Seis ilusiones detrás de una pelota, la misión de cada jugador de los seis clubes que formarán parte de la Tercera Rueda es lograr el primer puesto, en caso de que el ganador fuese Universitario los rojos se quedarán con todo. En caso de los otros cinco: Ceibal, Gladiador, Ferro Carril, Nacional y Salto Nuevo, la misión será ganar la Tercera Rueda y definir el título ante Universitario que tiene el bonus de haber ganado el Acumulado.

Cada uno con sus argumentos, con sus piezas dentro de la cancha y las estrategias de sus entrenadores. Los actores están prontos, los espectadores expectantes por la acción, la pasión a flor de piel, y el gran escenario del Dickinson luce impecable para recibir la función deportiva.

Candidatos para ganar la Tercera Rueda, todos, cada uno con sus méritos tienen la chance intacta y no somos ni adivinos ni encuestadora para saber a ciencia cierta quien será el mejor. Por lo que si bregamos es por el disfrute del fútbol, alentar, calentarse por que no entró la pelota o por que no cobraron tal penal pero hasta ahí, sin violencia, sin agredir al otro por tener una camiseta de otros colores que no sean los suyos. Disfrutar del partido, del entrono y de un momento en familia, para que el padre puede llevar a su hijo a la cancha y puedan compartir de un momento especial.

JOSÉ LUIS TORIANI