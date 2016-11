A esta 3ª rueda que se comenzará a jugar el día de hoy, muchos la consideran como un campeonato aparte. Hoy, es como si todos empezaran de cero, todos buscan ganar y levantar la copa. Pero para tener más o menos unas referencias de como les ha ido a los seis equipos en lo que fue el año, EL PUEBLO analizó sus registros, buscando los resultados finales de cada uno de los partidos en los que se enfrentaron los seis equipos. En la mayoría de los partidos que jugaron Universitario, Salto Nuevo, Nacional, Gladiador, Ceibal y Ferro Carril, el resultado final fue empate. Pero en el caso por ejemplo de Universitario, en todo el año no le pudo ganar a Ceibal, perdiendo los dos encuentros por 1 a 0. Por otra parte, Nacional no pudo con los rojos de calle Brasil en ninguna de las oportunidades en las que se enfrentaron, empatando en la primera rueda 0 a 0 y perdiendo en la segunda 2 a 1; mientras tanto, Ferro Carril no logró ganarle a Salto Nuevo, Gladiador y Ceibal, y en el caso de Salto Nuevo fueron Ceibal y Gladiador los equipos a los que no le pudo ganar el plantel albiverde. Ceibal al único equipo que le pudo ganar en la primer y segunda rueda fue a Universitario, y en la segunda etapa del campeonato también le ganó a su clásico rival, Salto Nuevo, por la mínima. Y el equipo de Barrio Artigas, no pudo ganarle a Nacional, Universitario y Salto Nuevo, en los tres casos, el plantel de Gladiador empató y perdió.

A continuación los detallamos.

1ª RUEDA

1º fecha:

Nacional 0 – Universitario 0

2º fecha:

Gladiador 2 – Nacional 3

Ceibal 1 – Ferro Carril 1

3º fecha:

Ceibal 1 – Universitario 0

4º fecha:

Ferro Carril 2 – Nacional 1

Universitario 5 – Salto Nuevo 0

5º fecha:

Ceibal 0 – Nacional 0

Salto Nuevo 0 – Gladiador 0

6º fecha:

Gladiador 0 – Ceibal 0

7º fecha:

Uniersitario 1 – Gladiador 0

Ceibal 0 – Salto Nuevo 0

8º fecha:

Ninguno se enfrentó

9º fecha:

Ferro 1 – Universitario 2

10º fecha:

Salto Nuevo 2 – Ferro Carril 0

11º fecha:

Nacional 0 – Salto Nuevo 1

Gladiador 1 – Ferro Carril 0

2ª RUEDA

1º fecha:

Universitario 2 – Nacional 1

2º fecha:

Gladiador 1 – nacional 1

Ceibal 0 – ferro 0

3º fecha:

Universitario 0 – Ceibal 1

4º fecha:

Nacional 1 – Ferro 1

Universitario 1 – Salto Nuevo 2

5º fecha:

Nacional 3 – Ceibal 2

Gladiador 1 – Salto Nuevo 1

6º fecha:

Ceiabl 1 – Gladiador 3

7º fecha:

Universitario 2 – Gladiador 2

Ceibal 1 – Salto Nuevo 0

8º fehca:

Ninguno se enfrentó

9º fecha:

Universitario 0 – Ferro 1

10º fecha:

Ferro Carril 0 – Salto Nuevo 0

11º fecha:

Gladiador 1 – Ferro Carril1

Salto Nuevo 1 – Nacional 2