas, porque el número era lindo y estaba bien con esa cantidad.

Pero de todas formas, a partir de aquí si alguien decide retirarse, haremos un llamado por los lugares que queden sin ocupar.

-Sandra: lo lindo que tiene esta Cooperativa, es que todo se resuelve por votación y no hay lugar a la disconformidad.

La ayuda de la Asistente social es fundamental. Y como todos somos distintos, debemos buscar la manera de llevarnos bien.

¿Actualmente, en que etapa están?

-Valentina: en la búsqueda de terreno.

Porque si vamos por orden, lo primero que hicimos fue lograr la personaría jurídica, que para nosotros fue muy rápido, inscribir la Cooperativa en BPS y ahora comprar el terreno.

Lo que sigue ahora es abrir la cuenta en el BROU.

¿Ya sueñan visualizando la casa?

-Valentina: es que el dia que discutíamos donde iba a ser el terreno, ya sabíamos cómo iba a ser la casa. Le dijo al arquitecto Sandra (sonríe): de dos pisos, con living y cocina comedor, dormitorios y baño arriba.

¿Qué se siente saber que están a un paso de conseguir el sueño?

-Sandra: ¡hay que ver las ganas que tiene el grupo!

Nos dice la Asistente, que hay que traer algún documento y enseguida te das cuenta de que todos tren lo que hay que traer.

Es por eso que va todo tan rápido, porque todos cumplimos.

¿Cuánto tiempo lleva la obra?

Un vez que nos entreguen el dinero, en un año y medio, debemos terminarla.

Si nosotros presentamos la carpeta en diciembre del año que viene, de allí, cuando salgamos sorteados y para presentar el proyecto, debemos tener el terreno, que no debe tener un valor más elevado al diez por ciento del préstamo.

Se necesita hacer el anteproyecto, para entrar al sorteo del Ministerio, para conseguir el préstamo.

Si al tercer sorteo no salimos sorteados, nos lo tienen que dar el préstamo automáticamente.

Pensamos que lo vamos a obtener en diciembre del 2018 y para el 2020, ya estaremos inaugurando el complejo.

¿Un mensaje a la población a que se anime a una vivienda por ayuda mutua?

-Sandra: lo que les podemos decir, que para el pobre como nosotros, es la única manera. A no ser que saque una lotería.

Siempre nos va a salir más barato, porque la trabajamos nosotros mismos. Y en el caso de nuestra Cooperativa, tenemos gente de todas las edades y es toda una experiencia, por las distintas formas de pensar.

-Valentina: Yo lo miro, como persona joven y que aun no tengo hijos, es la única forma, luego que uno obtiene una profesión. Porque me parece, que como solución habitacional, es la única forma.

En mi caso que ya dejé de ser estudiante, pienso que todos los jóvenes se tienen que animar a buscar su casa. Más aún, cuando hay energía y ganas para hacerlo.